عموتة يراهن على هزم أوغندا ويُجري تغييرات في تشكيلة "الأسود"

قال الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، إنه رغم إمكانية حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بتحقيق نتيجة التعادل فقط أمام أوغندا، إلا أن المجموعة الوطنية ستلعب من أجل الفوز والتأهل متصدرةً للمجموعة الثالثة.

وقال عموتة، في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة: “مباراة الغد مصيرية للخصم أكثر منا..لذلك فمن المتوقع ألا نجد تلك التكتلات الدفاعية التي أعاقت تحركاتنا في المواجهتين أمام توغو ورواندا”.

وتابع المدرب بالقول: “حاجة الخصم إلى الفوز ستخرجه من مناطقه، وبالتالي سنجد المساحات للعب بالطريقة المناسبة”.

وشدد عموتة على ضرورة تحلي اللاعبين بالتركيز، وأن يكونوا حاسمين هجوميا، مردفا: “ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، واشتغلنا على الخصم جيدا. نتمنى أن تكون الواقعية والحظ إلى جانبنا لإنهاء الدور متصدرين للمجموعة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى إمكانية إجراء تغييرات على مستوى تشكيلة “الأسود” التي ستخوض مباراة الغد مقارنةً بالمجموعة التي لعبت أمام توغو ورواندا.

وزاد: “التغييرات ستكون بناء على الإحصائيات ودراسة مردود اللاعبين، خصوصا في خط الهجوم.. أثق في اللاعبين، لكن في بعض الأحيان الخصم يفرض علينا بعض الأمور التي تعرقل خطتنا كما حصل في المباراتين الماضيتين”.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتصدر مجموعته بأربع نقاط، علما أن “الأسود” يحتاجون إلى تعادل على الأقل لضمان بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي “الشان”، إذ يحتل منتخب توغو المركز الثاني بثلاث نقاط، متبوعا برواندا (نقطتين)، ثم أوغندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.