عمدة بلجيكي يدعم الحكم الذاتي في الصحراء

قال بول أوليفييه ديلانوا، عمدة مدينة تورناي في بلجيكا، إن “الحل الذي يقترحه المغرب حول الحكم الذاتي للصحراء هو حل سلمي ويسمح باستشراف المستقبل”.

وأضاف المسؤول البلجيكي خلال مباحثات جمعته بحسن التوري، القنصل العام للمغرب بلييج أنه سيراسل شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي للاتحاد الأوروبي، من أجل تأكيد أن الوقت قد حان للتوصل إلى حلول سلمية، وذلك بدعم الاقتراح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية.

من جانبه، أعرب حسن التوري، القنصل العام للمملكة المغربية بلييج، عن ارتياحه الكبير للموقف الذي عبر عنه عمدة مدينة تورناي البلجيكية، والذي يعزز موقف المغرب ومشروعية قضيته التي شكلت ثمرة التحركات الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.