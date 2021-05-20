عناصر الأمن تشهر السلاح لضبط جانح في فاس

عناصر الأمن تشهر السلاح لضبط جانح في فاس
صورة: أرشيف
الخميس 20 ماي 2021 - 13:16

اضطرت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس إلى إشهار أسلحتها الوظيفية، دون اللجوء إلى استعمالها، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض أحد المواطنين للضرب والجرح، وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني لهسبريس، كانت قاعة القيادة والتنسيق لولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخصين في حالة تخدير متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام وتعريض شخص للضرب والجرح بمنطقة بنسودة بالعاصمة العلمية؛ ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهما.

وأوضح المصدر الأمني ذاته أن الشخصين المعنيين واجها عناصر الدورية بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض؛ الأمر الذي اضطر موظفي شرطة إلى إشهار سلاحهما الوظيفي، بشكل احترازي مكن من ضبط أحدهما وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وأضاف مصدر هسبريس أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

السلاح الوظيفي الضرب والجرح فاس فرقة مكافحة العصابات

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‫تعليقات الزوار

2
  • واحد لمدوخ
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:36

    تحية لرجال الشرطة اما المجرمين ستجدهم من دوي السوابق العدلية العديدة والمتكررة والكثيرة َوالمتراكمة وايام معدودات ويخرجون من السجن كابطال الأفلام وترى فيهم جرم اكثر من سابقيه اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين امين امين 6

    5
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  • medkech
    الخميس 20 ماي 2021 - 13:39

    سوف يصبح المواطن مطالبا فقط بالامن و ما يسد به جوعه و ينسى ما له و ما عليه من حقوق، هذه خطم المسؤولين لزرع الفتن و الحريمة داخل المغرب ما تخت الصفر و ينعموا من فوقه بنعيم المغرب من جنان و الطبقة المنحطة لها البنان…

    3
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