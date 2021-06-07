عملية "مرحبا 2021" .. المغرب يحرم إسبانيا من مداخيل مالية مهمة

في سياق تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حرمت السلطات المغربية إسبانيا من مداخيل عبور عملية “مرحبا 2021″، إذ إن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، أي حصريا من مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها السلطات المغربية عدم فتح أي معبر بحري مع إسبانيا، بما في ذلك معابر المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية؛ وهو ما يضيع على الجار الشمالي عائدات جمركية ورواج تجاري لمئات آلاف المغاربة الذين كانوا يعبرون عبر الموانئ الإسبانية؛ من قبيل الجزيرة الخضراء، وألميريا، وفالنسيا….
وحسب إحصائيات عملية “مرحبا 2019″، فقد زار المغرب حوالي 3 ملايين مغربي وحوالي 800 ألف مركبة عبرت من موانئ إسبانيا؛ فيما يقدر أفراد الجالية بحوالي 5 ملايين مغربي ومغربية، ينتشر أغلبهم في دول القارة الأوروبية.
إضافة إلى ذلك، فإن قرار عدم فتح الحدود في وجه المغاربة من أجل قضاء العطلة الصيفية بالخارج، يحرم إسبانيا من حوالي 800 ألف سائح مغربي كانت تفضل قضاء العطلة السنوية في مدن إسبانية.
وقبل قرار السلطات المغربية في السنة الماضية والحالية، كان ميناء طنجة المتوسط يتصدر نقط عبور الجالية، يليه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ثم باب سبتة.
وتشير أرقام سنة 2019 إلى أن 44 في المائة من أفراد الجالية المغربية خلال عملية “مرحبا 2019” اختاروا الدخول جوا إلى التراب الوطني؛ فيما وقع اختيار 38 في المائة منهم على الممر البحري، وهو ما يعني فقدان إسبانيا لعائدات مالية كبيرة هي في حاجة إليها للتخفيف من تراجع العائدات السياحية بسبب تأثير الجائحة.
ويستمر المغرب في تعليق عملية “عبور المضيق”، التي تعتبر الأضخم في العالم؛ لأنها لا تقتصر فقط على الجالية المغربية بل أيضا على الجاليات الإفريقية التي كانت تستعمل الموانئ الإسبانية والمغربية قصد العبور إلى بلدان إفريقية.
وتصدر خبر استثناء المغرب للموانئ الإسبانية من عملية “مرحبا 2021” واجهات الصحف والمواقع الإسبانية، اليوم الاثنين؛ فيما ربطت بعض المنابر الإعلامية الخطورة بالأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد.
واعتبرت صحف إسبانية أن هذا القرار سيكون له تأثير على العائدات الجمركية الإسبانية التي تنتعش عادة في فترة الصيف مع أكبر عملية عبور بين القارتين، مضيفة أن هذا الضرر يضاف إلى خسائر إلغاء العبور السنة الماضية عبر الموانئ الإسبانية.
وفي السنة الماضية، تم الاتفاق بين المغرب وإسبانيا على إلغاء عملية العبور عبر الموانئ الإسبانية بسبب الخوف من جائحة “كورونا”؛ لكن تزامنها هذه السنة مع الأزمة الدبلوماسية فتح المجال لكثير من التأويلات، فيما أثار القرار غضبا واسعا في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا التي ستكون مضطرة إلى التنقل إلى مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس الأحد، إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، إذ من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.
المغرب يحرم إسبانيا من مداخل مالية مهمة و يحرم المواطنين المغاربة المهاجرين من دخول أرضهم .
أحسن زمطة دربها ليهم! أصلا حنا غادي نديرو البويكوط. اللي بغا يسافر يمشي لتركيا و يخليهم ينشو الدبان
يجب قطع العلاقات في جميع المجالات مع اسبانيا
هذا في صالح السياحة الداخلية للمغرب كي تنتعش من جديد…. اسبانيا هي لي بغات تخسر معانا وفي الاخير هي من ستدفع الثمن . البادي اظلم.
يحرم المغاربة من زيارة العاءلة اما اسبانيا فهي غنية عن هده المداخل
عملية “مرحبا 2021″… تحرم المهاجرين المقيمين في جنوب إسبانيا من زيارة أهاليهم للعام الثاني على الوالي…
عملية “مرحبا 2021″… تكاليف خيالية سيتحملها المهاجرين المغاربة المقيمين في جنوب إسبانيا إذا أرادوا زيارة الوطن…
هذه أيضا عناوين يجب التطرق لها، أليس كذلك أيها الصحافي النزيه؟
هههه. اوى قول ليهم يعيطوا على بن بطوش باش يشوف من حالهم بعين الإنسانية. العز و النصر للمملكة المغربية ملكا و شعبا و الذل و الهوان لأعدائها شرقا و شمالا.
المواطن العادي ما غادي يستافد من حتى حاجة كتدخلها الدولة ديما الاستفادة تعود لأصحاب النفوذ في كل القطاعات
لا حول ولا قوة إلا بالله
المهاجر المغربي هو المتضرر الاكبر من هذا القرار الارعن
ضربة جد قوية لإسبانيا الفاشلة ، على الأقل سيتكبد الاقتصاد الإسباني خسائر بملايير الدولارات . وهذا قليل في حق هذه الدولة الفاشلة و الاستعمارية ، الموت لإسبانيا .
مذا عن اخواننا المقيمين في اسبانيا من يريدون الصفر بسياراتهم عن طريق البحر ؟
Pour les marocains résidant au sud de l’Espagne il faut qu’ils regardent aves les autorités marocaines pour faire une ligne maritime de le sud du Portugal faro tanger
المغرب يحرم إسبانيا من مداخيل مالية مهمة …. و ماذا عن الجالية في إسبانيا التي ستضطر إلى الذهاب لفرنسا من أجل ركوب الباخرة اللي أصلا ثمنها خيالي، غادي يخلص عليهم العثماني الطريق…. ما هذا العبث يا حكومتنا
العكس هو صحيح اسبانيا التي أغلقت موانيها شرط نتفتخ موانئ سبتة ومليلية اسبانيا التي سبقت الخبر إلى نهاية يونيو كذلك مواني المغرب ستكون عندهم خسارة لان القرب دايما احسن من البعيد
نعم ومليون نعم لهكدا قرارات لتعرف إسبانيا أن المغرب ليس لقمة صائغة.
نحن لتحرمنا من عملية مرحبا ونحن الضحية
في سياق التحولات السريعة الدولية، التي تعرفها ساحة العلاقات بين وطني الحبيب والحكومة الإسبانية “الاشتراكية”، أتوقف بفكري عند إشارة حضارية مهمة، منبّها نفسي وكل الغيورين على وطننا العزيز، أخذ الحيطة والحذر من الحكومة الاشتراكية ولعبتها الاحتمالية،والمتمثّلة في إغلاق الحدود في وجه إخواننا المغاربة المقيمين في الخارج، أثناء رجوعهم إلى دول المهجر. نقول هذا الكلام استنادا للوقائع والأحداث، التي بيّنت بما لا يقبل مجالا للشك، أن هذه الحكومة “الاشتراكية“ مع كامل الأسف، تجهل القيم الإنسانية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949م إعلانا بحقوق الدول وواجباتها) مع جارتها المملكة المغربية، التي تعاملت مع الحكومة الاشتراكية وفق الأعراف والقوانين الكونية والقيمية والإحسانية.
كما ساهمت -المملكة المغربية- في رخاء إسبانيا اقتصاديا وأمنيا وحضاريا. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر، من الوثوق بوجه الحكومة الاسبانية الاشتراكية الظاهري، والدخول معها في برمجة زيارة إخواننا المهاجرين لعائلاتهم وذوويهم، ثم العودة وعودة إخواننا المهاجرين لديار المهجر بد
هادي هي سياسة ديال معقول خفيفا ضريفة ودقتها كيعلم بيها غير هوما
اسبانيا شوفو دابا مع تبون يفتح ليكوم شي ميناء يدخلو منو مرتزقة البوليخاريو لي محتضننهوم
برافو المغرب قرار صائب ونحن كشعب مع هذا القرار,رغم ان جاليتنا باسبانيا ستعاني لكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
افتخر بمغربيتي بهذا القرار
برافو للسلطات المغربية على هذا الاجراء لان بلد إسبانيا مازالت تعتبر بلدنا المغرب لايفهم في السياسة وغير متقدم في البنيات التحتية ولقد أبانت إسبانيا عن عدائها للمغرب كما في السابق أيام الاستعمار بسبب سوء تدبير ملفات جيو استراتيجية
نعم هده القرارات التي تصفع اسبانيا على وجهها تجعل المغرب رقم صعب وفي نفس الوقت تدل على ان المغرب قوة اقليمية لا يمكن تبخيسه
وهل اغلب المهاجرين لهم إمكانية السفر من هاتين المدينتين التي تتطلب اموال كبيرة !! هل لا يجب التفكير في العاءلات الضعيفة والمتقاعدين الذين يسافرون عبر اسبانيا على من الحافلات او السيارات الخاصة التي تكون اقل بكثير من اخذ باخرة من سيط الفرنسية او جينوفا الإيطالية !! باركة من مغالطة الناس راه اغلب المهاجرين يعانون من أزمة كذلك وهم يبذلون مجهودات للمجيء للبلد وتكون اسبانيا أرخص !!
