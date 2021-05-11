عمرو خالد يستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى‎

أعرب الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن استنكاره اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، محييًا نضال الشعب الفلسطيني للدفاع عن مقدساته.

وندد خالد بمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، بزعم أنهم لا يمتلكون وثائق ملكية لمنازلهم التي يقيمون فيها منذ عام 1948، وقال: “نحن كعرب ومسلمين واجب علينا أن نشعر أولا بالانتماء إلى مقدساتنا وأهلنا في فلسطين”.

وحث الداعية على الدعاء بأن يحفظ الله أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، وأن يحفظ أولى القبلتين وثالث الحرمين من عبث العابثين، معربًا عن أمله في أن “يمن الله علينا في يوم من الأيام بأن نصلي فيه”.

كما دعا خالد إلى توعية الشباب والأجيال الصاعدة بحب المسجد الأقصى وحب القدس وفلسطين، لأنه “واجبنا ويجب أن نستشعره ونقوم به أمام الله تبارك وتعالى”.