عناصر الدرك تضع الحد لإجرام عصابة في وادي زم

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم، الاثنين، أربعة أشخاص على النيابة العامة المختصة، بعدما جرى توقيفهم في وقت سابق على خلفية الاشتباه في تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية تمت من طرف عناصر من الدرك الملكي بوادي زم، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي ببني بتاو، حيث جرى إيقاف الأشخاص الأربعة في الحدود بين وادي زم وقصبة تادلة، وحجز كمية من المخدرات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المحجوزات تضمنت 500 لتر من مسكر ماء الحياة و4 أكياس من سنابل القنب الهندي ومجموعة من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى عدد من الدراجات النارية التي كان الموقوفون يستعملونها في تنقلاتهم لترويج الممنوعات.

وفي الوقت الذي وضع الموقوفون رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، أصدرت مصالح الدرك الملكي برقيات بحث في حق شخصين آخرين ذُكر اسم كل منهما خلال التحقيق مع الموقوفين الأربعة.