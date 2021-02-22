عملية أمنية كبرى تحجز أطنانا من مخدر "الشيرا‎"

أجهضت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، عملية كبرى لتهريب المخدرات بعدما تم حجز تسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الشيرا.

وجرى تنفيذ هذه العملية النوعية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي على مستوى محطة الأداء سيدي علال البحراوي بالطريق السيار، حيث تم ضبط شاحنة للتبريد وهي محملة بما مجموعه 380 رزمة من المخدرات تناهز تسعة أطنان ونصف الطن مخبأة في شحنة من المنتجات الغذائية، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر نفسه أضاف أنه تم النجاح في توقيف سائق الشاحنة المستخدمة ضمن التهريب، إضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 31.800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات الأنشطة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.

كما أعلن البلاغ الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.