خليونا من الكلام الفارغ زيادة على ان مواطني المغرب في اسبانيا عليهم الذهاب لفرنسا او ايطاليا ليلتحقوا بالمغرب !!؟؟
الضربة القاضية لاسبانيا لتعنتها باش تعاود تستقبل بن بطوش والقادم اسوأ وقف التعاون الامني والاستخباراتي حتى. تفتح قنصلة فى الصحراء المغربية .
المداخيل المهمة التي تدخل إلى إسبانيا تاتي عبر السياح الذين يدخلونها اكثر من 80 مليون سائح سنويا
حاليا أريد حجز شقة شمال شرق إسبانيا في شهر غشت
أجد اكثر من 95% مملوء
الجالية التي تعيش في اسبانيا لازم ديروا ليها حل هادي سنتين ما جينا عند العائلة والأحباب والأصدقاء و شكرا وعاش الملك
موقف يحسب للدبلوماسية المغربية مغرب اليوم ليس مغرب الأمس يا جارة السوء وعقلية المستعمر . خبر أفرحني شخصيا بالنسبة للجالية المغربية بإسبانيا سامحونا وصبروا معانا غي هاد المرة بغينا نربيو شي كلاب مسعورة نساو راسهم معامن
الصراحة وكرأي شخصي ارى ان الاثنين متضريين، بالاخص فاش غنعرفو ان اغلبية الحالية متواجدة في اسبانيا، بهذا غادي تعرقل مداخل مهمة من الدوڤيز، وحتى لي كان كيجي من الدول الاخرى كان كيدخل من حهة اسبانيا.
وحتى ان السياحة فاسبانيا ارخص من المغرب، لهذا الاغلبية داخل الاسبان مخيجيش.
ما دامت الحدود البحرية الإسبانية المغربية مغلقة، عدد المغاربة سيكون جد ضعيف، و بالتالي الخاسر الأكبر هو المغرب و جاليته. لماذا؟ لأن شركة GNV الإيطالية لما علمت بهذا الخبر، جعلت أثمنة التذاكر تفوق 5 ألاف درهم للشخص الواحد، من هذا الأبله الذي سيأتي اذن للمغرب؟
الخاسر الاول هو المغرب ويليه ابناء الجالية المغربية خصوصا القاطنين باسبانيا بالجنوب فعليهم قطع الاف الكيلومترات للوصول للمغرب،،،،،
على ما أظن و المعلومات الدقيقة التي هي موثوقة 100% أن من يرفض فتح الجزيرة الخضراء هي إسبانيا…
إسبانيا قوية إقتصادية و دولة سياحية يأتونها من كل العالم و فيها أكثر من مليون مغربي تشغلهم و وووو
فلا تقارنوا نفسكم مع من صنع إقتصاد بلده لرفاهية سكانه ..
إسبانيا لا تهرب ثروتها إلى الخارج.
من فضلك أنشر الشفافية
حسبنا الله ونعم الوكيل أليس هناك حلول أخرى أو المساهمة في تخفيض ثمن التذاكر لان الثمن مرتفع مثال الفرد زائد السيارة على مناء سيت 900€ فمابالك بأربعة أفراد أو أكثر زائد ثمن التحاليل وووو
هذا المنع سيضر بالجالية المغربية بصفة عامة وخاصة الجالية الإسبانية .
أما المغاربة فأغلبهم يتخذ إسبانيا بلد العبور ولا أعتقد أن هذا سيضر بشكل كبير بالإقتصاد الإسباني .
la perte n est pas simplement du cote espagnol mais aussi du coté marocain. il faut arreter cette guerre ca va ne servir a rien…
وهذا نتيجة التعنت والخيانة الاسبانية و لعل ماقامت به السلطات المغربية تجاه اسبانيا سوى القليل ، ومزال العطي يعطي.
الله يصبركم اخواننا المغاربة في اسبانيا … الضغط النفسي الناجم عن الاغلاق بسبب كورونا و الغربة والان … اغلاق الخط البحري بين البلدين !!!
قاليك المثل : “عور وزادو العماش”
الان البديل اما اادخول الى فرنسا وقطع 1000كلم ، او الجو الذي يتسم بغلاء التسعيرة واما … عدم الدخول والعديد سيجده صعبا … نحبكم في الله
الخسائر ديال اسبانيا يخلصوها جراننا
الله يكون في عون مغاربة الخارج لكن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار على اسبانيا ان تعلم بان المغاربة كلهم مصطفين وراء قرارات الملك نصره الله وان اسبانيا لا تساوي شيء هي ونظام العسكر بوزباله ديال الخسائر .الحمدلله لدينا خيرات فلاحية وبحرية ومعدنية تغنينا عن جيران السوء . الله يحفضك يا وطني و الدبلوماسية المغربية
نحن وراءكم من أجل وحدتنا الترابية.الله الوطن الملك.
غريب أمركم.. الخاسر الأكبر هو المغرب علاوة على المبالغ الجمركية التي سيخسرها المغرب فهناك العملة الصعبة التي ستدخل من المغاربة المقيمين بالخارج.. الرواج الخضار صحاب العراس….
هذا القرار صعب على المغاربة الله يدير تأويل الخير
يعني ماكاين والو او صافي، شكون غيجي بالطيارة اولا من فرنسا او ايطاليا بالسفن زبالة ديال لفلوس عاود ، يعني لي عندو شي جوج دريال اشدها عندو
كلمات حذرة ليست كالمصطلحات العقلانية موجهة إلى كل العقول النابغة والإبداعية.
أتمنى أن تصاحب الرسالة المرسلة التنبيهية، حملة توضيحية لإخواننا في المهجر بضرورة الاعتماد على مؤسساتنا الوطنية التى تنبّهنا للخطر القادم من جارة الشمال، فضلا عن توقعات المكائد التي سيقعون فيها حينما يجدون أنفسهم في ورطة أثناء العودة إلى الديار المقدسة، بسبب مكائد الحكومة الإسبانية الإشتراكية، ومحارتبها لمسساتنا الوطنية.
هذا من من أجمل الردود الدبلماسية اللتي أحبذها، ليس فقط التنديد بل وأيضا استعمال الأوراق القوية لزعزعة الإستقرار المادي لأعداء الوحدة التراببة و خلق أزمات داخلية لهم …
يجب تصحيح العنوان : المغرب يحرم اسبانيا من عائدات عملية مرحبا 2021 و أبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا من دخول التراب الوطني و رؤية عائلاتهم و قضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن …
ملحوظة : اللي ما عايش في الغربة بلا مايبقى يفهم و يتفلسف و يدير فيها وطني حيث المغترب هو الوحيد اللي حاس بهاد الدقة مزيااان
الجالية المغربية هي من ستدفع الثمن، للأسف كان على المغرب أن يلعب بأوراق ضغط أخرى ،مثلا كاتفاقية الصيد البحري،،، التعاون الأمني والإستخباراتي…..
بنادم ضربوا لجيبوا…الحروب الاقتصادية و المالية اشد ايلاما ووطاة…هادوك بورقعة زاادوا فيه بزاف
في سياق التحولات السريعة الدولية، التي تعرفها ساحة العلاقات بين وطني الحبيب والحكومة الإسبانية “الاشتراكية”، أتوقف بفكري عند إشارة حضارية مهمة، منبّها نفسي وكل الغيورين على وطننا العزيز، أخذ الحيطة والحذر من الحكومة الاشتراكية ولعبتها الاحتمالية،والمتمثّلة في إغلاق الحدود في وجه إخواننا المغاربة المقيمين في الخارج، أثناء رجوعهم إلى دول المهجر. نقول هذا الكلام استنادا للوقائع والأحداث، التي بيّنت بما لا يقبل مجالا للشك، أن هذه الحكومة “الاشتراكية“ مع كامل الأسف، تجهل القيم الإنسانية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949م إعلانا بحقوق الدول وواجباتها) مع جارتها المملكة المغربية، التي تعاملت مع الحكومة الاشتراكية وفق الأعراف والقوانين الكونية والقيمية والإحسانية.
