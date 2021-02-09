عموتة يؤكد رفض عروض للتدريب خارج المغرب

تلقى الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، عدة عروض من خارج الوطن بعد قيادته “أسود البطولة” للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2021”.

وأكد الحسين عموتة، في تصريحات له، تلقيه اتصالات كثيرة خلال الفترة الأخيرة للإشراف على تدريب فرق خارج المملكة، غير أنه يود مواصلة عمله مع الجامعة المغربية لكرة القدم، لأن عقده مايزال ساري المفعول.