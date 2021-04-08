عملية "رعاية" تؤطر حملة طبية بإقليم العرائش

أشرف العالمين بوعاصم عامل إقليم العرائش، بالجماعة الترابية تطفت، على إعطاء الانطلاقة لقافلة طبية تنظمها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة والاستجابة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة سكان المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وفي إطار عملية “رعاية 2021-2020”.

ووفق بلاغ لعمالة إقليم العرائش، فقد جند لهذه القافلة 23 إطارا طبيا من مختلف التخصصات الطبية، شملت 08 أطباء اختصاصيين، و05 أطباء عامين، و06 ممرضين وممرضات، و04 من الإداريين والتقنيين؛ بينما بلغ عدد الفحوصات التي استفاد منها السكان 1045 فحصا طبيا.

وتهدف هذه القافلة إلى التخفيف من آثار موجة البرد الذي عرفته المنطقة مؤخرا، علاوة على الاهتمام اللازم بالفئات الهشة وتقريب الخدمات الطبية منها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية مرت وفق التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل جائحة “كورونا”.