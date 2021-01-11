عمال منجم إميضر يضربون عن العمل 24 ساعة

أعلنت النقابة الوطنية للطاقة والمعادن فرع منجم إميضر، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب عام عن العمل لمدة أربع وعشرين ساعة يوم الأربعاء المقبل، من أجل المطالبة بتحسين ظروف العمل في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح مكتب فرع منجم إميضر للنقابة الوطنية للطاقة أن الإضراب يأتي في ظل “الإجهاز على المنحة السنوية، في ضرب صارخ للاتفاقية الجماعية”، مستنكرا عدم “استحضار الجهود الاستثنائية المبذولة من طرف العمال والعاملات لضمان استمرارية العمل والإنتاج داخل الشركة، رغم إكراهات الأزمة الوبائية”.

وأشار البيان إلى “التداعيات الوخيمة للجائحة على صحة المستخدمين، وهو ما أبانت عنه نسب الإصابات في صفوفهم وعدد الوفيات داخل أسرهم وذويهم، إضافة إلى شروط العمل الصعبة التي زادها حدة التسيير الارتجالي من طرف الإدارة”.

وطالب المكتب النقابي إدارة الشركة بالتسوية الفورية للمنحة السنوية، رافضا أي “تنازل” أو “تأجيل” في هذه النقطة، وكذلك تحديد تاريخ للقاء حول الملف المطلبي لسنة 2020، محملا إياها مسؤولية ما يقع في المنجم، وما سيترتب عن ذلك من توتر واحتقان.