عندما صنّفت مدريد جبهة "البوليساريو" حركة إرهابية بعد مقتل بحّارة إسبان‬

كان الهجوم الأعنف والأشرس من جبهة البوليساريو على البواخر الإسبانية قبالة سواحل الكناري.. الحصيلة مقتل بحّار وإصابة آخرين مع احتجازهم من قبل عناصر مسلّحة تابعة للجبهة. تحركت بعد ذلك مدريد وأطلقت عملية واسعة ضدّ قادة الانفصال في التراب الإسباني، وتم تصنيف “البوليساريو” كحركة إرهابية.. كان ذلك عام 1985.
وقبل تاريخ الهجوم الدّموي الذي شمل مراكب للصيد يستقلها مدنيون إسبان، خاصة “كروز ديل مار” و”مينساي دي أبونا”، كانت هناك تجاوزات خطيرة من قبل عناصر تابعة للجبهة خلال السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، ما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري.
وبسبب هذه الهجمات ضد الصيادين والمدنيين الكناريين، صنفت “البوليساريو” ضمن المنظمات الإرهابية من طرف إسبانيا، وطرد ممثلوها بموجب قرار اتخذته الحكومة، التي كان يقودها آنذاك فيليبي غونزاليس. كما طردت السلطات الإسبانية ممثل البوليساريو بمدريد، أحمد بخاري، وأغلقت مكاتبه بإسبانيا سنة 1985.
ورغم تحذيرات مدريد، عملت الجبهة على مجابهة المنتظم الدولي من خلال الاعتداء على السفن العسكرية الإسبانية، معتبرة أن وجود هذه السفن “استفزاز وسبب للحرب، ويعني أن مدريد تصطف عسكريا إلى جانب المغرب”.
وأدرجت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب “البوليساريو” ضمن الجماعات الإرهابية، التي عانت منها إسبانيا، بعدما نفذ الانفصاليون هجمات ضد صيادين من الأرخبيل، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وفي كلّ مرة تعقد مراسيم في مدريد لتكريم ضحايا الإرهاب، ضحايا هجوم جبهة البوليساريو، الذين قضوا غرقا أو أصيبوا بطلقات نارية عندما كانوا على متن السفن البحرية. وكانت معظم تحركات الجبهة تتم ليلا على متن زوارق مطاطية سريعة للاعتداء على البحارة الكناريين في المنطقة.
وفي أبريل 1985، نفذ هجوم ضد سفينة “سانتا ماريا أنا”، تلاه آخر في ماي ضد باخرة “ليريز”، ثم في غشت ضد سفينة “تيلا”، حيث أصيب بحار بالرصاص. وتوالت هجمات دموية أخرى ضد سفن كنارية، خلفت العديد من الضحايا.
وأشار الدبلوماسي السابق الإسباني خوسيه كوينكا في كتابه، التي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إلى المفاوضات التي أجرتها مدريد مع قيادة “البوليساريو” بهدف الإفراج عن 38 صيادا اختطفوا في المياه الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري.
ومن بين اعتداءات هذه الفترة ذلك الذي استهدف سفينة الصيد الكنارية “كروث ديل مار” في نونبر 1978 وقتل فيه سبعة أشخاص بينهم طفل، مع إغراق سفينة “مينسي دي أبونا” عامين بعد ذلك وعلى متنها 14 صيادا، والهجوم الذي استهدف سفينة “إل خوانيتو” في شتنبر 1985 والدورية الإسبانية “تاغوماغو” التي هبت لإنقاذها، وفقا لما نقلته صحيفة “لوموند”.
يذكر أنه بعد هذه الهجمات تم بإسبانيا تصنيف “البوليساريو” منظمة إرهابية مثلها مثل مجموعة “غرابو” و”إيتا”، كما تم طرد “ممثليها” من البلاد وفقا لقرار اتخذته الحكومة الاشتراكية التي كان يرأسها حينها فيليبي غونزاليس.
