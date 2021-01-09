الدرك يراقب السرعة على الطرقات برادارات ذكية

في إطار تعزيز الترسانة القانونية واللوجيستيكية لمحاربة تفاقم حوادث السير بالطرقات، مع المراقبة المستمرة على المجال الطرقي بالمملكة؛ قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA”، مؤخرا، بتوزيع 140 رادارا من نوع TrucamLt من الجيل الرابع على القيادات الجهوية للدرك الملكي.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أزيد من 100 عنصر من جهاز الدرك الملكي بربوع المملكة استفادوا، بمقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من دورة تكوينية في مجال استعمال هذه الرادارات الذكية عبر مراحل.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الرادارات من صنع أمريكي، وتتميز بالدقة وتقنية عالية في التصوير، وتعد أحدث ابتكار في مجال السرعة والحركة، إذ تجمع بين تقنية الفيديو والليزر ونظام تحديد المواقع GPS في جهاز يدوي واحد وفعال.
وخصصت ميزانية لاقتناء هذه الرادارات الجديدة تناهز 25 مليون درهم، وتتوفر على أنظمة تعد، في حالة النزاعات عن المخالفات التي يتضمنها قانون السير الجديد، دليلا مرجعيا معترفا به أمام المحاكم.
تجدر الإشارة إلى أن الرادارات مكنت العناصر الدركية، وخصوصا بالطرق السيارة، من المراقبة الفعالة والدائمة ليلا ونهارا، من أجل زجر المخالفين والمساهمة في الحد من حوادث السير بالطرقات.
اللهُمَّ يسّر..مزيدا من أجهزة المراقبة في الطرقات وفي المدن.نحتاج إلى نشرها على نطاقٍ واسعٍ خارج وداخل المدن والأحياء.يبدو أن أخلاق الكثير من السائقين ضيّقة بل منعدمة..
خاص اجيبو بنادم من الأمريكان ماشي الآلات……………..!
لابد من تحسين الوضعية المادية لرجال الدرك الملكي وتحفيزهم اسوة باخوانهم في الأمن الوطني
لماذا لم يتوصلوا بالكشف علي الفقراء والطبقة الكدحة .هل يمكن حل جهاز الدرك واستبدله بالجان المحلية
لا للتحايل على العربات. مثلا اذا كان رجل الدرك يتحايل بطرق ملتوية مخزون ماتايبانش او…
contrôle de la sécurité routière
140 رادار ب 2 ديال المليار و 500 مليون. لا حول ولا قوة الا بالله.
من يحترم قانون السير يحترم الحياة ومن يحترم علامات التشوير لن تسجل في حقه أية مخالفة
من أجل زجر المخالفين والمساهمة في الحد من حوادث السير بالطرقات……الله يا ودي هادشي في حالة لكانو حاضيين السرعة في البلايص لي فيهم الحوادث و هو في الواقع مخبيين ورا الشجر كي الحناش حاضيين بلاكا د 40 و لا 20 ف رونبوان و لا لحدورة. انشري هسبريس
ان الردارات ليست وسيلة للحد من حوادث السير بل هي سوى وسيلة لمدخول مالي لصندوق الامن الوطني فحسب وسلب رزق المواطنين
ادا اردنا الحد من حوادث السير يجب تثبيت كاميرات المراقبة على أعمدة الكهرباء وفي جميع الطرقات.
