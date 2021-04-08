عملية "رعاية" تؤطر حملة طبية بإقليم العرائش

عملية "رعاية" تؤطر حملة طبية بإقليم العرائش
صورة: هسبريس
الخميس 8 أبريل 2021 - 13:12

أشرف العالمين بوعاصم عامل إقليم العرائش، بالجماعة الترابية تطفت، على إعطاء الانطلاقة لقافلة طبية تنظمها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة والاستجابة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة سكان المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وفي إطار عملية “رعاية 2021-2020”.

ووفق بلاغ لعمالة إقليم العرائش، فقد جند لهذه القافلة 23 إطارا طبيا من مختلف التخصصات الطبية، شملت 08 أطباء اختصاصيين، و05 أطباء عامين، و06 ممرضين وممرضات، و04 من الإداريين والتقنيين؛ بينما بلغ عدد الفحوصات التي استفاد منها السكان 1045 فحصا طبيا.

وتهدف هذه القافلة إلى التخفيف من آثار موجة البرد الذي عرفته المنطقة مؤخرا، علاوة على الاهتمام اللازم بالفئات الهشة وتقريب الخدمات الطبية منها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية مرت وفق التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل جائحة “كورونا”.

إقليم العرائش جماعة تطفت عملية "رعاية" قافلة طبية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11 1

بلبل يكشف سر النجاح

صوت وصورة
سكان “تسخت” وفك العزلة
الخميس 8 أبريل 2021 - 11:59 8

سكان “تسخت” وفك العزلة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز

صوت وصورة
آراء في الإغلاق الليلي
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 18:33 44

آراء في الإغلاق الليلي

صوت وصورة
تشييد معمل إسمنت بتارودانت
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:17 7

تشييد معمل إسمنت بتارودانت

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 18

التغطية الصحية للتجار والمهنيين