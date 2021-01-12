عناصر الدرك الملكي تخلّص امرأة حبلى من الخطر

اضطرت السلطة المحلية بتمحضيت بإقليم إفران، ليل الاثنين، إلى الاستعانة بدراجتين ناريتين مخصصتين للتزلج على الثلوج، تابعتين لمصالح الدرك الملكي بإفران، قصد الوصول إلى امرأة حبلى، فاجأها المخاض، كانت محاصرة وسط الثلوج بجبل هبري ضواحي تمحضيت.

وتم اللجوء إلى هذا النوع من الدراجات النارية بعد تعذر وصول سيارة الإسعاف إلى أحد الإسطبلات لإيواء الأغنام بجبل هبري، حيث كانت تقيم الحبلى رفقة زوجها الذي يشتغل راعيا هناك، وذلك جراء انقطاع المسالك عقب التساقطات الثلجية الكثيفة التي همت المنطقة، والتي تجاوز سمكها مترا ونصف المتر.

وأوضح أحد مربي الماشية من جيران المرأة، في اتصال بهسبريس، أنه كانت هناك محاولات من طرف متطوعين لنقل المعنية بالأمر، التي تساعد زوجها في رعي الأغنام، على الأكتاف نحو الطريق المعبدة، لكن سمك الثلوج حال دون ذلك، مبرزا أن تدخل السلطات جاء بعد نداء استغاثة أطلقته أسرتها.

وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الدرك الملكي، رفقة عون سلطة ومولدة، تمكنت من الوصول إلى مكان تواجد الحبلى باستعمال دراجتين ناريتين ثلجيتين، قبل نقلها على مسافة تناهز 5 كيلومترات وسط الثلوج المتراكمة نحو الطريق المعبدة حيث كانت تنتظرها هناك عناصر الوقاية المدنية وسيارتي إسعاف، فضلا عن شاحنة تابعة لمصالح التجهيز.

وعلمت هسبريس أن الأم لثلاثة أطفال، التي توجد في عقدها الرابع، وضعت فجر الاثنين رضيعها بقسم الولادة بمستشفى 20 غشت بأزرو في ظروف طبيعية.