كما ساهمت -المملكة المغربية- في رخاء إسبانيا اقتصاديا وأمنيا وحضاريا. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر، من الوثوق بوجه الحكومة الاسبانية الاشتراكية الظاهري، والدخول معها في برمجة زيارة إخواننا المهاجرين لعائلاتهم وذوويهم، ثم العودة وعودة إخواننا المهاجرين لديار
العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم شاهدت برامج في قنوات أسبانية والله أنهم يرتجفون من المغرب بل تدخل سياسيون محنكون مثل سبياتيرو وغيرهم يطلبون من الحكومة إصلاح الامور مع المغرب في أقرب وقت ممكن فالمغرب أصبح معادلة مهمة في المنطقة والصواب الاصطفاف بجانبه لان المصلحة مع المغرب
فرض التاشيرة على جميع الاسبان.
مراجعة اتفاقية الصيد البحري.
بيع او كراء مليلية للولايات المتحدة الامريكية .
سلات الحفلة
اسبانيا من شهر مارس اعلنت عن رفضها عملية مرحبا مع الاسف الخاسر الاكبر هي الجالية
نطالب الحكومة المغربية بأمرين في الوقت الحالي ردا على من يعادون المغرب في اسبانيا وأوروبا عموما :
السماح لأي افريقي يريد العبور الى اوروبا بالمرور السالم
عدم استقبال أي مهاجر غير شرعي مغربي عربي أو افريقي تمكنت السلطات الاوروبية من احتجازه بل ودعمهم بمحامين وجمعيات لحمايتهم.
كان بالأحرى على المغرب ألا يزج بالجالية و الهجرة غير النظامية في سياسة شد الحبل مع اسبانيا،فاليوم بهذا القرار اصبحت الجالية الحلقة الأضعف وسيترتب عن هذا القرار الارتجالي مزيد من المصاريف التي ستتقل كاهل هؤلاء دون الاغفال عن التعب والجهد الذي سيتحلملونه بسبب طول المسافة يين فرنسا والمغرب،واضن ان المغرب لديه أوراق اخرى غير هذا ،ولكن المسؤولين لدينا داءما ما يجعلون الشعب في الواجهة بدل الإضرار باستتماراتهم و بمصالحهم الإقتصادية .
والله لربما العكس هو الصحيح…………………..
ملعووووبة دايزة عواشر……………..
بغيت غير نفهم ناس سبتة ومليلية كيف يعملو يدخلو للمغرب
خسائر لإسبانيا والمغرب هناك مشكلة مع إسبانيا يجب على الدولة المغربية توفير بواخر من فرنسا تمن التذكرة من مدينة سات الفرنسية يا عائلة تتكون من خمسة أفراد تمن التذكرة 4000 أورو وخمسة آلاف أورو بدون أكل وبدون بيت فقط في الكرسي
إلى إخواني المغاربة وأخواتي المغربيات المقيمين في إسبانيا: إحذروا من مكر الحرس المدني على طول الطريق (في حالة قررتم العبور إلى فرنسا أو إيطاليا من أجل الرحلات البحرية). أي مخالفة بسيطة سيكون جزاؤها غرامات ثقيلة (يمصو لبنادم الدم ويعوضو خسائر الرحلات اللي موالفين من الخزيرات وطريفة).
دابا تشوفو الپروصيات على الحمولة الزائدة والتفتيش والتعطال والعراقيل….الله يستر وصافي.
توحشناكم ولكن…إلى جيتو فهاد الظروف أكيد غادي تكرفسو. اللهم بنادم يصبر تما نيت ويجي فراس العام تكون هاد الأزمة تفكات على خير.
تحية للجالية المغربية في الخارج
إذا جئنا الى الحرب التجارية والإقتصاية مع الجار الشمالي فسنخسر المعركة لأننا بكل بساطة لنا جالية مهمة هناك قد تطرد في رمشة عين اضف الى ذلك ان الصادرات الفلاحية المغربية الى اوربا ستضرر وستجد منافسة شرسة من اسبانيا وخصوصا وان الفلاخة الاسبانية تعتمد في انتاجها على التقنية والجودة وأظن ان المغرب كان عليه ان يثريث في اتخاذ هذا القرار حتى تتضح الرؤيا اكثر اما وإن استقبلت اسبانيا غالي او غير غالي فهذا شأنها كان علينا الا نعطي للموضوع أهمية وقيمة
أحسن وزير خارجية لي داز عندنا رغم أنه أتى في زمن اضعف حكومة، دولة اسبانية دولة ضعيفة جدا تقتات من الاتحاد الاوروبي ، ليكن في علم الاسبان ان المساعدات التي ياخدونها من الاتحاد الاوربي تحتوي على نسبة من الضرائب التي يدفعها المغاربة المقيمين بالدول الأوربية الاخرى ،
دولة حتى الطماطم المغربية يعترضنا طرقها فكل ما هو مغربي يسبب لهم متلازمة الجار الجنوبي ههه
عاش المغرب وعاش كل الاحرار
انشالله ستاتي سنوات عجاف على بورقعة
ويحرم حتى المغرب من ملايين اليورو ..ام ألى تفحرون في الأسر اللتي كانت تعتمد على العمل في الميناء والمتاجر والفنادق…
أحسن المغرب وأبدع ورد بالمثل،فيما يخص القرار الذي اتخد،لكنه يبقى إجراء ضعيفا لايسمن ولا يغني من جوع.
عندما تتكلم الدولة وتكون لها سياسة الردع،يتكلم اقتصادها وتستمد قوتها من كل خلال ما وفرته لشعبها من عيش كريم وعمل مريح و….
فالمغرب لا حقق هذا ولا ذاك فيتمسكك بالوهم ويحسب أنه يحسن صنعا ويكون قراره هذا كمن يحرث في البحر
المتضرر الاول هم الجالية المغربية اللي خصو يقطع كلمترات واتمنة مضاعفة باش يهبط يشوف والديه قال بغا يطلق رجليه ماشي مشكل اخويا طلقهم غير مطلقهمش علا الجالية ياك المشكل سياسي اوا خليه سياسي علاش الجالية تدفع التمن
ويحرمنا من زيارة الوالدين والاحباب
قرارات غير مسؤولة،الجالية المغربية،هي الضحية.وكبش فداء
سوف تندم اسبانيا على اليوم الذي سمحت فيه لدخول بنبطوش الجزائري الى ترابها . خسائر مادية ضخمة و سمعة سياسية اصبحت في الحضيض وانقسامات داخلية عميقة لحقت بالحكومة نفسها وراي عام شعبي ساخط ، اذا هذا ما جنته اسبانيا على نفسها نتيجة سياسيتها المتهورة نحو المغرب الذي اصبح اقوى من اسبانيا او غيرها، المغرب قادر على ان يطوع الجارة الشمالية ويجعلها تركع لمطالبه، اما جارة السوء الشرقية فهذا لا نعيره اهتماما ولا نبالي به، يكفيه ما فيه من جوع وفقر وجهل وبلادة. الخرائر تظن انها بغلق الحدود مع المغرب سوف تقضي عليه، بالعكس المغرب لا يستورد الخضر والفواكه منها، ولا يذهب اليها المغاربة لا لاجل السياحة ولا لغيرها . المغرب ٱمن في حدوده وبخير وعلى خير .
البلد الوحيد في العالم الذي لم يسترجع كافة أراضيه المحتلة والذي استقل على سبعة مراحل
1- المنطقة الفرنسية
2-المنطقة الإسبانية
3- طنجة
4- سيدي إفني
5- طرفاية
6- الساقية الحمراء
7- واد الدهب
الله يأخذ الحق في لكان السبب
oui surement, sauf que le Maroc aussi penalisera plus que 800,000 marocains vivant en
Espagne de rejoindre leurs familles surtout que ces gens la viennent en Voiture. la ils seront obliges de venir en Avion.
يجب أن تؤدي إسانيا ثمن عاكستها لوحدتنا الترابية ،الحمد لله حجزت الباخرة من سيت إلى طنجة لبداية غشت أنا وسيارتي مند ماي ،لا نريد أن نعطي أموالنا للإسبان ،أعطيناها للشركة الإيطالية GNV
قرار خاطئ ويمكنه جلب سخط أوروبا كلها هذا القرار يصب في مصلحة الجزائر والبوريزاليو أتمنى أن يراجع المسؤول عليه أوراقه فالمواطن دائما هو من يدفع الثمن
المغرب يضغط على اسبانيا بإرسال مغاربة الداخل الى سبتة مخاطرين، وبمنع مغاربة الخارج من الإبحار عبر الخزيرات.
الدول الديموقراطية تحذر في جوازات سفرها كل من يمس مواطنا بسوء.اما المغرب العكس يضحي بمواطنيه من اجل اغراض سياسية.
