عمرو خالد يستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى‎

عمرو خالد يستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى‎
صورة: أرشيف
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 19:33

أعرب الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن استنكاره اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، محييًا نضال الشعب الفلسطيني للدفاع عن مقدساته.

وندد خالد بمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، بزعم أنهم لا يمتلكون وثائق ملكية لمنازلهم التي يقيمون فيها منذ عام 1948، وقال: “نحن كعرب ومسلمين واجب علينا أن نشعر أولا بالانتماء إلى مقدساتنا وأهلنا في فلسطين”.

وحث الداعية على الدعاء بأن يحفظ الله أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، وأن يحفظ أولى القبلتين وثالث الحرمين من عبث العابثين، معربًا عن أمله في أن “يمن الله علينا في يوم من الأيام بأن نصلي فيه”.

كما دعا خالد إلى توعية الشباب والأجيال الصاعدة بحب المسجد الأقصى وحب القدس وفلسطين، لأنه “واجبنا ويجب أن نستشعره ونقوم به أمام الله تبارك وتعالى”.

القضية الفلسطينية المسجد الأقصى عمرو خالد فلسطين

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‫تعليقات الزوار

1
  • Karim
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 20:27

    أكيد هذا الاستنكار لما يطلع عليه الموساد سوف يبلغه الى نتنياهو الذي سوف يصاب بالخوف الشدبد و يأمر الجيش بالعودة إلى قواعده و يأمر المحكمة العليا بالحكم لصالح الفلسطينين حيث سوف لن يجرأ أحد على تجريدهم من ممتلكاتهم في القدس

    10
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