عمدة البيضاء يتصدر تدشينات بدائرته الانتخابية

في الوقت الذي غاب فيه عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن دائرته الانتخابية الحي المحمدي عين السبع في عز الكارثة المتمثلة في انهيار مبنى على مستوى درب مولاي الشريف، عاد المسؤول نفسه مع قرب الاستحقاقات الانتخابية ليظهر من جديد خلال تدشين بعض الفضاءات.
وحل العمدة عبد العزيز العماري مرفوقا بعدد من المستشارين والنواب التابعين لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، بكل من مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء التابعتين للدائرة الانتخابية التي يترشح بها، قصد تدشين بعض أكشاك القراءة.
وأقدم العمدة، الذي كان مرفوقا بكل من نوابه عبد المالك لكحيلي مصطفى الحيا وسميرة رزان إلى جانبي رئيسي مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء المنتمين إلى صفوف العدالة والتنمية، على تدشين كشك للقراءة على مستوى كل من حديقة القدس وحديقة الحي المحمدي.
واستغرب عضو من مقاطعة الحي المحمدي، رفض ذكر اسمه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، من إقدام العمدة على إقصاء منتخبي الأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية بمجلسي مقاطعتي الحي المحمدي والصخور السوداء من حضور تدشين هذه الأكشاك.
وأضاف المستشار الجماعي أن عمدة المدينة يحاول، من خلال هذه التدشينات، تلميع صورة حزبه العدالة والتنمية على مستوى هذه الدائرة الانتخابية، ويرفض مزاحمته من طرف الأحزاب الأخرى.
وشدد المتحدث نفسه على أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية تسير مع حزب العدالة والتنمية مقاطعتي الصخور السوداء والحي المحمدي؛ بيد أنه جرى إقصاء النواب والمستشارين التابعين لهذه الهيئات السياسية من الحضور.
وأوضح العضو المذكور أن هذه الخطوات تندرج ضمن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ يحاول العمدة، وفق المصدر نفسه، العودة إلى الواجهة والظهور في الدائرة التي غاب عنها.
ويواجه عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، انتقادات واسعة على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي، خصوصا بعدما غاب عن فاجعة انهيار مبنى في درب مولاي الشريف، إلى جانب عدم وقوفه بجانب المتضررين من الانهيار.
إلى ذلك، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات على مستوى عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي عملت، قبل أيام، على إزالة مجموعة من التجهيزات التابعة لإحدى الشركات ومنع المقاطعة التي يسيرها العدالة والتنمية من تحويل فضاء على مستوى دوار سي أحمد إلى فضاء للألعاب.
على السيد العمدة و من معه أن يعلموا أن هناك أحياء تابعة لعمدته لم تصل بعد لمرحلة أكشاك القراءة، و أن من مسؤوليته الانتباه لمشاكلها و الاهتمام بها. حي مولاي رشيد نموذجا.
لاحول ولاقوه الا بالله، على هادا الحال وجب على الناجحين في إحدى المسؤولية ، أن لم يفعل شىء طوال المدة حتى لا يقال أنه يستعد لاعادة ترشيحه
يمننون علينا بمشاريع هي بمصاريف الشعب وليس من أموالهم حزب منافق مع جميع الأحزاب الأخرى.
