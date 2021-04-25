عمرو خالد: تجارب مؤثرة تساعد الإنسان على العيش بحول الله وقوته

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن منزلة التسليم لله هو أن تعيش بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو أنه لا فاعل في الكون إلا الله، ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله، ولا يجري تحت سمائه إلا ما يريده.

وتحدث خالد في الحلقة الثالثة عشرة من برنامجه الرمضاني “منازل الروح” عن معنى آخر لـ”لا حول ولا قوة إلا بالله”، وهو أنه “لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله.. لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله.. لا حول عن المعوقات ولا قوة على النجاحات إلا بالله.. لا حول عما يؤذيني ولا قوة عما ينفعني إلا بالله”.

واستدل الداعية الإسلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: “واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك”.

لذا، حث خالد على ضرورة التسليم بأن كل ما يقع في الكون لا يقع إلا بأمر الله وحده، “إذا كان الكون كله يدور بأمر الله فلم أنت خائف؟.. وإذا وقع عليك الأذى، فهذا لمصلحتك في المستقبل، وهذا قدر الله وأنت في خير على الدوام، لأن الكون كله جاري بحول الله وقوته”.

وأضاف: “هذا أول معنى لـ”لا حول ولا قوة إلا بالله”.. لا حول عن كل ما يضرك ولا قوة على كل ما ينفعك إلا بالله.. لا حول عن كل ما يؤذيك ولا قوه على كل ما يفيدك إلا بالله.. لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله.. لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله”.

وفسّر خالد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لـ”لا حول ولا قوة إلا بالله” بأنها كنز من كنوز الجنة” بأنه “يمكن أن تأخذ قطعة من الجنة تعيش بها في الدنيا، من خلال العيش بحول الله وقوته.. لذلك النبي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء لمائة داء أدناهم الهم”.

مع ذلك، أكد الداعية الإسلامي أن “لا حول ولا قوة إلا بالله ليست مجرد ذكر تقوله؛ لكنها طريقة حياة بلا حول ولا قوة إلا بالله.. فإنها تدريب روحي يومي ونفسي حتى تشعر بأنك خرجت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وهذا هو المعنى الأول”.

وعرف المعنى الثالث لـ”لا حول ولا قوة إلا بالله” بأن “تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته.. عش بحوله هو وقوته.. أغمض عينيك وتخيل بابًا تخرج منه من حولك وقوتك”.

وتذكر في هذا السياق: “كنت أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لا أستطيع أن أخرج من أعماق مشكلتي، فبكيت.. حتى قلت خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك”.

ودعا خالد إلى حفظ القاعدة التالية: “إذا أغلقت الأبواب فإنما ينادينك إلى حوله وقوته”، مدللاً بواقعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكيف لاقى صدودًا من كبرائها وسفهائها، فرفع يده للسماء ويدعو: “اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالى، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضي ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله”.

واعتبر الداعية الإسلامي أن “كل ما حدث في 2020 ليس له تفسير إلا شيء واحد: هو أن هذا الكون يسير بحول الله وقته وحده، والكون كله قليل الحيلة بين يدي الله مالك الملك.. مستنتجا أن الدرس الكبير هو: عش بحول الله وقوته وليس بحولك وقوتك، وأكثر من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وبين خالد المعنى الرابع لـ”لا حول ولا قوة إلا بالله” بأنه “لو لديك حلم كبير في الحياة، حقق حلمك بلا حول ولا قوة إلا بالله.. لأنها تجعلك تعلي سقف حلمك.. ليس هناك حلم مستحيل مع لا حول ولا قوة إلا بالله.. جهز لكل حلم في حياتك مائة مرة كل يوم بلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تعلي يقينك بحلمك”.

وزاد “المعنى الخامس لعبارة لا حول ولا قوة إلا بالله: إياك أن تهزك الأحداث تهزك.. لا تجعل سير الأحداث في عكس الاتجاه تهزك أو تخدعك.. لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله هو: “لا تلتفت إلى الأحداث فقط ركز مع الله لتري عجائب حول الله وقوته”.

وقال خالد إن “قصة سيدنا يوسف أحداثها تسير بالعكس، ولد يحبه أبوه، فتكون النتيجة أن يقذف في البئر، وتكون النتيجة أنه ذهب إلى بيت العزيز، ثم يدخل السجن.. كل شيء جميل.. كانت نتيجته عكسية.. تبدل إلى مشكلة.. وكل مشكلة انتهت نهاية طيبة”.

وتابع: “لهذا عليك ألا تركز مع الأحداث.. ركز في حول الله وقوته.. لا تلتفت إلى حولك فقط.. ركز مع الله لترى عجائب حوله وقوته.. ولا تلتفت للأحداث.. موسي الرضيع ينجو بالماء، وفرعون الجبار يغرق بالماء.. ليعلمك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله.. الكون كله قليل الحيلة إلا بالله”.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن المعنى السادس للا حول ولا قوة إلا بالله “هو أنك لن تصل ولن تعبد الله إلا بحول الله وقوته.. إذا تبت فإنما هو الذي وفقك إلى التوبة، وإذا قلت الحمد لله فهو الذي أعانك على أن تحمده.. “ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا”.. فالفضل كله منه إليك وليس منك إليه”.

وذكر خالد أن “من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله أن أعمالك ليست فقط مواهبك ونجاحات أعمالك، حتى ما تفعله من الصالحات هو من توفيق الله.. والفقير الذي تصدقت عليه، إنما وضعه الله في طريقك.. حتى تعطي فيشكرك فيدخلك الجنة، فالكل منه إليه: “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ”.. لأنك لن تستطيع أن تعبده إلا لو استعنت به”.