الدرك يراقب السرعة على الطرقات برادارات ذكية

في إطار تعزيز الترسانة القانونية واللوجيستيكية لمحاربة تفاقم حوادث السير بالطرقات، مع المراقبة المستمرة على المجال الطرقي بالمملكة؛ قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA”، مؤخرا، بتوزيع 140 رادارا من نوع TrucamLt من الجيل الرابع على القيادات الجهوية للدرك الملكي​​.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أزيد من 100 عنصر من جهاز الدرك الملكي بربوع المملكة استفادوا، بمقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من دورة تكوينية في مجال استعمال هذه الرادارات الذكية عبر مراحل.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الرادارات من صنع أمريكي، وتتميز بالدقة وتقنية عالية في التصوير، وتعد أحدث ابتكار في مجال السرعة والحركة، إذ تجمع بين تقنية الفيديو والليزر ونظام تحديد المواقع GPS في جهاز يدوي واحد وفعال.

وخصصت ميزانية لاقتناء هذه الرادارات الجديدة تناهز 25 مليون درهم، وتتوفر على أنظمة تعد، في حالة النزاعات عن المخالفات التي يتضمنها قانون السير الجديد، دليلا مرجعيا معترفا به أمام المحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن الرادارات مكنت العناصر الدركية، وخصوصا بالطرق السيارة، من المراقبة الفعالة والدائمة ليلا ونهارا، من أجل زجر المخالفين والمساهمة في الحد من حوادث السير بالطرقات.