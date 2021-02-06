عموتة ينبه منتخب المحليين إلى الفعالية الهجومية للتتويج ببطولة إفريقيا

أدلى مدرب المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، حسين عموتة، ومدرب منتخب مالي نوهوم دياني، بتصريحات صحافية خلال اللقاء الإعلامي الذي يسبق مباراة نهاية “بطولة الشان”، السبت، تمهيدا للمواجهة التي تجمع المنتخبين غدا الأحد، على أرضية ملعب “أحمادو أحيجو” بياوندي الكاميرونية.
أكد حسن عموتة، أن العناصر الوطنية عاقدة العزم والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مالي، مبرزا أن التتويج في هذا النهائي رهين بالفعالية والنجاعة على مستوى خط الهجوم لخلق فرص عديدة للتسجيل، وتحقيق نتيجة الفوز، وبالتالي تلبية تطلعات الجماهير المغربية المتمثلة في الظفر باللقب.
وأضاف الناخب المغربي، في الإطار نفسه، أن المجموعة الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها أمام منتخب مالي، الذي يتوفر على مجموعة قوية ودفاع متكتل، وهو ما تأكد من خلال استقبال مرماه هدفا واحدا خلال المباريات السابقة من هذه التظاهرة القارية.
وأشار مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين، ضمن الموعد نفسه، إلى أن منتخب مالي يعتمد على الهجومات المضادة؛ و التي يجب أخذها بعين الاعتبار من طرف عناصر الدفاع في المنتخب الوطني المغربي أثناء المواجهة النهائية على اللقب الإفريقي.
وشدد عموتة، أيضا، على أن العناصر الوطنية مدعوة للحفاظ على اللياقة البدنية والنفسية، والقيام بنفس المجهودات التي أبانت عنها في المباريات السابقة، مع خلق توازن بين الدفاع والهجوم للسيطرة على مجريات اللعب.
الناخب الوطني زاد أن المحلليين الرياضيين يرشحون كفة المغرب للفوز بالمباراة النهائية أمام مالي، بالنظر للمعطيات التقنية المتوفرة، وبالتالي تأكيد النتائج الإيجابية للفريق الوطني على غرار المقابلات السابقة من هذه البطولة الافريقية.
وعبر الحسين عموتة عن ارتياحه لجودة أرضية ملعب أحمادو أحيجو ، التي تشبه ما هو مألوف من طرف لاعبي المنتخب في الملاعب المغربية، وتسمح بإجراء مقابلة جيدة؛ وعدم خلق أية مشاكل تقنية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
أما مدرب منتخب مالي فقد ذكر، من جانبه، أن عناصره عازمة على تحقيق نتيجة الفوز في المباراة ضد المغرب، وزاد نوهوم دياني: “المغرب بلد عريق في مجال كرة القدم، لذلك أجرينا استعدادات هامة تحضيرا لهذه المواجهة.
وبحسب دياني فإن منتخب مالي للاعبين المحليين مدعو لتأكيد جاهزيته لخوض هذه المباراة، مضيفا أن المنتخب المالي يتوفر على كل الحظوظ للفوز باللقب الإفريقي.
وبعد إشارته إلى أن المنتخب المالي أجرى مباريات صعبة، قال نوهوم دياني إن “المنتخب المغربي يعد الأوفر حظا، لكن لا نعرف كيف ستسير الأمور خلال المباراة التي تظل مفتوحة على كل التوقعات”.
ليكون اللقب الافريقي اهداء لروح المدرب الوطني عبد الخالق اللوزاني رحمه الله الذي توفي صباح اليوم.
هاذو هوما ليستحقو اكونوا فالمنتخب الوطني ، اما الاعبين لكيجيو من الخارج ما كيدافعوش على المنتخب ، لمتافق معايا ادير جيم باش ابقاو حتى فالمنتخب . مستوى ممتاز خاصنا نعطيو قيمة للشباب المغاربة ونتخلاو من عقدة الاجنبي خاصنا طاقم مغربي ومنتخب من الدوري وباركة من نهب المال العام
حداري من خطة بنين في المقابلة
ننمنى الفوز للمنتخب المغربي
برافو عموتة المدرب الهادىء الرزين.برافو للنخبة ككل على القتالية والشخصية القوية.ألا يستحق ابن البلد قيادة الكبار؟؟؟ام أننا ألفنا خبز الدار ياكلو البراني؟؟؟؟
بما ان حسين عموتة عارف مشكلة المنتخب في الهجوم فعالية الهجومية علاش تعتمد على ايوب الكعبي يضيع فرص سهلة تسجل هدف تضيع 5 الفرص الكعبي لم يعود الة التهديف كما كان في البطولة السابقة افظل عموتة عدم اعتماد عليه يعتمد سفيان رحيمي في الهجوم اكثر فعالية من الكعبي امام المرمى الحافظي يلعب صانع لعب يلعب مكان رحيمي الحالي يدخل وليد كرتي الوسط الميدان لو ضيع المغرب البطولة اكيد سيكون ابوب الكعبي هو السبب هذه مباراة النهاءي يجب الاستغلال الفرص فيها لا يمكن تضييع الفرص سهلة في مباريات النهاءية
السيد المدرب ، فعالية في الهجوم تتطلب لاعب مهاري، ذكي، يحسن التموضع و لا يضيع أي فرصة، يعني إذا مازلت تصر على إدخال الكعبي لمدة 90 دقيقة بالتمام و الكمال فلن تفرح بالهدف بل ستضيع كل فرص التهديف.
بالتوفيق انشاء الله يا ابطال افريقيا انتم نجوم المغرب
واش الكعبي رسمي في النهاية…عيب وعار
اتركوا السيد يشتغل وكفى من الانتقاذ الفارغ،الكل أصبح مدربا.السيد عارف آش كيدير.فليست اقتراحاتكم وخططكم من اوصلنا للنهاية.باززززز.
بكل العزم والحزم والانضباط والارادة القوية فحتما سينتصر الفريق الوطني المحبوب بهاته المبارة الفاصلة مع منتخب مالي فلا شك ان للاسودمؤهلات جمئ التقنية الفنية تساعدهم في التحرك فوق المستطيل الا خضر بكل حرفية وتكامل بين كل مكونات الفريق فقط عليهم ان يؤمنوا بهاته المؤ هلات وعن حظوظهم الوافرة للا يفاء بالفوز وما هذا بعزير علئ الاسود في الفوز بهاته الكاس الغالية في معناها وقيمتها وليس في ثمنها واظن ان اللعب الجماعي كفيل باعطاء اضافة بالنسبة لفريقنا الوطني ما سيجعله يلعب يلعب بذكاء و باحتياط درءا لا ستنفاد الطاقة البدنية مع اخد الحيطة والحدر من الا خطاء المجانية لتفادي الاندارات والا وراق الصفراء والحمراء لا قدر الله ولتفادي هاته الامور يجب اللعب بدكاء وعدم الاحتكاك بالخصم ما امكن لتفادي الا عطاب والطريق المثلئ لربح المقابلة بكل جدارة واستحقاق ونيل المراد هو اللعب بدكاء واقتصاد مع استغلال المرتدات والضربات الركنية وضربات الا خطاء المباشرة وغير المباشرة نحو مرمئ الخصم مع محاولة خنق لا عبي الخصم بالبرسينك في النصف ساعة الاخيرة من المباراة لكسر شوكة الخصم واظن ان خطة 4+3+3كفيلة بنيل الفوز