يجب على المغرب أن يقوم بخلق خطوط بحرية متعددة مع فرنسا ايطاليا البرتغال كما أن عليه فتح محطات بحرية على المحيط الأطلسي مثل الدار البيضاء واكادبر لتسهيل وصول الجالية المغربية. الإسبان كانوا كياكلو النعمة ويسبو الملة. يجب كذلك تطوير بعض القطاعات داخل المغرب مثل قطاع كراء السيارات وبأثمنة معقولة بحيث يصبح مجيء المغاربة عبر الطائرة سهل ذلك أنهم يأتون عبر الطائرة ويكترون سيارات بمختلف مدن المغرب. شيء آخر وهو تخفيض أثمنة تذاكر الطائرة. يجب العمل على كل ذلك بحيث أن يصبح السفر إلى المغرب سهل ورخيص بالمقارنة مع عبور إسبانيا العنصرية. على المغاربة كذلك أن يبدأ و في قضاء عطلهم بالمغرب عوض إسبانيا . هكذا نكون قد حولنا أموالا طائلة من الاقتصاد الإسلامي نحو الإقتصاد المغربي. الغريب في الأمر وهو أن إسبانيا تتمعش معانا ودافعا علينا كبير. أرجو المغاربة أن يبدأ و في قضاء عطلهم بالمغرب وفي نفس الوقت على السلطات ومهنيي السياحة أن بخفضوا من أثمنة الفنادق هكذا الكل سيربح وستزدهر البلاد.
وماذا عن ازيد من مليون مغربي اللدين يعيشون في اسبانيا ، الان أصبحنا غير مرغوب فينا ، وما هو ذنبنا نحن
والمغرب بهذا القرار الأحادي سيحرم أكثر من نصف أبنائه الذين يودون زيارته في الصيف. كنا نعاني حتى في أيام السمن والعسل مع اسبانيا مع جشع شركات النقل البري والبحري والجوي وصعوبة حجز التذاكر في الصيف، أما هذه السنة فستكون الأثمنة مستعرة إن لم نقل مجنونة أو مستحيلة. أرى أن اسبانيا هي المستفيدة من هذا القرار غير المدروس لأن أفراد الجالية ستتجه لقضاء عطلتها في اسبانيا بدل المغرب!!
ميناء سيت و جنوفا لا يستوعبان حتى 10في الماءة من مجموع المغاربة الراغبين في السفر عبر المراكب. زيادة على الاتمنة الصاروخية. و يبقى المهاجر المغربي ضحية السياسة.
الضرب بالضرب والبادئ أظلم كنتمنى من السلطات تخفض تذاكر العبور من الموانى الفرنسية والايطالية لتسهيل العملية المهم من خضعوش ليهم تحية ونحنا فرحنا بزاف اشغايوقع كاع نقطع العلاقات لمحترمناش منحترموهش وسلات الهظرة
الحساب الخاوي، نديرو ليها حساب الغشمي، هل تعلمون كم عدد الجالية في إسبانيا و كم كانوا يحضرون من عملة صعبة إلى المغرب التي ستستفيد منها اسبانيا على الأقل هذه السنة، أضف إلى ذلك المغاربة الذين سيدخلون إلى المغرب سيضطرون للسفر عبر طول اسبانيا من الجنوب الى الشمال لاخد السفن من فرنسا او عبر الشرق من اطاليا و هذا مستبعد لأن هناك سفينتان كل اسبوع بسعة 400 سيارة لسفينة لمدة شهرين ، اذن العملة لي كانت لدي تحرم منها إسبانيا لمدة أكتر من شهرين غادي تبقا عندهوم عاد زيد لي تكره من المعاملة ديالكم مبقاش كيفكر يهبط شي ريال و زيد و زيد شكون لي كي عرف يحسب هاذ العملية؟
اظن حسب ما أرى واسمع هذه ليست سياسة ولا دبلوماسية لكي ندخل مع المملكة الإسبانية في مثل هذه التفاهات مصلحت المغرب مع الجارة الاسبانية ومصلحة اسبانيا مع المملكة المغربية فلا تشيطنو القضية وتهيجو الرأي العام
عولوا على تقلص عدد الداخلببن من الجالية .لان تكلفة السفر ستصبح غالية جذا
الموانىء الاسبانية ستخسر قرابة 100 مليون دولار في شهرين.. ميناء الميرية لوحده سيخسر 20 مليون اورو.. دون الحديث عن محطات البنزين على طول الطريق والمتاجر والمحلات والفنادق والمطاعم.. وهناك مالا يقل عن سبعة مناطق اسبانية مهمة ستخسر زبناء بالملايين.. ودابا جيبو ابن بطوش وخليوه ينفعكم هذا العام والاعوام الجاية.. تريكة بورقعة..
و خصوصا سبتة و مليلية لأنهما تستفيدان كثيرا من هده عملية مرحبا نتمنى أن يعوضهما بن بطوش و العساكر العجزة للجزائر
المواطن هو الضحية الاول والاخير حلو مواني ء اسبانيا راه اسبانيا قوية عليكم باراك مضحك علينا راكم مكادينش على هادشي
وهو ما يضيع على الجار الشمالي عائدات جمركية ورواج تجاري لمئات آلاف المغاربة الذين كانوا يعبرون عبر الموانئ الإسبانية؛ من قبيل الجزيرة الخضراء، وألميريا، وفالنسيا .
متى كان المغاربة يستعملون ميناء فلنسيا للابحار نحو المغرب ، ام انك خارج التغطية .
اسبانيا لن يتزعزع اقتصادها لأن المغرب الغى عملية مرحبا فالغالبية من الجاليةيةسيقضي العطلة الصيفية هناك .لعدم قدرتنا على دفع ثمن التذاكر الباهضة للولوج لارض الوطن .الخاسر الوحيد هو المغترب
Aucune répercussion
L’espagne reçoit 86 millions de touristes par an y compris des milliers de marocains
ههههه ضربة خايبة..ازمت ليا بورقعة..باي باي المداخيل والاورو ديال العبور على ظهر الجالية+ زميت وقتل سبتة ومليلية باغلاق المعابر وبانشاء ميناء طنجة وتوسيعو وانشاء المنطقة الصناغية للفنيدق وكذلك انشاء الناضور.+ في حالة توقيف اتفاقية الصيد البحري او عدم تجديدها فان منطقة الاندلس كلها بسكانها ومصانعها وشركاتها ستصاب بالشلل لان عجلة دورانها تعتمد على السمك المغربي.+ في حالة عدم تجديد اتفاق انبوب الغاز بورقعة سيجمدون بالبرد في فصل الشتاء لان الانبوب الاخر المباشر من الفراقشية لن يكفيهم.+ جبل تروبيك والثروات المعدنية ديالو راه عاصرة عليهم امريكا وقريب تعصر عليهم حتى بريطانيا..يعني مملكة بورقعة اصبحت محكومة ومكبلة ومقيدة ومكتفة من كل جانب وفي جميع الميادين وهذه الطريقة الوحيدة التي يفهمونها الضغط والقوة…
وماذا فعل المغاربة القاطنين في اسبانيا حتى تحرموهم من العودة الى بلدهم للسنة الثانية على التوالي
اسبانيا ستحتاج المغرب والمغرب سيحتاج اسبانيا لم هذه الخلافات التي سثؤثر على بلدينا. يجب أن تتركوا الغضب وتتعقلوا واعفوا لأنه أقرب للتقوى.
كالعادة المغرب يضغط على الدول الاخرى بورقة الشعب. مرة بالمهاجرين في المغرب و مرة بالمهاجرين في اوروبا.
بهكذا قرار يجب أن نكون منصفين و موضوعيين أكثر ما هو عاطفيين ، هذا القرار سيضر حتى بالمغرب لأن معظم المغاربة موجودون في إسبانيا ، مثلاً القاطنين في الأندلس لا يستطيعون اللحاق إلى فرنسا و ايطاليا لأنه مكلّف جدّاً ، سابقا كان الميناء قريباً منهم و كان يكلّفهم القليل ، هذا القرار مثلما تقول للوجدي لكي يذهب إلى طنجة ما عليه إلاّ أن يدخل موريطانيا و يأتي بالباخرة يومين ، المغرب ضيّع عليه الكثير من الأموال ديال الجالية اللتي كانوا سينفيقونها في المغرب ،
نحن كجالية مغربية مقيمة بفرنسا وكجميع المغاربة بأوروبا (مع مراعاة أخواننا المغارية بإسبانيا )عامة نتمن قرار المملكة المغربية ونساندها ونؤازرها في اتخاد هدا الإقرار نحن مستعدون وكباقي الجاليات بأوروبا الدخول إلى بلدنا الحبيب عبر Sète en france et Genevav ،لأن هؤلاء الإسبان تجاوزوا الخطوط الحمراء ،
عندما تفقد الثقة بين متعاقدين ويؤيد طرفا من الأطراف انفصاليين وإرهابيين ومرتزقة ضد الطرف الآخر… فلا يمكن الإستمرار في الكيل بمكيالين
احسن حاجة غدي ايديرها المغرب عاش الملك الله الوطن الملك
في القريب سوف تعود العلاقة الى طبيعتها كان شيءا لم يكن..ليس هناك في السياسة عدو داءم ولاصديق داءم.اما عبور جاليات اخرى فالبديل متاح امام الافارقة اتجاه الجزاءر التي وفرت اسطول ضخم يرلط اروبا بالجزاءر وكذلك فتحت نقطة حدودية مع مالي ..اما جاليتنا فسيتوجهون لاسبانيا والجزاءر وتركيا لقضاء عطلهم. الجزاءر تمتلك مواقع سياحية راءعة وباثمنة مناسبة..
