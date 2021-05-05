عمرو خالد: المحبة أساس منازل الروح السبع والوصول إلى الله يسير

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن الحب هو أصل كل شيء في هذا العالم، موضحًا أن الكون بُني عليه، وأن الله لم يخلقنا سوى لأنه يحبنا، ونحن نعبده لأننا نحبه.

وأضاف خالد، في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني “منازل الروح”، أن “منزلة المحبة هي المنزلة السابعة والأخيرة من منازل الروح السبع، وهي المنزلة التي لا تقوم بقية المنازل سوى بها؛ فالتقوى بدون حب ستكون خوفًا، والعبودية بدون حب هي خضوع، والتوكل والرضا لا يكون إلا بالحب.. أنت تحبه فترضى بقدره، وهلم جرًا”.

كيف تملأ قلبك بمحبة الله؟

أوضح خالد أن هناك أربعة أمور إن جئتَ بها أحببت الله!

أولًا: كثرة ذكر الله، يقول الله سبحانه وتعالى: “فاذكروني أذكركم”، أتريد أن يذكرك؟ أتريد أن تحبه؟ اذكره قدر استطاعتك، قل “لا إله إلا الله من قلبك”، اجعل لك وردًا يوميًا تذكره من خلاله. “أعدك أنك إذا التزمت بذكره يوميًا ولمدة أسبوع فستجد قلبك يهتف بحبه. أنا حدث هذا معي، ظللت أذكر بـ”لا إله إلا الله”، يوميًا لمدة أسبوع، وإذا بي أفاجأ بقلبي ينبض بحبه، يهتف من أعماقه: أحبك يا رب!”.

ثانيًا: اجبر بخاطر عباده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر”، اجبر خواطر عباده يجبر الله خاطرك ويقربك منه ويرزقك بحبه! .

ثالثًا: ادعُ الله أن يرزقك حبه، داوم على أن تدعو الله بدعاء: اللهم ارزقني بحبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك.

رابعًا: اتقِ الله: اجعل تقوى الله نصب عينيك، فإن فعلت أوصلك الله لحبه.

محبة الله لك

وتحدث خالد عن محبة الله للعبد، قائلاً: “دائمًا ما يحدثوننا عن حبنا لله، لكن لم يكلمنا أحد من قبل عن حب الله لنا!، ولولا حبه لك ما خلقك يا إنسان، ولا كرمك وأخضع لك الكون وأسجد لك الملائكة”، واصفًا الإنسان بأنه “أغلى مخلوقات الله”، وزاد: “أنت من بين بني البشر الأغلى عند الله لأنك مؤمن، أنت من تعرفه وتطيعه وتعبده”.

واستشهد الداعية بما ورد في حديث قدسي، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانًا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض”.

واعتبر عمرو خالد أنه “ليس عجيبًا أن يحب عبدًا سيده، لكن العجيب أن يحب السيد عبده”، مردفا: “العجيب أن مالك الملك يحبنا نحن!، إذ يقول الله في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويُعبد غيري، أرزق ويُشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرّهم إليّ صاعد، أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغّضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إليّ، أهل ذكري أهل مجالستي، من أراد أن يُجالسني فليذكرني.. أهل طاعتي أهل محبتي.. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم، وإن أبَوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من المعايب، من أتاني منهم تائبًا تلقّيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، أقول له: أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم”.

وعلق خالد متسائلاً: “ما الذي تريده بعد هذا الحديث القدسي؟ ما كل هذا الود من ملك الملوك؟ ما كل هذا التقرب والمحبة التي يوليها لنا، ونحن نعصيه ليل نهار ولا نشكره حق شكره ولا نحبه حق محبته؟”، ونقل عن ابن الجوزي قوله، إن أحد أحبار بني إسرائيل قال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فلما نام سمع صوتًا يقول له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؛ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟”.