مزيان… لضبط المخالفين،. ولكن بالمقابل وجب إصلاح الطرق وتوسيعها لان هناك محاور طرقية توجد في حالة كارثية.. ووضع إشارات المرور ، أما الإنارة العمومية فحدث ولا حرج….الخ
il faut ramer les patrols de cherif des usa et non pas les radars . les enciens radars sont aussi efficace mais avec les bak sahbi an dialjome aucun gendarmes ne peut mettre une prune a un autre gendarmes et aucun policiers ne peut mettre une prune a un policier et ceux qui payent on les connait . le civile l épicier le commercant le chauffeur livreur etc
ماذا قدمت لنا la Narsa؟؟؟ خدمات رديئة في مراكز التسجيل. ..رغم الموعد المحصل عليه. .انتظار تحت أشعة الشمس أو المطر. .موظفات يفتقدن لأدب التواصل. ..كارثة. ..موظفة بمركز تمارة أتلفت صورا قدمتها لها لتنخرط في نوبة هسترية. ..لم تسلمني شيئا. !…بعد دقائق ستجدهم بالأرض قرب مكتبها. …هل هذه النماذج ستخدم المواطنين؟
خاسرين 18مليون لكل ردار يعني 600 مخالفة من الدرجة 2
وراك على الربح هاذ هي المشاريع او لا بلاك .ولاد الشعب يخلصو الردارات والربح الوفير من فوق.
ولي معفيين من الخلاص كل رجال السلطة واقرباؤهم واصحابهم. لأنني كم مرة كنت أسير ب60كلم في الساعة وكيقول لي ولدي زيد حتى انت فالسرعة اقول له السرعة محدة .يقول ومال هذا داز كالبرق .ما مسوقش.
حسبي الله ونيعما الواكيل 25 مليون درهم اوناس فايض عليهم الواد الحار اوطرقان محفورين
سلام عليكم و صلى الله على اشرف المرسلين و بعد فكل التعليقات سبحان الله سلبية الا قليلا فمعظم مستعمل الطريق يحاول بشتى الطرق التملص من مسؤوليته و القاء المسؤولية على الدركي و الشرطي ، اخي مستعمل الطريق احترم قانون السير و لا يهمك عون المراقبة لا اين و لا كيف يعمل اما التبريرات الواهية فلا تجدي نفع ، و كرد على تغير جهاز الدرك بسلطة محلية فانت اخي كيفما يقول المثل جهاز الدرك ليست من اولوياته مراقبة السرعة فهو جهاز و قوة عمومية تحمل في عاتقها امن و سلامة المواطنين و ممتلكاتهم و كدا الدود عن حمى الوطن ولمحكمتكم الموقرة وااااااسع النظر و السلام .
للاسف ليس همهم الحد من حوادث السير بل ملأ الخزينة بالموارد المالية وإهدارها في ماليس فيه نفعا
يجب على الدرك الوطني أن يلقي القبض على سارق المال العام على المجرمين الدين يقطعون الطريق على الناس بالسلاح الأبيض والحكم عليهم بالاعدام مشي يكتفو الناس فالطريق ولا خرجوا غي السيارات لكتمشي ب60 كلم فالساعة وقتلوا الاقتصاد ديال البلاد الناس رآها وعات وكتعرف اشكدير فالطريق كل الساءقين احرايفيا إلى بغيتو بصح الخير للمواطن قطعو مع الشراب المخدرات الضرب بيد من حديد على من يتاجر في المخدرات بكل انواعها حاربوا الرشوة لقتلت المواطن ونهكتو هدشي معارفنوش عارفين غير تزيدو على الشعب حسبي الله ونعم الوكيل القانون غير على المواطن البسيط اوبس
الدرك يعاقب السرقة و الرشوة على الطرقات برادارات ذكية
في كل الحالات يوقفك رجل الدرك ويقول لك الرادار شدك جاي ب 120كلم. وانت متاكد بانك كنت جاي ب 100 لا اكثر. كيف تثبث للدركي حقك.. ثانيا ما ادراني بالسرعة التي علي شا؛ شة الرادار هي سرعتي وخصوصا اذا كانت سيارتيبين قافلة من السيارات. بالعربي الفصيح هذه الرادارات ان لم تكن شاشتها تتوفر على كاميرا تصوير وعداد التوقيت فستفقد مصداقيتها. وتكوني فرسة للدركي والبوليسي باش يبتزك كيف بغا. شكرا هسبريس
يعني طايحين 178 ألف درهم وهوما دايرين ف أمازون 5000 دولار لي فهم يفهمنا الله يرحم الوالدين
فعلا عندك الحق كايكونو حتى حدا البياج سامرين على السرعة مابين 60 او 80 خدامين غي بالقوالب