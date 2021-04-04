عملية انتحار تستنفر عناصر الدرك ناحية فاس

عملية انتحار تستنفر عناصر الدرك ناحية فاس
صورة: أرشيف
الأحد 4 أبريل 2021 - 18:28

وضع مختل عقلي، ليل السبت، حدا لحياته شنقا بواسطة حبل ربطه بالسياج الحديدي لشرفة منزل أسرته الكائن بمركز أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، كان يعاني، قيد حياته، من اضطرابات نفسية حادة، مبرزة أنه عثر عليه جثة هامدة وهي متدلية على الشارع الذي يطل عليه منزل أسرته.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي أولاد الطيب قامت بالبحث في ملابسات هذه القضية؛ فيما نُقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

اضطرابات نفسية انتحار مدينة فاس مستودع الأموات

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