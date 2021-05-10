عملية نصب تستهدف مكتبا للصرف بمدينة تطوان

شهد حي السدراوية في مدينة تطوان، الاثنين، عملية نصب طالت مكتبا للصرف بعدما استولى شخص على مبلغ مالي قدر بـ15 ألفا و500 أورو أو ما يعادل 16 مليون سنتيم.

وقالت مصادر هسبريس إن النصاب حل على متن سيارة فاخرة من نوع “بورش” وولج المكتب لطلب الصرف حاملا مبلغا مهما بالعملة المغربية قبل أن يخطف المبلغ بالعملة الأوروبية ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، مستحضرة اصطدام سيارة الشخص النصاب بسيارتين خفيفتين بعدما طارده موظف مكتب الصرف.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف المذكور بادر إلى تسجيل شكاية لدى المصالح الأمنية، معززة بصور وشريط مصور من كاميرات المراقبة، ومن المنتظر الاهتداء إلى هوية الفاعل وتوقيفه لتقديمه أمام أنظار العدالة.