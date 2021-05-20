عناصر الأمن تشهر السلاح لضبط جانح في فاس

اضطرت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس إلى إشهار أسلحتها الوظيفية، دون اللجوء إلى استعمالها، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض أحد المواطنين للضرب والجرح، وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني لهسبريس، كانت قاعة القيادة والتنسيق لولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخصين في حالة تخدير متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام وتعريض شخص للضرب والجرح بمنطقة بنسودة بالعاصمة العلمية؛ ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهما.

وأوضح المصدر الأمني ذاته أن الشخصين المعنيين واجها عناصر الدورية بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض؛ الأمر الذي اضطر موظفي شرطة إلى إشهار سلاحهما الوظيفي، بشكل احترازي مكن من ضبط أحدهما وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وأضاف مصدر هسبريس أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.