عموتة يؤكد رفض عروض للتدريب خارج المغرب

عموتة يؤكد رفض عروض للتدريب خارج المغرب
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:09

تلقى الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، عدة عروض من خارج الوطن بعد قيادته “أسود البطولة” للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2021”.

وأكد الحسين عموتة، في تصريحات له، تلقيه اتصالات كثيرة خلال الفترة الأخيرة للإشراف على تدريب فرق خارج المملكة، غير أنه يود مواصلة عمله مع الجامعة المغربية لكرة القدم، لأن عقده مايزال ساري المفعول.

الحسين عموتة تدريب فرق خارجية عروض مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين

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‫تعليقات الزوار

6
  • aziz
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:21

    مسكين معونة.ما مدريب ما تا وزة.
    يمشى يرتاح مع راسو.
    هداك finale. و باز

    -99
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  • hassan
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:29

    الحسين عموتة مدرب ألقاب لكي نفوز بكأس إفريقيا للأمم هو المدرب المناسب لكن إن إحترمه اللاعبون و تتركه الجامعة يعمل لا كما عومل من طرف الوداد
    إنسان متواضع و ليس هذا ببعيد عن أبناء الأمازيغ و ليس كالذي كان يعتبر نفسه أحسن من كوالديورا

    46
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  • chaker
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:33

    الله إ بارك ليك فلمسيرة ديالك وبعد عليك الوسواسة ليحاضيين غير الناس اوناسيين ريوسهم

    23
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  • stop
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:37

    مع الوداد حقق حاجة عمرها وقعات في تاريخها :6 هزائم متابعة واربح قصارة تيمولها حكام المغرب ماديا من ضرائبنا وحسب راسو مدرب ههههه 100 مليون لكل لاعب وضحايا طنجة كانو خدامين بألفين درهم . فلوس ضرائب المغاربة تيبدرها لقجع وتاواحد مايقدر يتكلم ،قاليك عندو كارط بلانش من الفوق،الرحمة على المغاربة لي عايشين لتحت

    -34
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  • صحراوي
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 15:03

    أتمنى أن يكون عموته مدرب للمنتخب المغربي للكبار وأن يتم حترامه كما يحترم المدرب الأجنبي

    1
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  • مغربي وافتخر
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 15:10

    بعض الأشخاص مثل المتدخل ( الاول والرابع ) تشتم فيهم رائحة الجسد والخبث مع شخص ابان عن كفاءته وجديته وحسن اخلاقه داخل الوطن وخارجه وهذا ما يغيظهم ويفجر احقادهم بتعليقاتهم البعيدة عن الواقع الملموس

    1
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