عمال السكك الحديدية يشلون القطارات في الجزائر

نفذ عمال خطوط السكك الحديدية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إضرابا شل حركة القطارات؛ ما تسبب في إثارة غضب المسافرين.

وقالت الإتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدة، في بيان صحفي، إن الإضراب جاء تضامنا مع سككيي ولايتي سوق أهراس وعنابة المضطهدين من الإدارة.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعليقا على الإضراب، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها “تمر بمرحلة حساسة”.

وأضافت: “تم في وقت سابق توجيه إعلان بغية تصحيح الأوضاع واستدراك مكامن الخلل” وأن “التدقيق كشف الكثير من النقائص والتجاوزات التي تتم محاولة معالجتها”.