عملية "من الطفل إلى الطفل" تنطلق بكلميم‬

صادقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، الأربعاء بمدينة كلميم، على الخطة الجهوية لعملية “من الطفل إلى الطفل” للموسم الدراسي 2020-2021، التي تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي، وفي سياق تنزيل المشروع رقم 05 الخاص بتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، وتنزيل المذكرات الوزارية.

وتتوخى الأكاديمية من تنظيم هذا اللقاء، المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين، نحو “إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية عدم تمدرس الأطفال، لاسيما الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، في أفق إدماجهم في التعليم النظامي أو تسجيلهم في برامج الفرصة الثانية أو دعمهم في إطار المواكبة التربوية”.

وجرت دعوة مختلف المصالح بالأكاديمية والمديريات التابعة لها للتنسيق المتكامل وتوفير الدعم المادي والبشري لإنجاح العملية، والقيام بعمليات تحسيسية وتأطيرية لفائدة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ، إلى جانب تكثيف التنسيق والتواصل من خلال عقد لقاءات إقليمية لتجاوز كل الإكراهات الممكنة، والاتفاق على التنزيل الزمني لعملياتها على مستوى المديريات الإقليمية.