عمدة الدار من خيرة ما أنجبت مدينة الراشيدية انسان كفئ خطأه انه ينتمني لحزب العدالة والتنمية
طفح الكيل من ألاعيب تجار الدين . راه المغاربة طلعتو ليهم فراسهوم المغاربة باغيين الكفاءة ماشي الهضرة وراه بداو تايخوو البلاد من نهار وصلات الندالة والتعمية للحكم
هاذش راه باين و معيق فين كان هاذي شحال و المكتابة منتهية الانشاء هاذي سنة ونصف حب السلطة فوق المبادئ
عدنا مجددا للتهريج، المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم ولا يمكن أن يثقوا بهم مرة أخرى ولو ولج الجمل في سم الخياط
حزب العدالة و التنمية بدا حملة انتخابية قبل الأوان ماشي غير فكازا بل فعدد من المدن المغربية باش احافظ على المقاعد ديالو
حزب العدالة والتنمية اشرف على النهاية المسألة مسألة وقت و فقط و لا يلدغ المرئ من الجحر مرتين الخطأ اللي تداار شحال هاادي مغيتعاودش ف 2021 بينا و بينكم صناديق الاقتراع
الاوضاع المزرية التي واصلت اليها بلادنا تعود أسبابه الى السياسة الفاشلة التي نهجها حزب العدالة و التنمية منذ أن تولى قيادة الحكوم
حين يريد حزب العدالة والتنمية البوز السياسي و الإعلامي يقوم بالضرب في كفاءات الأحرار ، وهذا ان دل على شيء فيدل على أن الأحرار لهم حضور سياسي كبير و قيادة حكيمة في التسيير
اكبار حزب منافق على وجه الارض نتم كاع ماخيفين من الله وكتستهزؤ بالدين
العدالة و التنمية تمارس ازدواجية الخطاب و كاين تناقض كبير بين القول و الفعل المهم حلال علينا و حرام عليكم
خاص حزب تجار الدين اغادر المغرب ماشي غير الحكومة طلعتو لينا فراسنا
انتم يا حزب المزيادات لا تستحقون الشعب المغربي معديين علينا انا مامسمح لكم لا في الدنية ولا في الاخيرة من نهار شديتو الحكومة المغرب اللور اللور يا تجار الدين
العدالة والتنمية حزب فقد المصداقية ديالو من شحال هادي فيما كان شي خراب تلقاه هو مراه
حزب العتمة والتقية حزب مريض شبابه، خريف شيابه، فكيف له أن يجد حلولا لمشاكل الوطن؟
الكل يجمع أن حزب العدالة والتنمية كان من ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، فهو الحزب الذي صنف أنه شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصوتوا لصالحه في ظروف وصفت بالحرجة، ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد طالب بمحاربة الفساد والاستبداد. وهي ثقة كان منطلقها الرئيسي فيما كان ينشده هذا الحزب ويعد به المواطنين والمعطلين والأجراء عندما كان في صف المعارضة، من شغل وصحة وتعليم وسكن ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية… لاكن للأسف الشديد لم نرى من حزب الدئاب الملتحية سوى النفاق و الكذب و الوعود الزائفة فقط
ان سياساتكم في جميع المجالات كلها تسير في الاتجاه المعاكس لطموحاتنا يا تجار الدين خرجتو علينا وكلشي غلاء بسبب سيساتكم الفاشلة
بسبب العدالة والتنمية الاوضاع فبلادنا تسير نحو الهاوية مغرفت فين مزال غدين بنا
العدالة والتنمية خانوا الامانة وليسوا أهلا لها . فلينتظروا الهزائم وبئس المصير.
