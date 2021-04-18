عمرو خالد: سر العلاقة العجيبة بين اليقين وزيادة الرزق والطمأنينة في الحياة 

عرّف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، اليقين في معناه الواسع بأنه ثبات واستقرار القلب، ثقة في الله، ووعوده لعباده وقدرته وأقداره.. يقين لا يتزحزح في الآخرة.. في ضمان رزقك.. في أن جهدك لن يضيعه الله.. في وعود الله بإجابة الدعاء.. في أن الخير لا يضيع.

وقال خالد في الحلقة السادسة من برنامجه الرمضاني “منازل الروح”: “حتى تصل بيقينك إلى مقام الإحسان، لا بد أن تنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وأخيرًا مرحلة حق اليقين.. فأنا في كل صلاة أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .. وليس أعلم أن لا إله إلا الله.. كيف أشهد وأنا لم أره؟ بقلبي.. عين يقين.. حتى تصل إلى حق اليقين”.

وتابع شارحًا: “أنك عشت تجربة مع الله، دعوت واستجاب لك مرات ومرات، فصار لديك رصيد متراكم من الخبرة والتجارب مع الله في إجابة الدعاء، كم من مرة طمأنني، عندما كنت خائفًا حتى صار خبرة متراكمة.. عندما مررت بأزمة مالية ورزقني في آخر لحظة وسترني، عندما تألمت وتوجعت، ورأيت كيف جبر بخاطري، وعوضني .. أنا متأكد لأني عشت تجربة (حق اليقين)”.

وفيما تساءل: “كيف يتحول يقينك في الله إلى طاقة وجهد وسعي وإصرار مستمر بلا يأس أو إحباط؟ أجاب خالد بأن “كل منزلة روحية تولد صفتين لتقوية شخصيتك للنجاح في الحياة. اليوم أول صفة يولدها اليقين لحياتك العملية: الإصرار والمثابرة”.

وأوضح أن هناك “ثلاثة مبادئ كبرى في حياتنا اليومية لو أيقنت بها حق اليقين وصدقت فيها بنسبة 100 في المائة، لوصلت لقمة الطمأنينة والسلام النفسي، ولتولدت لديك طاقات هائلة من الإصرار والاستمرارية في العمل وبذل الجهد، لأنك متأكد من النتائج، وهذه الثلاثة تولد صفة هامة للنجاح في الحياة: هي الإصرار”.

وأردف قائلاً: “لو كان لديك هذه الثلاثة (حق اليقين) ستعيش ناجحًا وسعيدًا، لأن الأرزاق تمثل عصب الحياة. وحزمة من ثلاثة معاني لليقين هي المولدة للإصرار، لماذا هي بالذات؟، لأنها أقوى مولدات للإصرار.. علم النفس الإيجابي يقول: الإصرار يحتاج عقلية ومشاعر المتأكد الكامل من النتائج”.

ورصد خالد، ثلاث قواعد في القرآن والسنة تحمل ثلاثة وعود ربانية، هدفها تأكيد يقينك: “إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ”، ” وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا”.

القاعدة الأولى: يقينك أن: “إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا”، “فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ”، “نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ”.. تعمل وتبذل جهدك بأحسن ما عندك، ولا يمكن أن يضيع جهدك، لا بد أن يعطيك ويعوضك ويرضيك.. النتيجة: إصرار غير عادي على بذل الجهد وأنت واثق أن الله لن يضيعك.

القاعدة الثانية: يقينك أن: “مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِۚ”، لو فتح لك باب رزق أو عطاء لا تملك البشرية كلها إغلاقه، ولو لم يكن مكتوب لك الرزق والعطاء، لا تملك البشرية إعطاؤه لك.. النتيجة: إصرار غير عادي على بذل الجهد وعدم الالتفات للبشر لأن الأمر كله بيده هو وحده.

القاعدة الثالثة: يقينك في قانون أكده النبي: إن تصدق الله يصدقك.. الشيء الذي ستصدق فيه كل همتك ونيتك مع الله سيحصل بشكل مؤكد.. النتيجة: إصرار غير عادي على بذل الجهد.

وحث خالد على التمسك بهذه القواعد الثلاث، والعيش بها، والانطلاق في الحياة وأنت مطمئن لوعود الله:

– يقينك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً

– يقينك أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

– يقينك في قانون إن تصدق الله يصدقك

وفسر خالد احتياج الإنسان لها في الحياة بأن “رؤيته محدودة، فعندما تكثر حوله المعوقات يفقد القدرة على الإصرار على حلمه، ويفقد همته للعطاء، فيحتاج إلى ما يقوي ثقته في المستقبل.. ولا ضامن للمستقبل ولا تأكد تام لأي شيء إلا الله ووعود الله الصادقة”.

وشدد خالد على جملة من الحوافز والعوائد لمنزلة اليقين، منها “الإصرار والمثابرة على العمل للنجاح في الحياة، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأفراد الذين يتمتعون بصفة الإصرار يكون لديهم دائمًا قناعة تامة وتأكد كامل من تحقيق الأهداف في المستقبل. ولذلك، فإن اليقين كمنزلة روحية يحقق أعلى درجات التأكد التام في النجاح في الحياة، فيقينك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً يولد إصرارًا لا ينتهي”.

واستشهد خالد بعالم النفس ديفيد روك الذي له كتاب باسم: “دماغك في أثناء العمل”، قال فيه إن أحد أقوى سبب يجعل الدماغ يعمل أفضل، هو التأكد التام من النتيجة؛ بمعنى أن عقلك قادر على قراءة ما الذي سيحدث”.

