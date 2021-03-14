عملية أمنية توقف شاحنة محملة بمخدر "الشيرا"

عملية أمنية توقف شاحنة محملة بمخدر "الشيرا"
صورة: أرشيف
الأحد 14 مارس 2021 - 17:08

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأحد، سائق شاحنة وابنه، وذلك للاشتباه في تورطهما في عملية تهريب طن و40 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وجرى تنفيذ هذه العملية ميدانيا بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، حيث تم توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع بالطريق الوطنية بمنطقة “أمسكرود” الواقعة على بعد 48 كيلومترا شمال مدينة أكادير.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشاحنة مكنت أيضا من حجز 40 رزمة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي طنا و40 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر على التوالي 46 و20 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية.

الأمن الوطني الدرك الملكي مدينة أكادير نقل البضائع

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