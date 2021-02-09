عموتة يؤكد رفض عروض للتدريب خارج المغرب
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 14:09
تلقى الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، عدة عروض من خارج الوطن بعد قيادته “أسود البطولة” للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2021”.
وأكد الحسين عموتة، في تصريحات له، تلقيه اتصالات كثيرة خلال الفترة الأخيرة للإشراف على تدريب فرق خارج المملكة، غير أنه يود مواصلة عمله مع الجامعة المغربية لكرة القدم، لأن عقده مايزال ساري المفعول.
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مسكين معونة.ما مدريب ما تا وزة.
يمشى يرتاح مع راسو.
هداك finale. و باز
الحسين عموتة مدرب ألقاب لكي نفوز بكأس إفريقيا للأمم هو المدرب المناسب لكن إن إحترمه اللاعبون و تتركه الجامعة يعمل لا كما عومل من طرف الوداد
إنسان متواضع و ليس هذا ببعيد عن أبناء الأمازيغ و ليس كالذي كان يعتبر نفسه أحسن من كوالديورا
الله إ بارك ليك فلمسيرة ديالك وبعد عليك الوسواسة ليحاضيين غير الناس اوناسيين ريوسهم
مع الوداد حقق حاجة عمرها وقعات في تاريخها :6 هزائم متابعة واربح قصارة تيمولها حكام المغرب ماديا من ضرائبنا وحسب راسو مدرب ههههه 100 مليون لكل لاعب وضحايا طنجة كانو خدامين بألفين درهم . فلوس ضرائب المغاربة تيبدرها لقجع وتاواحد مايقدر يتكلم ،قاليك عندو كارط بلانش من الفوق،الرحمة على المغاربة لي عايشين لتحت
أتمنى أن يكون عموته مدرب للمنتخب المغربي للكبار وأن يتم حترامه كما يحترم المدرب الأجنبي
بعض الأشخاص مثل المتدخل ( الاول والرابع ) تشتم فيهم رائحة الجسد والخبث مع شخص ابان عن كفاءته وجديته وحسن اخلاقه داخل الوطن وخارجه وهذا ما يغيظهم ويفجر احقادهم بتعليقاتهم البعيدة عن الواقع الملموس