على من تكدبون إسبانيا فقدت صحيح قطعة من الكعكة لكن المغرب فقد الكعكة كلها ملايين المهاجرين تنفق ملايير الدراهم في عطلة الصيف وتخلق رواج في جمييع القطاعات العقار الصناعة التقليدية والفنادق وووو.. ولهذا يمكن القول الكل خاسر
عملية مرحبا تذر على اسبانيا ما هو مجموع 2%من مداخيل الدولة. اما عن المغرب حسب احصائيات 2018 فمجموع 13% . اما بالنسبة للخسائر المترتبة للاقتصاد المغربي فالجالية المغربية تفضل العبور عبر اسبانيا لان ثمن البواخر لا تتعدى 700 اورو. ذهابا و ايابا. اما بالنسبة لسيت الفرنسية فالثمن وصل الان الى 2300اورو. اذن الجالية لن تفكر للقدوم للمغرب بكثرة كما في الماضي لان الاثمنة غير مشجعة. الخاسر الاكبر هو الاقتصاد المغربي او بالاحرى الشعب المغربي من جالية و من الساكنة في المغرب. اما بالنسبة لاسبانيا فقد تم حجز بين شهر يونيو و يوليوز 7 مليون حجز فندقي. واش عاد اتسنى عملية مرحبا 2 فرانك. انشري يا هسبريس جريدة الرأي و الرأي الاخر.
قرار صائب. هكذا نفرض وجودنا كقوة إقليمية يحسب لها ألف حساب. المغرب سخي ومتعاون ومتسامح ولايظلم، ولكن جيران السوء إسبانيا والجزائر يعتبرون هذه الملكات ضعف منا لأنهم لم يتربوا عليهم لذلك تجدهم يخونون ويخادعون وينافقون ويعيشون دوما في سكيزوفرينيا. مثل هؤلاء يجب الحدر منهم في أي تعامل.
يقول المثل : توجد في المسدس 9رصاصات، واحدة للعدو و8 للخائن.
اللولى ليك و الثانية درتيها بيدك
تأثير هذه الإجراءات المسؤولين المكلخين البلداء الأغبياء لا تظر إسبانيا في شيء إسبانيا دولة قوية بإقتصادها ومواردها ومسؤوليها الذين يديرون أمور بلادهم بتبصر وحكمة المتضرر الأول والأخير هو المهاجر المغربي الذي سيكتوي في جيبه ونفسيته وسيعاني الكثير كي يصل بلده الأصل بسبب ثلة من المسؤولين الرعاع الذين لم يكونوا في المستوى المطلوب
هذه ورقة ضغط ذو حدين، فهي تضر بالجالية المغربية أكثر مما تصر بالإقتصاد الإسباني، هل يعلم المسؤولون أن إستثناء الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا يعني حرمان العديد من الأسر من قضاء العطلة في المغرب بسبب التكلفة المرتفعة لمجرد للسفر دون الحديث عن العطلة، أتمنى ان يتم الإتفاق مع جبل طارق للإلتفاف على الثور الإسباني الأعمى.
والموانء المغربية سترتفع مداخلها ولا ؟؟؟ كم من مواطن كان يعمل في هذه الموانء وكم من وكالة ومن مطاعم وووو . اما الموانء الاسبانية فلهم تعويضات تقدر بالملايير والعمال يغطيهم الضمان الاجتماعي .. اما الضحية الحقيقي هو اامواطن والمهاجر الذي حرم بصلة رحم اهله في هذه الايام المقبلة والعيد على الابواب..
راه في نفس الوقت المغرب يحرم نفسه من ملايين الأورو ديال الجالية اللي كانت تدخل من إسبانيا للمغرب بما فيها القادمين من الدول شمال إسبانيا
هذا ما يسمى بهذف ضد مرماه
و الأدهى و الأمر إن المغرب يحرم ملايين من مواطنيه من حق الدخول لبلادهم من أجل حسابات سياسية ضيقة
ولا يهم ان سحقت الجالية، التي تمر عبر اسبانيا الرخيص ثمن تذاكرها،
هته الجالية التي لم تر عائلاتها منذ ازيد من عامين،
تجبرونها ان تاني
من فرنسا اثمنة خيااااااااااالية
المتضرر الوحيد نحن المواطنين (الجالية) تمن التدكرة €3000 من فرنسا. الدولة المغربية لا تفكر في مواطنيها نحن كبش فداء اتمنا من الله العلي القدير كما شتتو شملنا مع عائلتنا. الله شتت شملكم في هاده الأيام.
نثمن ونشجع هده العقوبات الاقتصادية الدكية ضد قوة الاستكبار الإسبانية .يجب ان تعرف أن المغرب دولة عريقة كاملة السيادة وأن زمن الوصاية والاستعباد قد ولى كما يجب عليها ان تعرف أن المغرب له شركاء ايجابيون ومتنوعون عبر العالم
اقترح ان تخصص نسبة من عائدات عملية مرحبا لدعم الفئات التي قد تتضرر من تداعيات الأزمة بين الرباط ومدريد لا قدر الله، على سبيل المثال عاملات الفراولة باسبانيا
و هاد الحكومة ما فكرتش في 1مليون مغربي عايش في اسبانيا كم سيخسرو ، الأمور راهي تزداد سوء، يعني تنتقم من اسبانيا و خلي المهاجرين عالقين و لا يرمو روحهم في البحر،
بل يجب الإشارة إلى أن الخاسر الأول هو المهاجر المغربي البسيط ،الذي إعتاد على السفر بالسيارة لأن تكاليف الطائرة اغلى خصوصا على العائلات التي تتكون من أربعة أفراد واكثر،فعلى سبيل المثال،تذاكر لثلاثة أفراد حاليا تساوي 1700 أورو ،والسفر بالسيارة عبر اسبانيا يساوي 1200 اورو،علما ان العبور لثلاثة أشخاص مع السيارة،كان لا يتعدى 160 أورو.،اما العبور عبر سيت فرنسا أو إيطالي فيبلغ العبور فقط لثلاثة أشخاص و سيارة،ما يعادل 2000 أورو.زائد مصاريف الطريق من وإلى تلك الموانئ،
فمن المستفيد ومن الخاسر هنا حلل وناقش؟؟؟!!!
يجب على الدولة المغرببة تقديم الدعم للجالية المقيمة بالديار الإسبانية قصد المساهمة في تخفيف عبء التنقل نحو نقاط العبور بكل من ايطاليا و فرنسا وتعبيرا منها على وقوفها الى جانب مغاربة الخارج نكاية بأعداء الوطن في الداخل والخارج
المغرب يحرم إسبانيا من مداخيل مالية مهمة ولكنه يثقل كاهل و جيوب مواطنيه البسطاء الذين يريدون زيارة أهليهم وذويهم في المغرب
الله المستعان و حسبنا الله ونعم الوكيل
حرم اسبانيا من المذاخيل المالية المهمة؟ على حساب معانات المهاجرين،انا كنسكن في قرب ميناء الخزيرات إلى بغيت نمشي لبلادي خاصني نمشي حتى فرنسا و بعيدة عليا 1500 كيلومتر و عندي ولادي صغار، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الاخوة الأحباب في اوروبا من الجالية الوطنية المحبة للوطن الغالي عليهم أن يتفهموا هذه الاجراءات ويعلموا ان المصلحة الوطنية تقتضي احيانا التضحية …والرياح لا تسير داءما كما تشتهي السفن..والله المعين…ومرحبا بالجالية في أرض الوطن.
