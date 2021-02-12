عمور: "كورونا" تعري هشاشة التعليم الخصوصي

يسود تخوف وسط أرباب مؤسسات التعليم الخاص في المغرب إزاء المنافسة التي تشكلها مدارس البعثات الأجنبية، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها، والتي تتيح لها استقطاب أعداد كبيرة من التلاميذ.

هذا التخوف عبّر عنه محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، بقوله: “لا بد من حماية المؤسسات التعليمية الخصوصية حتى لا تتضرر من منافسة البعثات الأجنبية، التي تنتظر الحصول على الإذن بالاستثمار”.

وفي الوقت الذي أصبحت المسؤولية الاجتماعية للمدارس الخصوصية محل نقاش، بعد النزاع الذي دام أشهرا خلال السنة الفارطة بين أربابها وأولياء التلاميذ، قال عمور إن المدرسة الخصوصية “هي مؤسسة مواطنة تساهم اجتماعيا واقتصاديا، كما تساهم في النهوض بالمنظومة التربوية”.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن جائحة “كورونا” عرت هشاشة قطاع التعليم الخصوصي في المغرب، وأفرزت مؤسسات غير قادرة على المقاومة، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، وأخرى لجأت إلى الاستدانة من أجل مواجهة الأزمة.

وأشار الفاعل التربوي نفسه إلى أن القانون الإطار سيحسّن وضعية التدريس في التعليم الخصوصي، بعد تنزيل مقتضياته، ومن بينها المساواة بين المرتفقين بغضّ النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، وأداء الخدمات المنصوص عليها في القانون، والحرص على انتظام سير المرفق العمومي.

وبخصوص النزاع الذي اندلع السنة الفارطة بين أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية وأولياء التلاميذ، قال عمور إن لكل طرف حقوقا ينبغي توضيحها في إطار القانون من أجل ضمان حق كل طرف.

وبالرغم من أن التعليم الخصوصي أصبح يحتل مكانة مهمة في المنظومة التربوية، بعد أن انتقل من 4 في المائة سنة 2000 إلى 6 في المائة سنة 2007، ووصل إلى 14 في المائة حاليا، فإن هذا الرقم، حسب عمور، لم يرق إلى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه كان مأمولا أن تصل النسبة إلى 20 في المائة في أفق 2020، كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

وأضاف أن القطاع “رغم الإكراهات التي يواجهها، وتنصل الحكومة من الالتزام بالقانون 0.6، والاتفاق الإطار، وتنصلها كذلك من دعم القطاع وتحفيزه، فإنه حاول الالتزام بالمبادئ التي سطرها لنفسه، وهي الانتشار والتوسع والرفع من جودة التعليم”.