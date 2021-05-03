عمر الطفل يحدد كمية الفلورايد المناسبة

قالت شبكة “الحياة الصحية” الألمانية إن الفلورايد يتمتع بأهمية كبيرة لحماية أسنان الأطفال من التسوس، مؤكدة على ضرورة إعطائه للطفل منذ عامه الأول.

وأضافت الشبكة أن عمر الطفل هو الذي يحدد كمية الفلورايد المناسبة به، موضحة أنه ينبغي في البداية إعطاء الفلورايد للطفل بالاشتراك مع فيتامين D في صورة أقراص.

ومع بزوغ الأسنان الأولى يُتاح أمام الوالدين خياران، الأول هو مواصلة إعطاء القرص المشترك مع تنظيف الأسنان بواسطة كمية قليلة من معجون أسنان يخلو من الفلورايد.

أما الخيار الثاني فيتمثل في إعطاء الطفل قرص يحتوي على فيتامين D فقط، مع تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا بواسطة كمية تقدر بحجم حبة الأرز من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بمعدل 1000 جزء من المليون.

وعندما يتم الطفل عامه الأول، ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا بواسطة كمية تقدر بحجم حبة الأرز من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بمعدل 1000 جزء من المليون.

وعندما يتم الطفل عامه الثاني، ينبغي أن تعادل كمية معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد حجم حبة البازلاء، على أن يتم الالتزام بهذه الكمية حتى يتم الطفل عامه السادس، علما بأنه يتعين على الطفل أن يشرع في تعلم تنظيف أسنانه بنفسه بدءا من عمر عامين، وبطبيعة الحال يقوم أحد الوالدين بتنظيف أسنان الطفل مجددا.