عمال السكك الحديدية يشلون القطارات في الجزائر

عمال السكك الحديدية يشلون القطارات في الجزائر
صورة: أرشيف
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 14:31

نفذ عمال خطوط السكك الحديدية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إضرابا شل حركة القطارات؛ ما تسبب في إثارة غضب المسافرين.

وقالت الإتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدة، في بيان صحفي، إن الإضراب جاء تضامنا مع سككيي ولايتي سوق أهراس وعنابة المضطهدين من الإدارة.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعليقا على الإضراب، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها “تمر بمرحلة حساسة”.

وأضافت: “تم في وقت سابق توجيه إعلان بغية تصحيح الأوضاع واستدراك مكامن الخلل” وأن “التدقيق كشف الكثير من النقائص والتجاوزات التي تتم محاولة معالجتها”.

اختلالات مهنية الحراك الشعبي قطارات الجزائر مشاكل النقل

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • حماد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 14:40

    السبب هو شلال عقول الحكام العجزة الدين يرفضون التغيير لأنهم غير متمكنين من التكنولوجيا الحديثة و فاقدين للشرعية

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السعيدي
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 14:45

    عقبال الشلل الكلي في كل القطاعات لكي لا يبقى لهم الوقت للإساءة للبلد الجار الذي وقف معهم في مراحل تاريخية مهمة وكان الجزاء نكران الجميل

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 11:59 6

زيوت توتال كوارتز

صوت وصورة
"أوزون" تكرم عاملات النظافة
الإثنين 8 مارس 2021 - 22:43 2

"أوزون" تكرم عاملات النظافة

صوت وصورة
تطبيق أثمار لإرشاد الفلاحين
الإثنين 8 مارس 2021 - 22:05 1

تطبيق أثمار لإرشاد الفلاحين

صوت وصورة
سائقات يتحدّين الصعاب
الإثنين 8 مارس 2021 - 21:44 2

سائقات يتحدّين الصعاب

صوت وصورة
لا فرق بين المرأة والرجل
الإثنين 8 مارس 2021 - 21:13 2

لا فرق بين المرأة والرجل

صوت وصورة
إناث الأكاديمية العسكرية
الإثنين 8 مارس 2021 - 13:02 19

إناث الأكاديمية العسكرية