Le grand perdant c’est le Maroc car la plupart des immigrés en Europe préfèrent de passer les vacances en Espagne cette année due à vos gaffes envers les MRE l’Espagne moins chère et propre pas d’arnaques ni vols tout le monde égale no more comment
المغاربة كيف دير معاهم وحلة …حمدو الله أن الحدود تفتحات . مالفرق بين إسبانيا و فرنسا ؟ ماذا لو بقيت الحدود مغلوقة…المغاربة واعرين بزاف
دق تم دق تم. تحية للديبلوماسية المغربية الرد صاع صاعين. خصارة ملايير الدولارات للسياحة الاسبلنية.
هذا الإجراء سيحرم مئات الالاف من المغاربة من العودة هذا العام إلى بلادهم لان مصاريف السفر بالطائرة باهضة جدا اما عبر الباخرة فرأيت ان ذلك سيتطلب ما يعادل 4 ملايين سنتيم العبو عائلة من 5 افراد مع السيارة
الرابح في الأمر ستكون لا محالة هي اسبانيا لان هذا البلد ارخص من فرنسا وستجتذب آلاف السياح المغاربة المغتربين في دول اوروبا
هذا هو عين العقل وهذا ما كنت أتمناه. خلي الجزائر تنفعهم.
المغرب حرم إسبانيا من مداخيل مهمة و ترك المهاجر يغرق في المضاربات بلغت التذاكر اثمنة خيالية..حسبنا الله ونعم الوكيل.
سواح الذين يزورون الاراضي الاسبانية يتجاوز 90 مليون سنويا اما المغرب اضن لا يتجاوز عدد السواح الذين يزرونه لا يتعدى 8 ملايين فكيف تتضرر وهي تتفوق عليكم حتى فالفلاحة التي تهددون بها اسبانيا تمول اوروبا واسيا وامريكا ومدخولها يتعدى 700 مليار سنويا اما مدخول فلاحة فالمغرب لا يتجاوز 12 مليار سنويا حتى وان اضفنا إليه مدخول السمك الذي تتفاخرون به ولكن فالاخير تلك ثروة السمكية بيعت تحت المياه وفلوسها مشات يودي اسبانيا محمية من طرف 29 دولة اوروبية وحتى أمريكا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا اما المغرب مسكين يحاول فرض نفسه مع الكبار بالاستبزاز اتحاد باءكمله يودي تفرعين يديكم للواد كم يقول المثل
…المغرب يحرم إسبانيا من مداخيل مالية مهمة…
وما عن حرمان ملايين المغاربة الذين ليس في إستطاعتهم إستعمال الطائرة كوسيلة نقل من اجل الإلتحاق بوطنهم…!!!!
المغرب لم يحرم اسبانيا وانما حرم ابناء جلدته من زيارة اهلهم و ذويهم. و رب الكعبة لولا الوالدين و الاهل لغيرت الوجهة كل سنة الى دولة اخرى لان المغرب لا يفكر إلا في الاورو و العملة و مصالحه، مسؤولون دون المستوى شلاهبية و سراق ليس إلا.
الآن بدأ الحساب وما هذه الا البداية
السنة الماضية انتعشت السياحة الاسبانية بالمغاربة القاطنين باسبانيا،فرنسا،بلجيكا،هولندا والمانيا، الخاسر الأكبر هنا هو المغرب،لان نفس السياح كانو يريدون أن يزورو بلدهم لكن بلدهم كيصمصر فيهم بالدارجة، كلشي فاق او عاق، الخاسر الاكبر هو المغرب و لا يلومن الا نفسه،لانه ثمن التذكرة و الشروط لا تشجع على زيارة المغرب او زيد عليها قوانين الدقيقة 90. الله يشوف من حال المغاربة ككل، اللي فالداخل ولي فالخارج
الجالية المغربية هي البقرة الحلوب في نضر إسبانيا و المغرب، نورمال يخلصو أكثر،
لنا الله
المغرب حرم اسبانيا من المداخيل احرمنا حنا الجالية من زيارة الاحباب، السات الورقة كتعمل اكثر من 3000 اورو اما الطيران أكثر من 4000 أورو لعائلة ذو ستت أفراد أما الا فتحو الميريا و الجزيرة الخضراء غيكون الثمن منخافض أكثر من النصف، الله اسهل مصعب
قرار قي غير محله بتاتا.. فالجالية المغربية سوف تعبر الحدود البرية الاسبانية نحو فرنسا و البحرية نحو ايطاليا بنفس الطريقة التي كانت ستعبر بها نحو المغرب مباشرة ..بل ان الجالية القاطنة جنوب اسبانيا ستقطع مسافات طويلة داخل التراب الاسباني وصولا لفرنسا مما سيدر تقريبا نفس ارباح العبور على اسبانيا… الذي سيعاني هو المواطن المغربي فقط
مغاربة الخرج اصبرو و سافرو من فرنسا او ايطاليا و قاطعو المرور باسبانيا لأنها اهانتنا اما أنظار العالم و خصوصا الإتحاد الاوروبي و استحمرتنا و استصغرت من قوتنا كشعب و أعي لا يحب المذلة من طرف جار يحن إلى ماضيه الاستعماري.
Je suis pour cette décision. J’ai décidée depuis 5 ans avec mon mari et mes 4 enfants de ne plus traverser l’espagne,
On prends l’avion c’est plus économique, tranquille pour nous et pour les enfants.
Vive le Maroc et les marocains.
, و ما مصير الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا لا بهمكم مصلحتنا الفرق بين إسبانيا و المغرب أن إسبانيا تلعب بأوراق ضغط بعيدة عن شعبها و المغرب بستعملنا فحربه ضد إسبانيا كما بستعمل الجيش القنابل فالحرب أصبحنا أداة في أيديكم حسبنا الله و نعم الوكيل
فقط خسائر للجارة الشمالية اما للمواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر العطلة الصيفيه ليزور العائلة في المغرب فليضرب في عرض الحائط
آرى ليك دابا للكزير فالجالية : لارام غ دير الكرون هههه
خاص المغاربة متاع إسبانيا يكونوا رجال ويوقفوا مع بلادهم ويصبروا شوية ويركبوا من فرنسا باش على الأقل نربوا ولاد الحرام السبليون حيث كيدخلوا زبالة ديال الفلوس سواء في إسبانيا أو في باب سبتة
ياك ألمرضي ،على حساب جيوب المغاربة المقيمين في الخارج،سير ضرب شي طلة على الأرقام الفلكية التي بلغتها التذاكر.
على كل حال ،مابقينا كانتسناو منهم والو، مايهمنا هو المغرب كأرض وأهل وثقافة وتقاليد،أما المسؤولين ديال والو ،غسلنا عليهوم يدينا من زمان.
عنداك يتصالح مع إسبانيا في شهر شتنبر
الدين يدخلون برا على اسبانيا جلهم عائلات لهذا يفضلون الطريق السيار حتى الخزيرات والثمن مناسبا شيئا ما ولاكن من فرنسا ثمن الباخرة جد مرتفع لاتستطع عائلة ان تدفع الثمن لأن هذا الثمن يمكن ان يستغلوه في سياحة اسبوعين في بلاد اخرى في اوروبا 5 ملايين حرمتها وحرمتم سياحة البلاد من المداخيل اما اسبانيا 20 مليون سائح من انجلترا لوحدها …..خسارة 3مرات لنا كمواطنين ولبلدنا وليس لإسبانيا
المغرب لم يحرم اسبانيا من شيء بل حرم الجالية من دخول وطنهم رواية أهليهم حرمه الله من ضوء عينيه
والعكس صحيح……………………………………………………..
وا في سبانيا ا سي العتماني . كياكلو الحوتنا ارخص بكتير باش كنشريوه حنا في بلادنا . فهم تحماق
اسبانيا هنيتوها .او غادين تديو دنوب الجالية . حنا عندا غير المواطنين نستعملوهم لردع . الشوها ديال القاصرين في سبتة .او دبا الجالية . . كنا نتساناو شي موقف اولا شي قرار يحمر لينا الوجه مع السبليون . سعا وقيلا باين العربون بلا هاد شي كبر علينا .
تظن اسبانيا انها بامكانها التصرف كما كان يحلو لها سابقا . للذين يشككون في قدرات المغرب . حين يكون لك اقتصاد جيد و مشاريع ضخمة و استثمارات في افريقا فانك تقلب الطاولة على الخصوم في الوقت المناسب . اسبانيا لازالت تفكر بعقلية استعمارية و هي خاطئة
راكم كضحكوا على روسكم اسبانيا عندها السياح ديالها من العالم بأسره وانا كمغربي عايش في المهجر سأذهب إليها أن شاء الله هذا الصيف لأن المغرب هو الخاسر الأكبر الذي لم يفتح الحدود البرية من اسبانيا ، و بذلك حرم ملايين المغاربة من الذهاب الى المغرب ولهذا السبب لا نريد شراء تذاكر جد غالية للسفر من فرنسا أو ايطاليا ، و سنذهب إلى الأندلس من أجل السياحة هناك أن شاء الله
حتى الجالية المغربية حرمت من زيارة البلد الام
.كيف لهم ان يحرمو الجالية المغربية من علمية مرحبا انطلاقا من اسبانيا.فبهذا الاجراء يزيدون من معناتهم سواء على الصعيد المعنوي او المادي.تبا لكم اينما حللتم ياحكومة الكراكيز.المخرب الى الهاوية انشاء الله.تعيش اسبانيا.