وأوضح الداعية أن “العقوبة هنا أصبحت من خلال المحبة والحرمان منها!”، وتابع: “ألا تجد نفسك أحيانًا ثقيلًا لا تقوى على العبادة أو الدعاء أو المناجاة؟ هذه قد تكون عقوبة يعاقبك الله بها أن حرمك من لذة مناجاته والقرب منه!”؛ كما أورد نص الحديث القدسي الذي جاء فيه: “من ذكرني في نفسِه ذكرتُه في نفسي ومن ذكرني في ملأٍ ذكرتُه في ملأٍ خيرٍ منه، ومن تقرَّبَ إليَّ شبرًا تقربْتُ منه ذراعًا ومن تقرَّبَ إلي ذراعًا تقربتُ منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيتُه هرولة”.

وعقب خالد بالقول: “أترى كيف يعاملك الله؟ يعاملك بخيرٍ مما تعامله، ينتظرك فقط أن تقترب منه ليقترب منك أكثر، من يفعل هذا مع من يحبهم؟”، وتساءل مستنكرًا: “كيف أوهموك أن الوصول إلى الله صعب وأنك بعيد؟ كيف أوهموك أنه غاضب عليك دومًا ولا يريدك؟، ألم تقرأ قول الله تعالى: ‘نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم’، ويقول: ‘قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم’، ويقول: ‘ألم يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ'”.

وتابع المتحدث ذاته: “الله قريب منك، يشعر بك ويحبك ويعفو عنك، ينتظرك فقط أن تُبدي رغبة في القرب منه ليقربك منه”.

نماذج لأشخاص أحبهم الله

وأورد خالد نماذج لأشخاص أحبهم الله، إذ إنه “عند وفاة السيدة خديجة بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيرزقها ببيت من قصب في الجنة، والقصب هو اللؤلؤ، لأنها آزرت الرسول وصبرت معه كثيرًا على أذى الكفار”، وزاد: “التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بن كعب فقال له: “إنَّ اللهَ قد أمَرَني أنْ أُقْرئَك القرآنَ”، فقال: آللهُ سَمَّاني لك؟ قال: نعَمْ، فجعَلَ يَبْكي! عندما وجد أن الله انتبه له وذكر اسمه تحببًا، بكى حبًا واشتياقًا إلى الله! “”.

وسرد الداعية: “عندما استشهد عبد الله بن حرام في غزوة أحد، حزن ابنه جابر عليه، وذات يوم لقيه رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: يا جابرُ ما لي أراكَ منكسِرًا؟ قال: يا رسولَ اللَّهِ استُشهِدَ أبي وترَك عليهِ دينًا وعيالًا. فقال النبي: ألا أبشِّرُك بما لقيَ اللَّهُ بهِ أباكَ؟ إنَّ اللَّهَ لم يُكلِّم أحدًا من خلقِه قطُّ إلَّا من وراءِ حجابٍ، وإنَّ اللَّهَ أحيا أباكَ فَكلَّمَه كفاحًا وقالَ يا عبدي تمنَّ عليَّ ما شئتَ أعطيكَ، قال: تردَّني إلى الدُّنيا فأقتلُ فيكَ، فقال تبارَك وتعالى: لا إنِّي أقسمتُ بيمينٍ أنَّهم إليها لا يُرجَعونَ. ثم أنزل الله الآية الكريمة التي تقول: “وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ””.

كيف تعرف أن الله يحبك؟

قال خالد إن هناك أربع علامات يمكننا من خلالها أن نعرف إن كان الله يحبنا أم لا؟:

أولًا: إذا وفقك لطاعته، إذا وجدت نفسك ميسرًا لطاعته، اعلم أنه إنما وفقك لأنه يحبك.

ثانيًا: أن يعينك على فعل الخير، أن يوفقك لخدمة عباده، ويجعل الناس يلجؤون إليك لتساعدهم.

ثالثًا: إذا استعملك في خدمة دينه، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، أين وضعك، هل أنت مثال وقدوة حسنة للناس أم لا.

رابعًا: أن يعينك على تقواه، فإذا وجدت نفسك تتقيه فاعلم أنه يحبك.