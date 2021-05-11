عمرو خالد يستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى‎

أعرب الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن استنكاره اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، محييًا نضال الشعب الفلسطيني للدفاع عن مقدساته.
وندد خالد بمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، بزعم أنهم لا يمتلكون وثائق ملكية لمنازلهم التي يقيمون فيها منذ عام 1948، وقال: “نحن كعرب ومسلمين واجب علينا أن نشعر أولا بالانتماء إلى مقدساتنا وأهلنا في فلسطين”.
وحث الداعية على الدعاء بأن يحفظ الله أهل القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، وأن يحفظ أولى القبلتين وثالث الحرمين من عبث العابثين، معربًا عن أمله في أن “يمن الله علينا في يوم من الأيام بأن نصلي فيه”.
كما دعا خالد إلى توعية الشباب والأجيال الصاعدة بحب المسجد الأقصى وحب القدس وفلسطين، لأنه “واجبنا ويجب أن نستشعره ونقوم به أمام الله تبارك وتعالى”.
أكيد هذا الاستنكار لما يطلع عليه الموساد سوف يبلغه الى نتنياهو الذي سوف يصاب بالخوف الشدبد و يأمر الجيش بالعودة إلى قواعده و يأمر المحكمة العليا بالحكم لصالح الفلسطينين حيث سوف لن يجرأ أحد على تجريدهم من ممتلكاتهم في القدس