عملية أمنية تحجز 9 آلاف قرص مخدر بالعرائش

حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الجمعة، 9000 قرص مخدر، وأوقفت شقيقين يشتبه ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية النوعية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأحد الأحياء السكنية بمدينة العرائش، والتي مكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع يتولى سياقتها أحد الشقيقين المشتبه فيهما، قبل أن يسفر إجراء التفتيش المنجز بداخلها عن العثور بحوزتهما على 9000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 27 و36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.