ما علاقة اليقين بالإصرار؟ يقول ديفيد روك إن اليقين يقوي الدافع الداخلي جدًا، حتى لو تخبطت وسقطت يسهل عليك القيام والاستكمال عكس من ليس له هذا اليقين. والعقل لا يعطي أي إشارة للحركة إلا بوجود دافع.. اليقين يقوي الدافع.. اليقين = إصرار.

وأوضح خالد أن القواعد الثلاث لو أيقنت بها لوصلت للسلام النفسي، وتحركت بمنتهى الإصرار في الحياة مهما كانت المصائب والمعوقات.

الأولى: يقينك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً:

يقينك أن جهدك وسعيك وعرقك لن يضيع أبدًا، وسيرزقك الله عليه بطريقته، وفي الوقت الذي يشاء لكن لا يمكن يضيع جهدك.

مؤمن أو غير مؤمن-مسلم أو غير مسلم-هذا قانون.

هذه الآية هي التي تحركني في الحياة: “إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا”.. بشرط أحسن: “لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى”ٰ.. دنيا وآخرة.

من لديه يقين في هذه الآية، يستطيع أن يحلم، سقف أحلامه عال، لأنه موقن حق اليقين أنه لو بذل جهده سيحقق له ربنا ما يحلم به.

وذكر خالد أن “النبي عندما حاول عمه أبو طالب، أبدى إصرارًا على المضي يملؤه اليقين: “يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه، ما تركته”، ذهب إلى الطائف على رجليه رغم وفاة عمه وزوجته، وحاصرته 26 قبيلة لمدة ثلاث سنوات، حتى يلقى الأنصار في آخر يوم في الحج”.

وتابع: “هاجر أخذت تغدو وتروح بين الصفا والهجرة سبعة أشواط لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلو ونصف، ذهاب ومثلها عودة، لماذا استمرت؟ لأنها هي متأكدة: “لن يضيعني الله”. إصرار اليقين ويقين في الله يولد إصرارًا وعدم يأس، لذا كان اسم المنسك “السعي” ليعلمك الإصرار المخلوط باليقين في الله.. رزق واسع.. لو هذا يقينك، ابذل الجهد واطمئن.. رزق قادم قادم”.

وأشار خالد إلى أن “سورة يوسف كلها تدور حول هذه الآية.. حياة يوسف قاسية جدًا. بئر.. غربة.. فقد الأهل.. بيع عبدًا.. سجن سنينا حتى صار عمره 40 عامًا.. حتى أصبح عزيز مصر.. وزير الاقتصاد.. ختام السورة: “إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ”.

وتابع: “لذلك استمر في العمل بإحسان.. الإصرار والمثابرة: أثبتت الدراسات العلمية أن الأفراد الذين يتمتعون بصفة الإصرار يكون لديهم دائمًا قناعة تامة وتأكد كامل من تحقيق الأهداف في المستقبل. ولذلك، فإن اليقين كمنزلة روحية يحقق أعلى درجات التأكد التام في النجاح في الحياة، فيقينك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً يولد إصرارًا لا ينتهي”.

وبين خالد أن القانون الثاني: “مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا”، لا بد أن توقن أن رزقك مكتوب 100 في المائة.. اطمئن.. فقط استمر في العمل.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمًا فَقَالَ: “يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ”. رواه الترمذي.

وقال خالد إن أغلب آيات اليقين في القرآن والحديث تدعوك لعين اليقين في الأرزاق: “اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ”.. ثم أكد: “إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ”، لن يصادر أحد رزقًا أعطاه الله لك ذو القوة المتين.. ثم ضمن: “وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا”.. النملة للحوت فما بالك أنت وأنت أعز مخلوقاته.. ثم وعد: “وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ”.. هذا وعد من الله بالرزق.. ثم أقسم: “فَوَرَبِّ السماء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ”.

وذكر أنه “لأجل هذا يطمئنك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته”.

وبين أن “القانون الثالث: يقينك بقانون إن تصدق الله يصدقك.. قاعدة في الحياة مثل المغناطيس تجذب الأفكار وتحولها إلى حقيقة بأمر من الله سبحانه وتعالى.. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إن تصدق الله يصدقك”.

وقال: “هناك كثيرون قرؤوا كتابًا اسمه “السر”، جعلهم يقولون: الكون مرتبط ببعضه، وعندما تريد شيئًا في عقلك لا بد أن يحصل، الأمر مرتبط برب العزة، بخالق السماوات والأرض يقول للشيء كن فيكون”.

وبين أن “هذه القاعدة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل شيء ستصدق فيه سيتحقق، عندما تطلبه من ربنا بصدق، ويرى الله صدق قلبك”.

وروى خالد كيف أن نجل رجل أعمال كبير حكى له: قال في 2018 يا رب أمهلني سنتين قبل أن أموت، أمهلني إلى رمضان 2020، عندي أمور مادية أريد أن أضبطها حتى أقابلك وأنا بدون أخطاء في مالي، خائف يأتيني الأجل، ويقسم الابن أنه ظل يشتغل ويحاول يصلح بنية صادقة، ومات أبوه في يوم 28 رمضان 2020.

يقول الله: “وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا”، يعني وعد ربنا صدقًا وعدلاً.. منك الصدق في الأمنية، ومنه العدل في تحقيق ما تمنيت.. افرحوا واملؤوا قلوبكم بالأمل.

وخلص خالد إلى أن “منزلة اليقين ستصل بك للإحسان وتحقق لك صفة رائعة للسعادة النفسية تحميك من القلق والتوتر والإحباط وتقوي شخصيتك للنجاح في الحياة.. أنت محتاج تعيش بمنزلة اليقين”.