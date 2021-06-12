عموتة: "الرديف" جاهز للمنافسة على "كأس العرب"

أكد مدرب المنتخب الوطني الرديف الحسين عموتة، الجمعة بسلا، أن العناصر الوطنية جاهزة للمنافسة على لقب كأس العرب للمنتخبات، المقرر إجراؤها في الفترة المتراوحة ما بين فاتح و18 دجنبر المقبل بقطر.

وأضاف عموتة، في تصريح صحافي على هامش حصة تدريبية للمنتخب الوطني الرديف بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كانت مفتوحة أمام وسائل الاعلام، أن المجموعة الوطنية عاقدة العزم على المنافسة بقوة وتحقيق نتائج مشرفة في هذه المحطة الكروية الهامة.

وتابع بأن عناصر المنتخب على أتم الاستعداد ومتحمسة لخوض هذه المنافسات وتشريف الكرة المغربية، مشيرا إلى أن الاستعدادات المكثفة التي يخوضها المنتخب تندرج في إطار التحضير للمحطة الكروية العربية المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد المدرب الوطني أنه ستتم برمجة مباريات ودية مع منتخبات قوية وفي مستوى عال لقياس مدى جاهزية العناصر الوطنية، سواء من الناحية البدنية أو التقنية والتكتيكية، مضيفا أن التركيز سينصب بشكل كبير على قوة الفريق الوطني دون التفكير في الخصوم، باعتبار أن هذه القوة من شأنها فرض أسلوب المنتخب في مختلف المواجهات.

وأكد أن المنتخب يتوفر على إمكانيات جيدة يتوجب استثمارها، خاصة على المستوى الذهني والتقني، معتبرا أن هذه الإمكانيات تجعل من المجموعة الوطنية قوة تنافس إلى أبعد نقطة في هذه التظاهرة الرياضية، وبالتالي تحقيق طموحات الجماهير المغربية.

من جانبه، أكد وليد أزارو، لاعب الاتفاق السعودي، أن الاستعدادات التي يخوضها المنتخب الوطني تمر في أجواء جيدة يسودها التجانس والتفاهم بين اللاعبين المحليين والمحترفين، في أفق تقديم مستوى جيد وتمثيل المغرب أحسن تمثيل في كأس العرب.

بدوره، قال وليد الصبار، لاعب أولمبيك آسفي، إن عزيمة العناصر الوطنية قوية لتحقيق مشاركة جيدة ومشرفة في البطولة العربية المقبلة، معتبرا أن هذا الموعد الكروي يشكل محطة هامة لمواصلة النتائج التصاعدية التي يحققها المنتخب.

أما عبد العالي المحمدي، حارس مرمى فريق أبها السعودي، فقد شدد على الحضور القوي وإبراز المستوى الجيد للاعبين الذين يمتلكون طموحا مشتركا يتمثل في الدفاع عن ألوان القميص الوطني والمنافسة على لقب كأس العرب.

يشار إلى أن المنتخب الوطني الرديف يخوض تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة منذ الثالث وإلى غاية 14 يونيو الجاري، بمشاركة 25 لاعبا، تحضيرا للاستحقاقات الرياضية المقبلة، وخاصة كأس العرب للمنتخبات.

وتميزت لائحة المدرب الحسين عموتة بالمناداة على مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات العربية، هم بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، والحارس عبد العالي المحمدي والمدافع العطوشي، الممارسان في فريق أبها السعودي، ومروان سعدان، متوسط ميدان الفتح السعودي، والمهدي برحمة، وسط ميدان فريق قطر القطري، وادريس فتوحي، متوسط ميدان الأهلي السعودي، وحميد أحداد، مهاجم الزمالك المصري، ووليد أزارو، قلب هجوم الاتفاق السعودي، وكريم البركاوي، جناح الرائد السعودي، واسماعيل الحداد، مهاجم فريق الخور القطري.

كما شهدت اللائحة المناداة على عدد من اللاعبين الذين أبانوا عن علو كعب ضمن الفريق الوطني للاعبين المحليين المتوج بكأس إفريقيا للأمم في الكاميرون، علاوة على مجموعة من اللاعبين الذين برزوا في البطولة الوطنية الاحترافية.

وتعد منافسات كأس العرب للمنتخبات إحدى المسابقات الكبرى للاتحاد العربي لكرة القدم، التي انطلقت في النسخة الأولى عام 1963 في جمهورية لبنان وحقق لقبها منتخب تونس، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012 التي حقق لقبها المنتخب المغربي. وتجرى النسخة المقبلة من البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.