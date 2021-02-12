عمور: "كورونا" تعري هشاشة التعليم الخصوصي

يسود تخوف وسط أرباب مؤسسات التعليم الخاص في المغرب إزاء المنافسة التي تشكلها مدارس البعثات الأجنبية، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها، والتي تتيح لها استقطاب أعداد كبيرة من التلاميذ.
هذا التخوف عبّر عنه محمد عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، بقوله: “لا بد من حماية المؤسسات التعليمية الخصوصية حتى لا تتضرر من منافسة البعثات الأجنبية، التي تنتظر الحصول على الإذن بالاستثمار”.
وفي الوقت الذي أصبحت المسؤولية الاجتماعية للمدارس الخصوصية محل نقاش، بعد النزاع الذي دام أشهرا خلال السنة الفارطة بين أربابها وأولياء التلاميذ، قال عمور إن المدرسة الخصوصية “هي مؤسسة مواطنة تساهم اجتماعيا واقتصاديا، كما تساهم في النهوض بالمنظومة التربوية”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا إن جائحة “كورونا” عرت هشاشة قطاع التعليم الخصوصي في المغرب، وأفرزت مؤسسات غير قادرة على المقاومة، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، وأخرى لجأت إلى الاستدانة من أجل مواجهة الأزمة.
وأشار الفاعل التربوي نفسه إلى أن القانون الإطار سيحسّن وضعية التدريس في التعليم الخصوصي، بعد تنزيل مقتضياته، ومن بينها المساواة بين المرتفقين بغضّ النظر عن وضعيتهم الاجتماعية، وأداء الخدمات المنصوص عليها في القانون، والحرص على انتظام سير المرفق العمومي.
وبخصوص النزاع الذي اندلع السنة الفارطة بين أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية وأولياء التلاميذ، قال عمور إن لكل طرف حقوقا ينبغي توضيحها في إطار القانون من أجل ضمان حق كل طرف.
وبالرغم من أن التعليم الخصوصي أصبح يحتل مكانة مهمة في المنظومة التربوية، بعد أن انتقل من 4 في المائة سنة 2000 إلى 6 في المائة سنة 2007، ووصل إلى 14 في المائة حاليا، فإن هذا الرقم، حسب عمور، لم يرق إلى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه كان مأمولا أن تصل النسبة إلى 20 في المائة في أفق 2020، كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأضاف أن القطاع “رغم الإكراهات التي يواجهها، وتنصل الحكومة من الالتزام بالقانون 0.6، والاتفاق الإطار، وتنصلها كذلك من دعم القطاع وتحفيزه، فإنه حاول الالتزام بالمبادئ التي سطرها لنفسه، وهي الانتشار والتوسع والرفع من جودة التعليم”.
التعليم بالمغرب للاسف فاشل قبل كورونا و ازددا فشلا بظهور كورونا ، لا أتفق مع المؤسسات التعليميه الخاصه و لكن هي حقا تشغل يد عامله مهمه في البلد و لذلك ارى انه يجب أن لا تكون هناك مؤسسات تعليميه خاصه و بالمقابل توفير خدمات لليد العامله التي سيتم إيقاف رزقها.
القطاع الخاص في التعليم بالمغرب يعتبر من أبرز تجليات فشل المنظومة التربوية كما يشكل سببا من أسباب تماطل الحكومة عن النهوض بالقطاع ناهيك عن اعتماده بشكل مباشر على خلق عدم تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة و هذا لا نجده في الدول التي تحترم مواطنيها و التي تسعى جاهدة للنهوض بالعنصر البشري منذ نعومة أظافره فلماذا لا نقتدي بها في هذا أم أن الاقتداء يكون فقط في العري و المجون
هو غير التعليم الخصوصي و زيدو العمومي والصحة العمومية و الخصوصية والليستا طويييله ….تردي الاوضاع في جميع المجالات.
ههههه الموسسات الخاصة اخر همها المنظومة التربوية بل همها الأول هو الاستثمار. بركا من ضحك على الناس الله يخد فيكم ألحق
كورونا عرت أولياء تلاميذ الخصوصي، الله المستعان
مرحبا بالاستثتمار الاجنبي في هذا الميدان اعني في المدارس الخصوصية بالمغرب لكي تكون التنافسية فيما يخص التربية والتكوين وجودة التعليم وكذا الاثمنة التي احترقت منها جيوب المغاربة دون رقيب وحسيب.
لهذا سيكون هذا الميدان ساحة التنافسية ولن يبق فيها سوى القادر على الاستمرارية ولمن له طول النفس
اما الذين ألفوا <> فستنهكهم طول المسافة ولن يقدروا على الاستمرارية.
لا تعليم عمومي أو خصوصي بدون الديمقراطية.