عملية أمنية تتصدى لترويج المخدرات ببوزنيقة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية بمدينة بوزنيقة، الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه جرى خلال عملية أمنية باشرتها عناصر الشرطة القضائية بحي البركة بمدينة بوزنيقة، قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز كمّية من مخدر الشيرا، فضلا عن سلاح أبيض ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطه المحظور.

وأسفرت إجراءات التنقيط بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم عن كون المشتبه فيه مبحوثا عنه على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة، تتمثل في حيازة المخدرات والاتجار بها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه.