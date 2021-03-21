عناصر الدرك تضبط 400 كيلوغرام من المخدرات

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي لبولنوار، ضواحي مدينة خريبكة، من إحباط محاولة لنقل كمية من المخدرات عبر سيارة مخصصة لنقل البضائع، فيما لاذ سائقها ومرافق له بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي حاصرت سيارة كانت تسير عبر الطريق الرابطة بين جماعة المفاسيس ومدينة البروج، إلا أن راكبيْها اختارا تركها والفرار من قبضة رجال الدرك الملكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تفتيش السيارة أسفرت عن ضبط 300 كيلوغرام من سنابل القنب الهندي، و70 كيلوغراما من مسحوق طابا، و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا، حيث جرى إخضاعها للمساطر القانونية الخاصة بحجز المخدرات.

وبخصوص المشتبه تورطهم في القضية، أشارت مصادر هسبريس إلى أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا لتحديد هويتي الهاربيْن من جهة، وباقي المتورطين المفترضين في ترويج المخدرات من جهة ثانية، من أجل متابعتهم كل حسب المنسوب إليه.