لم نشاهد من حكومة العدالة والتنمية سوى مزيدا من النفاق و التصريحات اللامسؤولة والتعنيف غير المبرر وتدخلات أمنية تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص وقهر المواطنين بالزيادات في الأسعار ، وذلك من اجل كبح أشكالهم النضالية اذن جاء وقت الحسااب و لتسقط الدئاب الملتحية
إنننا نعاني من تضخم في خطاب الإصلاح ولا شيء على أرض الواقع فما وعدنا به تجار الدين لا أساس له من الصحة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولا يتطاحن فيه عنزان
الحزب الوحيد لكتهمو مصلحة الشخصية هو حزب العدالة والتنمية على المصلحة العامة لهي الوطن قبح الله وجهكم
بعد تولي حكومة سعد الدين العثماني وبعد الادارة الاعلامية الناجحة للفشل في تكوين حكومة عبد الاله بنكيران ( بنزيدان) وبعد ظهور صراعات بين اقطاب الحزب وانتشار فضائح قادة الحزب من الجنسية الاخلاقية الى وصول بعضهم للسجون بسبب الرشوة وبعد تورط وزرائهم في علاقات مشبوهة وتورط بنكيران الرمز في الاستفادة من تقاعد سمين جدا 8 ملايين شهريا .. اصبحت صورة الحزب، حزب الدئاب الملتحية صورة مشوهة ، واصبح ملائكته شياطين في نظر الشعب بل اصبح وكرا للمنافقين
حزب الظلام و العدمية تناقض كبييير ياا عيني بين الخطاب و الممارسة و الغريب أن اي واحد من حزب العدالة والتنمية فأي لحظة ممكن يخرج فيك عينو و يدافع على تناقظه
الولاية الجاية مشات ليكم متحلموش بيها حيث الشعب مل من كلامكم المعسول.
مادام حزب البيجدي يتراس الحكومة فالبلاد في خطر مغنرتاحو حتى اخوو البلاصة لناس لبغات تخدم
لو كان تجار الدين يكترثون لهموم المواطن المغربي كما يهتمون بنبيهم قردوغان لكنا في أفضل حال
حزب البيجيدي اليوم فقد طهرانيته وانتهى دور برنامجه المبني على الاستعطاف الديني لم تعد لغة المظلومية لها دور في كسب الاصوات والاستقطابات يا تجار الدين
حزب العدالة و التنمية حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة رغم انها هي التي اوصلته لمبتغاه و الان لم يفكر فيهم ولا في وضعهم المادي
اكبر خطر هو تجار الدين سياستهم مبنية على النفاق اشنو قدمو لهاذ البلاد نهار خداو المبادرة اكبر فءة تضررات هما الفقراء وانا واحد منهوم
حزب العدالة والتنمية خان تقة المغاربة بينو على مستواهم سبب مشاكل البلاد وما الت اليه كون فيهم نفس اقدمو استقالة جماعية اخوو البلاصة لخدم مصالح الوطن والمواطن
الكل يعلم أن حزب تجار الدين يشكل خطرا على المغرب والدليل هو تحريض بعض قياداته مؤخرا على مقاطعة الشركات الوطنية بغية تحقيق أهدافهم السياسوية
هذا العضو الذي يرفض ذكر اسمه اقول له الخوف من الله ام انك تخاف على حصتك من البنزين ولو بنسبة اقل كما اعترف أحد ما يسمى بالمعارضة في برنامج بلانكا بريس را اولاد الحي عاقوا
اتقوا الله في هذا الشعب لقد فقدنا الثقة فيكم يا تجار الدين الان النصر للاحرار
الشعب المغربي بغا يقاطع حزب العدالة والتنمية قبل مايقاطع شي حاجة خرا
ضحكتو على الشعب و وهمتوهم بالإصلاح و التغيير ماشفناا غير لخساره لكحله معاكم ا
لا خير في حزب استغلو الجانب الديني واستغلو طيبة المغاربة لدارو تقتهم فيهم وخانوها خرجو على البلاد والعباد