هي في الحقيقة خطوة جيدة من طرف الحكومة المغربية ولكن صعبة للجالية المغربية المقيمة في اسبانيا ولكن كرامه المغرب فوق كل شيء الحل هو التنقل الجوي أغلبية المهاجزين المقينين في الدول الاسكندنافية تسافر في السيارات ولكن هده السنة سوف ناخد الطائرة والعز للمغاربة
حرمة اسبانيا من مداخل ماليا و لكن حتا المهاجرين….ايه يا بلد هدا. نعطيو الربح لي مما فرنسى…
مازال هاذ الدولة زايدة فيه تقول اسبانيا ستدفع الثمن والمهاجرين ما ذنبهم جرتو عليهم من بلادهم او بقوا مساكن حاصلين هنايا حتى واحد مايجي لعندكم راحو نتوما عاشت اسبانيا
الله الله على خوتي المهاجرين لكم الله. اما الحكومة ما سائقة حتى واحد حنا ما تيجبدوهم من جيوبهم وما حاس بهم حتى واحد غير الذهاب من فرنسا الى طنجة ما يفوق على 1550€ اما الى عندوا الدراري والسيارة فيزيد الثمن اما العودة فالله اعلم شحال تساوي.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
دائماً في السياسة المواطن وحده هو الذي يؤدي الثمن باهضاً،أما الراعي فيتلذذ في مشاكل المواطن،بل ويفرح،لأن راتبه الشهري يبقى كما كان،بل ويزيد،المهاجر المغري يساهم في اقتصاد بلده،ويعين عائلته،الملايين ترسلها الجالية إلى ذويهم بالمغرب،هل الدوولة شكرتهم؟الجواب لا،لأنهم لا قيمة لهم في عين الراعي،
1) على المغاربة المهاجرين و العابرين للتراب الإسباني تفهم الأزمة الحالية (ما النصر إلا صبر سويعات)، و معرفة أن إسبانيا الإستعمارية والعنصرية :
‒ تعادي وحدة المغرب الترابية و البحرية : تسعى وتحرض على تقسيم المغرب علانية، و تتآمر على المغرب؛
‒ تدمر ثرواتنا البحرية و تحارب إقتصادنا وصادراتنا إلى الإتحاد الأوربي ؛
‒ تحط من كرامة المغربي: تبتز المغاربة العابرين أرضها، و تتعامل مع الهجرة غير النظامية معاملة لا إنسانية؛
2) على المغرب :
‒ بناء أسطول بحري قوي لحماية ثرواتنا البحرية ، وعقلنة و تثمين صيدنا حتى تصل لكل مغربي و لبقاع العالم، و لتأمين الغذاء وتوفير الشغل والحياة الكريمة للشعب المغربي ؛
‒ بناء أسطول بحري كبير لنقل الأشخاص و البضائع بأقل الأثمنة ؛
‒ التفاوض مع شركات النقل لخفض الأثمنة بالنسبة للمغاربة.
المغرب لم يحرم اسبانيا لان مداخلها تفوق مداخيل المغرب بمياءت المرات في كل المجلات نعم لقد حرم نفسه بنفسه وكم يقول المثل حرمها على روحو
برافو الدبلوماسية المغربية الدق – السكات – المقص الذهبي
حان الوقت لقطع ” الماء والضوء ” والمعاملة التجارية على سبتة ومليلية حتى تصبح خاوية على عروشها ويغادرها بورقعة مذموما مدحورا الى حدوده الاصلية ما وراء الاندلس ” جادك الغيث اذا الغيث همى يا زمن الوصل بالاندلس .
يجب إظافة خطوط بحرية أخرى مباشرة إلى بلجيكا لنقل المسافرين و البضائع. المغرب كدولة بحرية المفروض يتوفر على شركة بحرية عالمية بحكم أنه يتوفر على بنية تحتية لا بأس بها.
يجب التعامل مع دول أوروبا بعيدا عن إسبانيا و تهميشها
c’est de n’importe quoi c’est le citoyen qui paye la plus lourde tribu, tout ça pour une politique à l’improviste, qui ne donne aucune importance ni au marocain de pays, ni au marocain d’Europe, ni au marocain d’ailleurs il y aura des conséquences désastreuses de cette décision
المغرب يعرف ان اسبانيا التجأت الى المصلحة في قضية غالي…
لا نضخم الاشياء …
ولا نكن كالجزائر عندما أغلقت الحدود…
اليوم المثلحة المثلحةاولى
اليوم القوة ضرورية
في السياسة لا توجد صداقة .
والله احسن خبر سمعتو اليوم ، مغاربة الخارج راه كيف كاين بر الوالدين كاين بر الاوطان ، اسبانيا مستعمرة سبة ومليلية ، وكتحطم الوحدة ديالنا والاقتصاد ديالنا ، جميع مغاربة الخارج ليیبغی يجي المغرب يجي عبر فرنسا وايطاليا ، ولي فاسبانيا اجيو فالطيارة مع الخطوط المغربية عاونو اقتصاد بلادكم فهاد الظروف ، وسكان المغرب لي مولفين العطلة فايسبانيا تساراو فالمغرب ، عاونوا بلادكم والقطاع السياحي لي فالمغرب ولي النلس ديالو خوتكم المغاربة تهلكو فهاد الجاٸجة ، اناشدكم الله ان تقفوا وقفة ديال الرجال ✌
للاسف الشديد المغربي المهاجر هو الذي سيؤدي الثمن فالتذاكير ستكون بل أضحت جد مرتفعة الشيء الذي سوف يحرم المغاربة من زيارة وطنهم وعائلاتهم لك الله يا مهاجر سياسة لا تدرس مصلحة المواطن لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
C’est incroyable ça! on va faire comment nous pour renter? il faut remonter jusqu’à la France et payer très cher la bateau? lah yakhoud fikoum lhak
إسبانيا شدات فلوس صحيحة على الكابرانات في الجزائر .گاع ما على بالها بشي مرحبا
نعم نحب بلدنا و نحب أن يرفع شأنه. هذه الخطوة تكون إجابية إدا كان المغرب قادرا على تجهيز عدد من السفن الكافية لنقل المهاجرين و بأثمان في المتناول. أما إذا كان العكس فالجالية لم تدخل في حسابات الحكومة و ستكون وجهتهم مناطق أخري من ضمنها أسبانيا نظرا لتواجد عائلات الكثير منهم في هذا البلد.
بالعكس أيها الكاتب المحترم. عندما إقتصر المغرب على فتح الحدود البحرية مع فرنسا فقط فهذا يعني أن ثمن التذكرة ستكون باهضة وبالتالي فأغلبية الجالية ستقوم بقضاء العطلة الصيفية هنا بأوروبا وبالضبط بإسبانيا نظرا لتشابه الجو مع المغرب وبالتالي فإسبانيا ستستفيد من ناحية السياحة.
اول مرة احسن حاجة دارها
انا اعرف كم من واحد قتلوه في اسبانيا اللصوص في الطريق. وكذالك اينما ذهبت لا يحترمون الانسانية ،هم مرضى ممد خمسة قرون ودائما يخشون المسلمين ان يرجعوا الى الاندلس.
نحن في البلاد نعطيهم قيمة اكثر وندخلهم بيوتنا الى اخره وننسى انهم اشد الاعداء .
يحرم اسبانيا من مداخل مهمة والمهاجرين يدفعوا الثمن الباخرة فوق العادة والسفر الى فرانسا او ايطاليا غير مبرر .الحل مشي في صالح المهاجرين .
المهاجرين ضحايا السياسة الخارجية المغربية
أمر مؤسف وزارة الخارجية غير معنية بهموم مواطنيها. وماذا عن الآلاف الذين حجزوا تذاكر السفر عبر اسبانيا
احسن قرار اتخذته الحكومة و انا اتسائل لمادا بعض المهاجرين الدين لا يتوفرون على شغل ان يرجعو الى المغرب لان الحلم الاوروبي قد تبخر لم يعد كما كان في السابق (سماع الادان في المغرب خير من الدنيا و ما فيها)
أصلا اسبانيا قرارت مند بدية الشهر الحالي أنها ستغلق الحدود مع المغرب علي لسان وزيرة الداخلية الاسبانيه هم من حرامو الحالية الاسبانيه من الدخول إلي المغرب من بوابة الخوزيرات المتضرر الأول هم الجالية المغربية باسبانة واروبا
يا مغاربة راه التضحية من اجل الوطن لا تمن لها ، إن كنتو تحبو وطنكم عليكم ان تضحون من اجله ، الله ينعل بو الفلوس امام الوطن كرامتنا.