راه ما قامت به اسبانيا و الغرب عموما كان حين وقف الاتحاد السوفياتي و كل الشيوعيين وراء البوزبال و الجزائر البومدينبة. يومها كانت اروبا ترى في المغرب جبهة تمامية لمقاومة مد الشيوعيين. و خين انهار جدار،يرلين تناسى هؤلاء كل خبر المغرب فيهم بما فهم اسبانيا التي كانت حركة للباسك تضربها كل بوم في موجع و بامكان المغرب ان يدعمها بنفس نفاق اسبانيا و بعض دول الغرب اليوم.
او التاريخ برجع للوراء يا ريت
بالله عليكم هل سماح سفن الصيد الإسبانية بنهب ثرواتنا السمكية عامل للضغط على الاسبان ؟؟؟ هل التعاون الامني عامل للضغوط على الاسبان ؟؟؟ هل حماية الحدود الاسبانية من المهاجرين الغير الشرعيين عمال للضغوط على الاسبان؟؟؟ هده عوامل ترقيعية لم و لن يحركون ساكن للاسبان هل لديكم اقوى او ” سيروا تكمشوا ” كما يقول المثل الشعبي
قمة الغدر والنفاق عند ولاد بورقعة ولكن في الأخير سوف ينقلب السحر على الساحر
التصنيف كان في 1985 اما بعد ان اشترت الجزائر رضى الاسبان على البليخاريو بالغاز والبترول المجاني فان المثل المغربي يقول الى كان ليك غرض عند الكلب بوس ليه راسو او قيل ليه سيدي
اذا كانت اسبانيا قد صنفت البوليساريو مجموعة ارهابية فهذا لا يعني انه كان يجب عليها القبض على ابراهيم غالي فالدولة الاسبانية لا تتدخل في شؤون القضاء
استقبلت الجزائر منظمة إيتا الباسكية على أراضي الجزائر فتدربت على تركيب القنابل وتفخيخ المحلات والقطارات،في السبعينيات ،ونسيت إسبانيا كل هذه الأمور
أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم. المصالح تتكلم و رائحة جارة السوء تفوح!
Le Maroc a reçu une série de gifles en politique, de l’Allemagne au l’Espagne en passant par ghali,alors essayer de trouver et de remédier à la politique de bassesse au lieu d’écrire des articles pour la propagande.
Aaach chaab
رحم الله قائل هذا الكلام : لاخير في ود امرء متملق إذا الريح مالت مال حيث تميل. ينطبق هذا على إسبانيا التي صنفت البوليزاريو منظمة إرهابية في 1985 والآن تستقبل زعيمه لأسباب إنسانية. ولكن الخفي أنها اسقبلته لأسباب مصلحية وعدوانية. هكذا هي الدول المارقة التي لا مبادئ لها.
رغم هذا التاريغ الدموي الاسود الذي سطرته قيادات البوليساريو بدماء صيادين مدنيين ابرياء تاتي اسبانيا اليوم وتدخل الى ترابها زعيم العصابة الارهابي ابراهيم غالي قصد العلاج وباوراق مزورة مدعية انه عمل انساني للاسف الحكومة الاسبانية سقطت في الفخ الذي اعده لها تبون رءيس الدزاير مغريا اياها بانبوب غاز مباشر من الدزاير صوب اسبانيا اعماهم الطمع وتنازلو عن دماء الضحايا الذين دهبو ضحية القتل والفتك من لذن البوليساريو
اسبانيا ما راضيينش حيث المغرب فرشهم قدام العالم بانهم امام الغاز والبترول ما كتبقى لا حقوق الانسان ولا قانون …
جاو في صف مجرم حرب ضدا على الضحايا اللي بالالاف في المخيمات …
المهم ما بقيناش نقبلو شي دولة تعطينا دروس في حقوق الانسان حيث المغرب رجع اسثاد في حقوق الانسان … وباقي للقصة بقية