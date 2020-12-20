الإسلام دين الرحمة، والمسلمون يقولون: “اذكروا أمواتكم بخير”، لكن الشيخ السلفي الذي ارتبط اسمه بالإرهاب عمر الحدوشي اختار لغة ساقطة ليعلق على وفاة المواطن الصحافي صلاح الدين الغماري، وليته سكت ولم يقل ما قاله في حق صحافي لفظ أنفاسه وهو بصدد تحضير برنامج ليسمع به “صوت الناس” في زمن الجائحة.
الحدوشي نموذج للشيخ السلفي الذي خرج من السجن رغم أنه لم يقم بأي مراجعة فكرية، ونموذج لمعتقل سابق في أشهر ملف إرهابي بالمغرب حصل على العفو الملكي ولم يغير لغته المتطرفة، التي تنطلق من كونه مازال يشكك في أحداث 16 ماي، ومازال يهاجم مخالفيه في الرأي، بغض النظر عن مواقعهم؛ ورغم أن وسائل الإعلام تنشر تصريحاته الخطيرة بين الفينة والأخرى، إلا أنه يعتبر نفسه “ممنوعا”، بدعوى وجود ما سماها صفقة مع السلطات لكي يستفيد من العفو.
ولم يسلم من لسان الحدوشي حتى زملاؤه السابقون في السجن، ممن كانوا محسوبين على صفوف السلفية الجهادية؛ حتى إنه وصف زميله السابق عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) بـ”الإمعة الذي يخطب ود الملحدين”، وهو واحد من الخطابات الخطيرة التي تلقى رواجا في صفوف المتطرفين. لذلك لا غرابة أن يكون الحدوشي واحدا ممن عرض عليهم الالتحاق بصفوف داعش ومبايعة أبو بكر البغدادي (..).
يحرص الحدوشي على إحاطة نفسه ببعض أتباعه، كما يواصل استغلال المواقع ليروج لخطاب موغل في الحقد والكراهية وسط المجتمع. ولحسن الحظ أن مجتمع اليوم ليس هو مجتمع ما قبل سنة 2003.
هذا الشخص يجب أن يحاكم بالسجن مدى الحياة
وجوه الشر الاسلام براء منهم
الرجل يعتقد جازما انه بهذه الصورة و افكاره التي تشوه سماحة الدين و وسطيته . يضع قدما في الجنة. اود ان اساله بعد هذا العمر كله ماذا افدت به المغرب غير انك تريده ان يرجع لعصر قيس و عنتر و ربما لما قبل نزول الرسالة . اخاف عليك في الاخرة ان تجد مكتشف البنسلين رغمةكونه من النصارى و قد عفى عليه الله نظير ما فعل بالناس من خلال اكتشافه و انت تحشر مع ابو لهب و امرأته حمالة الحطب.
قبل أن يتهجم على الآخرين عليه أن بدافع عن سلوكاته ايام كان معتقلا ،فالمتداول،عن هدا النكرة أنه كان يتجول عبر هاتفه في المواقع الممنوعة و،، وهده شهادة إخوانه انداك،قبل إطلاق سراحهم،
كم حاجة قضيناها بتركها في الحقيقة لا أعرفه و لا يشرفني قراءة ما يكتب من تغريداته أما صلاح الدين الغماري فرحمة الله عليه فحب الله له زرعه في خلقه له.
وجه ظلامي سلفي عدواني لا ثيقة في او في أمثاله من ثأتر بفكر الدواعش لا يمكن ان يبرء منه .
بغينا اعتقالات بالعشرات في صفوف الدواعش والإخوان هم سبب بلاء الأمة .