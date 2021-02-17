عمدة ميتز يدعو الأوروبيين إلى مساندة المغاربة

دعا فرانسوا غروديديي، عمدة مدينة ميتز الفرنسية، الاتحاد الأوروبي إلى السير على خطى الإدارة الأمريكية التي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، قائلا إن الولايات المتحدة أعطت المثال من خلال الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باعتراف شرعي تماما من المنظور التاريخي.
وأضاف المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في حال اعتراف الاتحاد الأوروبي بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية فإنه سيظهر لجميع من يعملون من أجل الإبقاء على هذه التركة، التي خلفتها الحرب الباردة، أن لا الزمن ولا الحقبة لم يعودا مناسبين، وأنه يتعين مساعدة الدول المغاربية على الوحدة والانفتاح، والقيام سويا بمواجهة القرن الحادي والعشرين واستشراف المستقبل عبر التخلص من بقايا الماضي.
وتابع غروديديي: “أفضل خدمة يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب، والجزائر ومجموع المنطقة المغاربية، الاعتراف بالسيادة الوطنية ووضع حد لهذه الكوميديا التراجيدية القائمة منذ عقود على حساب شعوب المنطقة”.
كما زاد قائلا: “أريد أن أحيي تحلي المغرب ببرودة الدم، الذي طالما كانت له ردود فعل مشروعة ومتناسبة بدقة مع هذه الاستفزازات من أجل ضمان سلامة المواطنين وسكينة المجتمع، دون الانخراط في ردود فعل غير ملائمة يمكن أن يلام عليها”.
وشدد عمدة مدينة ميتز الفرنسية على أن المغرب اعتمد صيغة متفردة في العالم العربي الإسلامي، هي صيغة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية التي تتيح ازدهار المواطنين في إطار الأمن والاستقرار الثمينين في العالم بشكل عام، وبهذه المنطقة على وجه الخصوص.
هاهم عقلاء العالم الذين يزنون الامور بمقياس العقل والمنطق والصدق والعدل ,تحياتي لك سيدي فرانسوا المبارك فان شاء الله ستخلف ماكرون في المرحلة المقبلة لان العالم محتاج الى امثالك للقضاء على الحاقدين والمنافقين والمستبدين الذين كثروا في عالمنا واصبحوا يقلدون زمام الامور ويشعلون النيران في كل مكان وفي كل زمان فما احوج عالمنا الى العاقلين الصادقين الذين يحملون السلم والسلام في قلوبهم
عمدة مدينة ميتز ينتمي لحزب الرئيس ماكرون LR، حتى يعلم من يسب فرنسا أنها خير صديق الملكة المغربية في السر والعلن، وإذا حدث واعترف الإتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء (وهو أمر وارد) على غرار الإدارة الأمريكية فإن الجزائر ستسجد من كثرة الخشوع.
لو وجد في العالم 10 رجال الجدية مثل ترامب 10 رجال الحكمة مثل الملك محمد السادس،لتصالح العالم وعاش في أمن وسلام،ولكن النفاق طغى وكثر من يعطيك من اللسان حلاوة ،ويروغ منك كمايروغ الثعلب.
هذا هو الفرنسي القح الواضح الموقف بلا مواربة او نفاق و الذي يقول بصراحة ما ينبغي قوله هناك في فرنسا و لا حاجة للتخفي وراء الاتحاد الاوربي الذي ليس هو بدولة بل تجمع بيروقراطي هجين يذكر بالاتحاد السوفياتي سابقا و الغير منتخب و الذي لا شرعة و لا هوية له واضحة لان دوله تبقى مستقلة و تتنافس فيما بينها من اجل عقد الصفقات هنا و هناك.. الاتحاد الاوربي ليس امريكا او الصين او استراليا او روسيا…و لهذا كفى من الديماغوجية و التخفي وراء الاتحاد الاوربي و ينبغي لفرنسا الوضوح التام الكامل بلا تبريرات واهية..مثلا: ماذا يمنع فرنسا من ان تعلن موقفها هي بكل الصراحة..فهل عندما تعقد الصفقات مع الصين و البرازيل تحتاج لاخذ الاذن من بروكسيل؟؟؟انه العبث حقا و الضبابية…