عملية نصب تستهدف مكتبا للصرف بمدينة تطوان

شهد حي السدراوية في مدينة تطوان، الاثنين، عملية نصب طالت مكتبا للصرف بعدما استولى شخص على مبلغ مالي قدر بـ15 ألفا و500 أورو أو ما يعادل 16 مليون سنتيم.
وقالت مصادر هسبريس إن النصاب حل على متن سيارة فاخرة من نوع “بورش” وولج المكتب لطلب الصرف حاملا مبلغا مهما بالعملة المغربية قبل أن يخطف المبلغ بالعملة الأوروبية ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، مستحضرة اصطدام سيارة الشخص النصاب بسيارتين خفيفتين بعدما طارده موظف مكتب الصرف.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف المذكور بادر إلى تسجيل شكاية لدى المصالح الأمنية، معززة بصور وشريط مصور من كاميرات المراقبة، ومن المنتظر الاهتداء إلى هوية الفاعل وتوقيفه لتقديمه أمام أنظار العدالة.
ما قام به هذا الشخص هو سرقة ولا يعد نصبا من الناحية القانونية ، اما القيمين على مكتب الصرف ، فأقل ما يمكن أن يقال في حقهم ، أن تعاملهم مع هذا
” الزبون ” المفترض تنقصه كثيرا من المهنية.
واش هادوا لي بغاوا صلاة التراويح.العرارم ديال الجرائم لي وقعوا فهاد رمضان وخلي داكشي لي ماساقتش ليه الصحافة الخبار وقاليك بغاو صلاة التراويح.واه ولينا كانتنفسوا غير الجرائم.فيما تدخل لشي موقع اخباري تلقاه كايهضر غير الاجرام.ماكاينش شي خبر مفرح.نقادوا بعد غير السلوكيات ديالنا ونوليوا مسلمين بالمعقول عاد نطالبوا بصلاة التراويح.ياربي السلامة مع من عايشين ولكن الشعب لي غايوقف بالمعقول لهادشي ويطالب المخزن إتصدى لهادشي بالمعقول راه مقابل غير المرأة وكايتسنا غير إمتى إبان ليه عليها شي مقال باش إقول داكشي لي عمروا ماقالوا من قبل
Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est que dans les bureaux de change en donne l’argent en premier le monsieur la content avec la machine et nous donne l’argent après comment se fait-il que ce monsieur a récupéré la somme en devises avant de donner l’argent y’a quelque chose qui cloche là-dessus
يسرق في اعظم شهر عند الله لكن يجيبوك يجيبوك ا وليدي