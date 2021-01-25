عمالة بنسليمان تمول اقتناء حافلات لدعم التمدرس

قال حسن عابدي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة بنسليمان، إنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم اقتناء 25 حافلة للنقل المدرسي، بكلفة إجمالية ناهزت 8 ملايين درهم، استفاد منها حوالي 1000 تلميذة وتلميذ من مختلف الجماعات الترابية لإقليم بن سليمان.

وأضاف حسن عابدي أن الهدف هو محاربة الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعليم، والرفع من معدل التمدرس، وتسهيل الولوج إلى المؤسسات التعليمية، موردا: “يمكن القول إن إقليم بنسليمان، في الوقت الراهن، لبى غالبية الحاجيات المتعلقة بالنقل المدرسي، حيث تمت تغطية جميع الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان، ولم تعد هناك حاجيات كبرى بهذا الخصوص على صعيد الإقليم”.

مصطفى الجرموني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم بنسليمان، قال بدوره، في تصريح صحافي، إن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد شريكا رئيسيا لوزارة التربية الوطنية في ما يخص تنمية التعليم بالإقليم، لا سيما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة التي تم التركيز فيها على مجموعة من المجالات الأساسية، وضمنها التعليم الأولي”.

وبشأن النقل المدرسي، أبرز مصطفى الجرموني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد السند الأساس للنهوض بالتعليم والحد من الهدر المدرسي، بحيث إن “مجموعة من الجماعات والمؤسسات التعليمية استفادت من حافلات للنقل المدرسي التي وفرتها المبادرة”.

وأبرز المتحدث أن المديرية الإقليمية للتعليم في تنسيق دائم مع قسم العمل الاجتماعي المكلف بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة بنسليمان، من أجل تحديد المؤسسات المستفيدة، والخطوط الطرقية التي هي بحاجة للنقل مدرسي.

وشدد على أن توفير خدمات النقل المدرسي “يكتسي أهمية حيوية بالنظر إلى عدد التلاميذ ومعدلات الهدر المدرسي في عدد من المناطق بالإقليم”، مستطردا بأن “تأمين هذه الخدمات يساهم بشكل ملموس في تقليص أو القضاء على ظاهرة الهدر المدرسي وتأخر التلاميذ في الالتحاق بحجرات الدراسة”.

وخلص المسؤول الاقليمي إلى أن النقل المدرسي يأتي ليدعم عملية تعميم التمدرس وضمان استمراريتها، مؤكدا أن آفاق التعاون واعدة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتهم بالخصوص التعليم الأولي، وتعويض البناء المفكك، وخلق فضاءات متعددة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب النقل المدرسي.