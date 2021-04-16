عملية مشتركة تضبط 4 أطنان من المخدرات بالناظور

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية، في عملية مشتركة مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من ضبط كمية من المخدرات وصفت بالمهمة.
وبلغت كمية المخدرات التي جرى ضبطها بمدينة الناظور أربعة أطنان و779 كيلوغراما من مخدر الشيرا على شكل رزم.
وأسفرت العملية عن حجز ثلاث سيارات كانت تستعمل في المخدرات، إحداها خفيفة واثنتان مخصصتان لنقل البضائع.
يشار إلى أن العملية المشتركة بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تأتي في إطار الحرب التي تشنها المصالح الأمنية من أجل إحباط مختلف المحاولات التي تدخل في إطار التهريب الدولي للمخدرات.
غريب هذا الكميات الهائلة التي يقبض عليها في الشهور الماضية من المستحيل ان تكون فقط منتوج من زراعة القنب بمناطق كتامة !!
وغريب ان تكون هذا الحملة بهذه الصرامة بعد مشروع تقنين زراعة الكيف
وغريب ان يكون التقنين جاء بعد التطبيع المعلوم !!