عموتة ينبه منتخب المحليين إلى الفعالية الهجومية للتتويج ببطولة إفريقيا

أدلى مدرب المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، حسين عموتة، ومدرب منتخب مالي نوهوم دياني، بتصريحات صحافية خلال اللقاء الإعلامي الذي يسبق مباراة نهاية “بطولة الشان”، السبت، تمهيدا للمواجهة التي تجمع المنتخبين غدا الأحد، على أرضية ملعب “أحمادو أحيجو” بياوندي الكاميرونية.

أكد حسن عموتة، أن العناصر الوطنية عاقدة العزم والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مالي، مبرزا أن التتويج في هذا النهائي رهين بالفعالية والنجاعة على مستوى خط الهجوم لخلق فرص عديدة للتسجيل، وتحقيق نتيجة الفوز، وبالتالي تلبية تطلعات الجماهير المغربية المتمثلة في الظفر باللقب.

وأضاف الناخب المغربي، في الإطار نفسه، أن المجموعة الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها أمام منتخب مالي، الذي يتوفر على مجموعة قوية ودفاع متكتل، وهو ما تأكد من خلال استقبال مرماه هدفا واحدا خلال المباريات السابقة من هذه التظاهرة القارية.

وأشار مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، ضمن الموعد نفسه، إلى أن منتخب مالي يعتمد على الهجومات المضادة؛ و التي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف عناصر الدفاع في المنتخب الوطني المغربي أثناء المواجهة النهائية على اللقب الإفريقي.

وشدد عموتة، أيضا، على أن العناصر الوطنية مدعوة للحفاظ على اللياقة البدنية والنفسية، والقيام بنفس المجهودات التي أبانت عنها في المباريات السابقة، مع خلق توازن بين الدفاع والهجوم للسيطرة على مجريات اللعب.

الناخب الوطني زاد أن المحلليين الرياضيين يرشحون كفة المغرب للفوز بالمباراة النهائية أمام مالي، بالنظر للمعطيات التقنية المتوفرة، وبالتالي تأكيد النتائج الإيجابية للفريق الوطني على غرار المقابلات السابقة من هذه البطولة الافريقية.

وعبر الحسين عموتة عن ارتياحه لجودة أرضية ملعب أحمادو أحيجو ، التي تشبه ما هو مألوف من طرف لاعبي المنتخب في الملاعب المغربية، وتسمح بإجراء مقابلة جيدة؛ وعدم خلق أية مشاكل تقنية بالنسبة للمجموعة الوطنية.

أما مدرب منتخب مالي فقد ذكر، من جانبه، أن عناصره عازمة على تحقيق نتيجة الفوز في المباراة ضد المغرب، وزاد نوهوم دياني: “المغرب بلد عريق في مجال كرة القدم، لذلك أجرينا استعدادات هامة تحضيرا لهذه المواجهة.

وبحسب دياني فإن منتخب مالي للاعبين المحليين مدعو لتأكيد جاهزيته لخوض هذه المباراة، مضيفا أن المنتخب المالي يتوفر على كل الحظوظ للفوز باللقب الإفريقي.

وبعد إشارته إلى أن المنتخب المالي أجرى مباريات صعبة، قال نوهوم دياني إن “المنتخب المغربي يعد الأوفر حظا، لكن لا نعرف كيف ستسير الأمور خلال المباراة التي تظل مفتوحة على كل التوقعات”.