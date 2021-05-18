ميدلت تحتفي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في إطار الذكرى السادسة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تصادف 18 ماي من كل سنة، نظمت عمالة إقليم ميدلت، الثلاثاء، يوما كاملا للاحتفال بهذه المناسبة برئاسة المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت؛ وذلك تحت شعار “كوفيد-19 والتعليم: حصيلة وآفاق من أجل تحصين المكتسبات”.

واستغلت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تاريخ الذكرى لإقامة لقاء حول موضوع “تأثير أزمة كورونا على التعليم والتدابير الممكن اعتمادها في إطار مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، وممثل رئيس المحكمة، والكاتب العام للعمالة، ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح اللامركزة للدولة، ورجال السلطة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وذكر بلاغ لعمالة ميدلت، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذا اللقاء “اتسم بعرض شامل لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنتي 2019 – 2020 على مستوى الإقليم، من خلال عرض الحصيلة التي تميزت بـ26 مشروعا، بهدف إبراز الجهود المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والاستفادة من المكتسبات ومناقشة الإجراءات المستقبلية التي من شأنها تحسين وتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأضاف البلاغ ذاته أن المدير الإقليمي للتربية الوطنية قدم عرضا حول موضوع “كوفيد-19 والتعليم: حصيلة وآفاق من أجل تحصين المكتسبات”، للانخراط في هذا الورش وتقديم التوصيات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية المكتسبات المسجلة على المستوى الترابي.

من جهته أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رصدت مبالغ جد مهمة ناهزت 127 مليون درهم لسنة 2019، موزعة على دعم البنيات التحتية الطرقية والماء الصالح للشرب بما يناهز 7 ملايين درهم، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بحوالي 5 ملايين درهم، ودعم التمدرس والتعـليم الأولي بما يناهز 127 مليون درهم.

وأضاف المسؤول ذاته أن المبادرة رصدت سنة 2020 ما قدره 35 مليون درهم لدعم البنيات التحتية الطرقية بحوالي 8 ملايين درهم، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بما يقارب 3 ملايين درهم، ودعم تغذية الأم والطفل ودور الأمومة بما يعادل 866 ألفا و727 درهما، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بما يقارب 7 ملايين درهم، ودعم التعليم الأولي بالوسط القروي بحوالي 15 مليونا و191 ألف درهم.

وأوضح البلاغ ذاته أن هذا اللقاء توج بتوقيع اتفاقية لخلق مرصد تتبع لصحة الأم والطفل بين عمالة إقليم ميدلت ومندوبية الصحة بالمدينة ذاتها وجمعية أطلس للصحة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تميز الحفل بتوزيع شيكات قروض شرف بدون فائدة استفاد منها 16 من المقاولين الشباب بالإقليم، إضافة إلى توزيع 6 حافلات للنقل المدرسي على بعض الجماعات الترابية بالإقليم.

وفي إطار الاحتفاء بالذكرى السادسة عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دائما، أعطى العامل والوفد المرافق له انطلاقة توزيع مواد غذائية وطبية لفائدة النساء الحوامل بالجماعة الترابية أمرصيد، وبالجماعة الترابية سيدي حمزة، مع انطلاقة إنجاز الطريق القروية الرابطة بين الطريق الإقليمية 7102 ودوار “أند” على مسافة 5 كيلومترات؛ ليختتم اليوم الاحتفالي بتدشين مركز إيواء للأشخاص بدون مأوى بالجماعة الترابية زايدة .