تجار الدين فقد انتهى عهدهم بعد سلسلة من السلبيات تجاه المواطن والاقتصاد الوطني جراء القروض وغلاء المعيشة ااكذب على الشعب الان سيأتي دور الاحرار اتمنى ان يكون هو ايضا عند حسن الظن واصلو ايها التجمعين بنفس المسار
العماري بغا ارجع عمدة ديال كازا و ارونها كثر ماهي ترونات
كمواطنة مغربية اريد حصيلة السنوات التي قضتها العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة مالجديد الدي اتو به ماهي الامتيازات التي قدموها للوطن فين الاجابيات لم ارى شي لا جديد في شتى المجالات لا الصحة لا التعليم ارتفاع البطالة كترة الجريمة الغلاء كلشي في عهد العدالة والتنمية زاد عن حده ماد قدمتم لهدا للوطن
يمكن ان تبدل و تحول الجباال و من المستحيل ان تبدل و تغيير طبع البشر العثماني و بن كيران أشخااص عديمين الضمير و ضعيفين الادراك ، الله يخد فيكم الحق
عاقو بيكم المغاربة والله لطفرتوه ف 2021
المواطنون فقدوا الثقة في البيجيدي والان ينتمون الى حزب التجمع الوطني للا حرار الدي يعمل علي التخطيط جديد والهيكلة لانجاح مساره بفضا القيادة الجديدة
دائما ما يبهرنا تجار الدين باستهتارهم و قلة العقل ، الله يعفو علينا من هذا القوم
للاسف المغرب مغيزيدش القدام مدام كاينين احزاب كل هامها السلطة وتصل باش مكان ولو على مصلحة الشعب وهدا حال البيجدي صراحة كارتة
حزب العدالة حزب عدم المصداقية والدليل على ما يظهر ضعف هذا الحزب وعدم التشبث بكلامه هو أنه لا يتسم بصفةالوفاء لمواطنيه
الباااجدة طول العام مبانو تا قربو الانتخابات عادا بداو يخرجون من جحورهم
الكل يعلم أن حزب تجار الدين يشكل خطرا على المغرب
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حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات وفي مرحلة التصويت يتفوهون بوعود وأقوال فارغة من الافعال يمكن القول انهم سبب من الاسباب لتدهور الاحوال الاجتماعية للمواطنين وارتفاع نسبة الفقر على المستوى المعيشي
السياسة التي ينهجها حزب العدالة والتنمية هي سبب الاوضاع الان حتى واحد ممرتاح كلشي كيتشكى مجرد انتهازين ستغلتو هموم الشعب ومشاكلهم وكديرو مابغيتو انشاء الله كلشي غيرجع الحجمو الطبيعي
اين كنتم طوال هذه السنواات ؟؟كتكلسو تا كيقربو الانتخابات و لا كتبان ايكوم مصلحتكم عاد كتبانو من حيث لا ندري
كم من مرة سمعنا شهادات من الناس تبين عن عجز حزب العدالة والتنمية على توفير ما تتفوه به أفواه تجار الدين المنتمين لهذا الحزب خير مثال ما يقع الآن في المغرب العميق
حزب الندالة والتهميش الذي وعد الشعب بالرخاء والتنمية في حملته الانتخابية السابقة ونال تقة المغاربة ، انقلب فجاة على مبادئه و تغير 180 درجة ولم يفي بشيء من وعوده بل كرس الفساد عبر سياسة عفا الله عما سلف
العتلة و 800 مازال ما بغاو يحشمو و كل نهار خارجين بشي حاجة جديدة و لكن صافي ساعتهم سالات
والله مابقيت فاهما والوو في هاد تجار الدين بسببهم تقلبات هاد البلاد جايين وكيتصرفو بالعشوائية في مال د الشعب ورونو البلاد وبسبب الجهل ديالهم حنا كندافعو ثمن و ولا كلشي غالي.
