عناصر الشرطة تشهر السلاح لتوقيف شخصين بفاس

اضطرت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، الأربعاء، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين، يبلغان من العمر 27 و33 سنة، كانا في حالة اندفاع قوية وعرضا المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت قاعة القيادة والتنسيق تلقت إشعارا حول قيام شخصين في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى في الشارع بحي النجاح بمدينة فاس، ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهما، غير أنهما واجها عناصرها بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مقدمي شرطة لإشهار سلاحهما الوظيفي، بشكل احترازي مكن من ضبط المعنيين بالأمر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، يضيف مصدر هسبريس.