عملة أمريكية نادرة تباع بـ9 ملايين دولار

عملة أمريكية نادرة تباع بـ9 ملايين دولار
صورة: غوغل
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:50

بيعت قطعة عملة ذهبية نادرة في مزاد مهتم بالتراث، في ولاية تكساس الأمريكية، بـ9.36 ملايين دولار، والعملة صنعت من طرف حرفي كان مشهورا في نيويورك عام 1787.

وحسب ما نشر بموقع “إيفنين إكسبرس”، فقد أُطلق على العملة اسم “براشر دوبلون”. وقالت دار المزادات إن العرض هو الأعلى قيمة لعملة ذهبية في مزاد.

وقال “تود إيمهوف”، نائب الرئيس التنفيذي لمزادات هيريتدج، إن “براشر دوبلون” تمثل بالنسبة إلى خبراء وهواة جمع العملات نوعا فريدا ومقدسا، لذلك أصبحت القطعة الوحيدة الأكثر شهرة والأكثر طلبا.

تجدر الإشارة إلى أن المشتري رغب في إبقاء أمر هويته سرا ولم يُرد الكشف عنها.

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