وطن محتاج لاحزاب قادرة على مسايرة االظروف كما بغات تكون وهدشي لمكاينش فحزب العدالة والتنمية لفشل في عدة اختبارات مر منها وتبين انه غير قادر على حل مشاكل الوطن والمواطن بل زاد الوضع يسوء بفعل سياستهم الفاشلة وبدل ميصلحو ما يمكن اصلاحه كيزيدو اغرقوه كتر
الحمد لله ملي الناس عاقو بتجار الدين الذين لا يهتمون و لا يكثرثون لشيء من غير مصالحهم الشخصية
5 سنين و حكومة العدالة معيشانا جميع أنواع الفقر و النفاق و الكذوب تعديتو على الشعب و فتو حدودكم
حزب العدالة والتنمية تقود المملكة إلى الهاوية طيلة هذه السنوات
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال ، ماشي غير قوة الهضور ليفالحين فيها تجار الدين
حزب العدالة والتنمية لا يمتلني فاشلين في كل شي عيب اعار احكمنا حزب لايست لديه ايت مرجعية بمجرد انهم استغلو الدين واستغلو المغاربة للوصول لاهدافهم الدنيئة
ثمان سنوات من الحربائية في الخطاب أقوالهم ليست كأفعالهم
الباجدة طلعتو لينا ف راسنا بهاد التخربيق ديالكم راكم كثرتو،ولكن هير حلمو بيها هاد العام
المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم و ضربو كولشي فالزيرو خويو الساحة للناس ليباغا تخدم
حزب البيجيدي من الأحزاب المنافقة لي مكتاسحة الكراسي البرلمانية
البيجيدي مداارت شااي لهاد البلاد من غير النفاق و الكذوب و تخلوييض ، خليو النااس لي بغااو يخدمو لبلاد ونتوماا عطيينها لسرقه و لكذوب
العدالة و التنمية من نهار طلعو و هوما كيضربو فالخصوم ديالهم و حنا كشعب غاديين اللور اللور
حزب اللاعدالة و اللاتنمية طلعو لينا فراسنا سيرو الما و الشابة تال قاع الغابة
الحزب ليمفالح فتا حاجة من غير الهضور الخاوية و الاكاذيب خاصو يتمحى من الوجود ، الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين
تحيا الدولة المغربية المتمثلة في ملك البلاد محمد السادس حفظه الله
من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل
العدالة كيف ديما جاي من وراها غي الصائب…الله ياخد فيكم الحق خرجتو على الشعب او مزال زايدين فيه
الباجدة حزب ميؤوس منه ، و ماكاينة تا شي حاجة لي غادي تخلي بنادم يعلق الأمل ديالو فيهوم لأجل مغرب افضل
انا تنشك واش هاد الناس تيبغيو بلادهم و لا يلتفت إليها احد
ناس بحالكم معروفين بتخلويض او القوالب ماعندهومش يحق يدويو اصلا من نهار شفناكم ما شفنا نهار زين
حزب النذالة و التعمية معروفين بالانانية ديالهم و كيزيدو يكرهونا فيهم نهار على نهار.
حزب العدالة ون غير كتخدمو كتر ما كدويو كون المغرب مشا بعيد انتم الحاجة الوحيدة لي فالحين فيها اي واحد خدام على بلادو تبداو تحاربوه
حزب لاعدالة ولا تنمية عيينا من نيفاق الكدوب خوييو ساحة ل سيادكم لي باغين يخدمو لبلاد…
اليوم تفضحات النوايا ديال أصحاب مقولة الأيادي النظيفة للدفاع عن كراسيهم في ضرب لكل الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
الباجدة حالتهم هي حالتهم فاش كيحصلو كيقلبو على اي حاجة يهاجموك بيها باز لوجهكم
قهرتونا ب الوعود الكادبة او الاستغلال سنين او انتما تنافقو ف الشعب بلا تاشي نتيجة
لا يمكن أن اثق في حزب العدالة و التنمية مجددا من بعد داكشي اللي داروه كامل.. اقتناع شخصي بعيد كل البعد عن النقاش
ادوي المغاربة كاملين قالو كليمة واحدة هلكانتا العدالة و التنمية و لا مجال لتجديد الثقة في من خانها.
محتاجين للساسة الذين يتحملون مسؤوليتهم و يدافعون على بلادهم بشتى الطرق.. ماشي أشخاص مختلين يخرقون هم أنفسهم القانون
العدالة و التنمية بغات تضرب ولاية ثالثة و لكن اش دارو بأن اعطيهم للمغاربة ولاية أخرى
قالوا زمان جلالب ؤ قوالب . وعدونا فخذلونا منافقين