يجب علينا ان نحارب الاعداء بكل شيء ونتحد وراء ملكنا واصحاب القرار كي نفتخر بمغربنا وان لا نسمح الاستعماريين ان يغسلون اياديهم بكرامتنا .
الحمدلله كولشي كاين، التواصل الاجتماعي مع العاءلة ، الفلوس الى بغيتي اشوف العاءلة ولو ناخد قرض من البنك . انه مستقبل النغرب ومستقبل اجيالنا القادمة كي يعيشو معززين مكرمين وكي يفتخرون بِنَا كما نفتخر باجدادنا الان ، انها كرامة المغربية والمغربي كي نخرج من ايادي الاستعمار وعلينا ان نشمر جلالته الملك محمد السادس الذي يخدم ليلا نهارا كي نعتز بمغربيتنا.
On est tous derrière le Roi ,le respect sa gagne sa se donne pas,il faut faire des sacrifices si on veux que les pays nous respect.
نتمنى ومن كل قلبنا ان يتم تعميم مثل هذه “الشبه قطيعة” حتى تشمل العديد من العمليات والتبادلات التي تشكل ضرية موجعة للرواج او الاقتصاد الإسباني، وهذا والحمد لله جاري التفعيل، وخير مثال على ذلك صفقات التبادلات الجديدة مع بريطانيا مثلا.
الله الوطن الملك
. هده ضربة قاسية على الجالية المغربية عارحرمو من زيارة اهلهم هده سنتين وتقولون السيت تنعسو فوق الماء 48ساعة ثم الغلاء الفاحش اللهم انا هدا منكر غير يدو حتى دوك المطارات
الله اسمح ليكم احنا ملنا بنتكم علاش الجالية الإسبانية تمشي حتى فرنسا خصها َ مزانية باش توصل فرنسا عاد 24 ساعة تقريبا ديال الطريق عاد البحر وانتم طلبين تحليلة pcr تكون فيها 48 ساعة أسبانيا راه عندها مداخيل اكثر َ من مرحبا الهم فيه حنا كموطنين هربنا عليكم مزال تبعينا حتى في بلاد الغربة الله ايخد فيكم الحق مصبنا معكم خير لا في المغرب لا بلاد الغربة وقيلا هاد الحكومة المغربية تبعك حتى لجهنم لا قدر الله امشيتي ليا تزيد شوية ديال الحطب تكمل عليك
هدا قمع وحرمان الجالية من زيارة اهلهم اجدرنا حتى اي دنب ارتكبها حتى قمتم بهدا الفعل الغير المقبول حسبنا الله ونعم الوكيل
salamo alaikom
les prix sont exorbitants donc oui le maroc et le plus grand perdant car personne ne peut se permettre de depenser autant pour les billets de bateau (3000E pour voiture et 4 personnes)
احكومة العثماني ضمنت التقاعد لها ولبرلمانييها ووو،انها لا تفكر
في اجراء الشركات البحرية التي تربط بين اسبانيا والمغرب.ماذا سيكون مصيرهم؟
اما اسبانيا فهي غنية عن مداخيل عملية. مرحبا.
ايها الصحفي العزيز اامغرب هو الخاسر الاكبر في هذه العملية كم مداخيل سيحرم منها المغرب اما اسبانيا فهي بلد العبور .
اما مغاربة اوروبا فعدد كبير منهم سوف لن ياتوا الى المغرب لان السفر من ايطاليا وفرنسا سيكلفهم المال والوقت زيادة على ذالك مغاربة العالم فقدوا الثقة في المسؤولين المغاربة نظرا القرارات الفجائية وقرارات الدقية التسعين .
ايها الصحفي العزيز اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ( وزارة المالية وبنك المغرب ).
كم من الاموال والاوروهات كانت ستسرف في شتى المجالات داخل ارض الوطن .
اما في مثل هاته ااحالة فالانسان يعمي عينيه بيده ان كان هذا هو الهدف وشكرا
ما كانفهمش هاذ الناس لي ماعاجبهومش القرارات السيادية ديال بلادي و باغي يجي … عوض تضحية شوية و تكون في صف بلادك ماعاجبكش الحال .. انت لي ساكن في جنوب اسبانيا مافيها باس الى جربت حر السفر ديال الناس لي بعاد و كيكابدو و يعانيو باش يهبطو للجنوب الاسباني و من بعد المغرب.. مافيها باس الى جات فيك شوية من معانات بني جلدتك .. ولا نتا باغي المغرب يتهان و يتهانو ولادو على وديتك انت يالي ساكن في الجنوب ديال بلد الاقامة ديالك .. عوض تفتاخر و تعز بلادك دغية شعلتي.. انانية كبيرة هاذي برد و فكر مزيان و راجع وريقاتك.. الناس لي في شمال اوروروبا كيصرفو الملاين باش يهبطو مرة و حدة في العام و انت هابط طالع فابور و هاذ المرة ماقدش توقف في صف بلادك على2 بسيطات زايدين.. الله يعفو .. ولي ما جاتوش النفس على المغرب وقف في صفو دابا .. غير يقطع مع المغرب كليا…
إذا تضررت اسبانيا من هذا القرار يمكنها اللجوء الى مسانديها الرسميين لطلب يد العون وذلك لدواعي إنسانية، سيهوم تبون وسيهوم بن بطوش،فهذه الدولة باعت كل شيء مقابل لا شيء، اتمنى من المغرب ان يقطع جميع العلاقات مع هذه الدولة الغدارة المنافقة،والايام بيننا لنرى قدرة تحملها ومن هم مساندوها
ماذ لو تم اغلاق المعامل الاسبانية في المغرب
ما مصير العمال ……
عندما تم اقصاء الموانئ الاسبانية كان عى المسؤلين ان يفكرو في الجالية
الى دابزو الجمال في ضاية ديال الماء كتجي غير فالجران. لا حولة ولا قوة إلا بالله.
اي عملية مرحبا وانتم دايرين الحجر الصحي 10 أيام للجميع من دون استثناء في الفندق وأقل ثمن هو 500€ واش مافكرتو فالطلبة اللي عامين هذي منزلوا يالله مدابزين يوفروا التذكرة اللي مانعرف شحال واصل كرهتونا فشي حاجة سميتها السفر وزايدينها ليهم بهذه الاجراءات ….ياك PCR كاينة لاش هاد الحجر الصحي !!!!!! والمصاريف الزايدة….على الاقل الطلبة والناس اللي ما عندها الحكومة توفر ليهم كلشي مجانا راه الله يحسن لعوان كل واحد والحالة الاجتماعية نتاعو والحالة النفسية والامتحانات ….على الاقل الحكومة تدير شي حل مناسب ……وخصوصا الطلبة ديال اكرانيا مكاين غي راسي ياراسي…
الله يلطف بنا. ويرفع علينا هذا الوباء وتيسر الامور
اسبانيا اللي هي أضعف دولة أوربية هازة زنافرها للسماء وتقلل من قيمة المغرب دبا نشوفو شكون اللي أقل شـأنا هل المملكة المغربية العريقة أم اسبانيا العنصرية الكارهة لكل ما هو عربي مسلم. برافو الديبلوماسية المغربية اوى تشوف دبا اسبانيا واش التحالف ديالها مع نظام المرتزقة غينفعها.
، المغرب يحرم إسبانيا من مداخيل مهمة!! و هو عاطيها 3500 كلم ديال البحر ،الحوث ديالنا تياكلو فيه فابور سنوات هده ، ودابا بغى گاليك يحرمهم من مداخيل مرور أهلنا المهاجرين … الله يلعن لي ما يحشم ، اتركوا الناس يدخلون لزيارة ذويهم و باراكا من التنقاز الخاوي .
لا لاستخدامنا كورقة ضغط نحن الدين سوف نعاني اما اسبانيا فسوف تاخد من الاتحاد الاوروبي تعويضاتها. العبور عبر ست وجنوا ليس كافي
اسبانيا تستقبل 82 مليون سائح في الصيف اما المغاربة الذين يعبرون اسبانيا فلا يمثلون الا %1,2 اذن هذا القرار الصبياني لا يمس الا المغاربة الذين يرغبون في قضاء العطلة في المغرب اما اغلب الشباب المغاربة فيفضلون اسبانيا وتركيا.