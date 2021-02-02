عموتة يخشى تأثير "مشاكل تنظيمية" قبل مواجهة صعبة أمام الكامرون

عَبّر الناخب الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، عن استيائه من بعض الأمور التنظيمية التي أسهمت في تأخر “البعثة المغربية” اليوم الثلاثاء في إجراء الحصة التدريبية، مؤكدا أنه يتمنى ألا يتكرر الأمر نفسه يوم المباراة.

وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد اليوم: “نُواصل تحضيراتنا لمواجهة المنتخب الكاميروني، الذي يُعد من أقوى الفرق المشاركة في هذه النسخة، كما أنه يلعب على أرضه وأمام جمهوره. تابعنا ملخصا لمباريات الخصم من أجل دراسته والوقوف على نقاط القوة والضعف”، وزاد موضحا: “المواجهة ستكون صعبة، وأخشى من محاولات المنظمين التأثير على منتخبنا. أطالب اللجنة المنظمة بالحرص على عدم وجود مشاكل عند تنقلنا من الفندق إلى الملعب يوم المباراة”.

وتابع مدرب “أسود البطولة” قائلا: “اليوم احتجنا إلى ما يُقارب ساعة و20 دقيقة من أجل الوصول لإجراء الحصة التدريبية، وأتمنى ألا يتكرر الأمر، إذ نُحاول أن نُحافظ على تركيز المجموعة وألا نتأثر بكل هذه الأمور”، وأضاف: “أتمنى أن نكون في كامل الجاهزية التقنية والبدنية والتكتيكية أيضا، وأن نكون فعالين على المستوى الهجومي، كما حدث في المواجهات الأخيرة، لهذا نحن مطالبون بالنجاعة أمام مرمى الخصم واستغلال الفرص”.

وأردف المدرب ذاته: “مثل هذه المباريات القوية تبقى مفيدة لنا كطاقم تقني، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين، من أجل تطوير إمكانياتنا؛ لذلك يبقى هذا الاختبار مهما جدا للجميع، ونأمل أن نظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي”.

وأشار عموتة إلى أنه لا يعتبر أن المنتخب المحلي دخل المسابقة بقبعة البطل، بحكم أن عددا قليلا من اللاعبين الموجودين حاليا توجوا من قبل بلقب “الشان” رفقة سلامي سنة 2018، مشيرا إلى أن هذا الأخير قدم مستوى كبيرا، “غير أن الظروف تختلف بين أن تلعب في المغرب وأن تلعب في الكاميرون، بالإضافة إلى التأثير الكبير لانتشار وباء كورونا”، واختم حديثه قائلا: “أثق في المجموعة بشكل كبير، وأؤكد أننا جاهزون للمباراة. وأتمنى أن يقدم المنتخبان مستوى يشرف منافسة ‘الشأن’.. وسنكون في الموعد يوم غد إن شاء الله لتحقيق الأهم”.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين سيُلاقي نظيره الكاميروني، صاحب الأرض والجمهور، يوم غد الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة مساء، لحساب الدور نصف النهائي من هذه المسابقة القارية.