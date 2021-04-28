عمدة البيضاء يتصدر تدشينات بدائرته الانتخابية

في الوقت الذي غاب فيه عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن دائرته الانتخابية الحي المحمدي عين السبع في عز الكارثة المتمثلة في انهيار مبنى على مستوى درب مولاي الشريف، عاد المسؤول نفسه مع قرب الاستحقاقات الانتخابية ليظهر من جديد خلال تدشين بعض الفضاءات.

وحل العمدة عبد العزيز العماري مرفوقا بعدد من المستشارين والنواب التابعين لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، بكل من مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء التابعتين للدائرة الانتخابية التي يترشح بها، قصد تدشين بعض أكشاك القراءة.

وأقدم العمدة، الذي كان مرفوقا بكل من نوابه عبد المالك لكحيلي مصطفى الحيا وسميرة رزان إلى جانبي رئيسي مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء المنتمين إلى صفوف العدالة والتنمية، على تدشين كشك للقراءة على مستوى كل من حديقة القدس وحديقة الحي المحمدي.

واستغرب عضو من مقاطعة الحي المحمدي، رفض ذكر اسمه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، من إقدام العمدة على إقصاء منتخبي الأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية بمجلسي مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء من حضور تدشين هذه الأكشاك.

وأضاف المستشار الجماعي أن عمدة المدينة يحاول، من خلال هذه التدشينات، تلميع صورة حزبه العدالة والتنمية على مستوى هذه الدائرة الانتخابية، ويرفض مزاحمته من طرف الأحزاب الأخرى.

وشدد المتحدث نفسه على أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية تسير مع حزب العدالة والتنمية مقاطعتي الصخور السوداء والحي المحمدي؛ بيد أنه جرى إقصاء النواب والمستشارين التابعين لهذه الهيئات السياسية من الحضور.

وأوضح العضو المذكور أن هذه الخطوات تندرج ضمن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ يحاول العمدة، وفق المصدر نفسه، العودة إلى الواجهة والظهور في الدائرة التي غاب عنها.

ويواجه عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، انتقادات واسعة على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، خصوصا بعدما غاب عن فاجعة انهيار مبنى في درب مولاي الشريف، إلى جانب عدم وقوفه بجانب المتضررين من الانهيار.

إلى ذلك، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات على مستوى عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي عملت، قبل أيام، على إزالة مجموعة من التجهيزات التابعة لإحدى الشركات ومنع المقاطعة التي يسيرها العدالة والتنمية من تحويل فضاء على مستوى دوار سي أحمد إلى فضاء للألعاب.