عن الندية الجديدة.. جديد العلاقات الدولية اليوم

دعنا نتفق أولا على أن العالم اليوم يتغير بوتيرة سريعة وعلى جميع المستويات؛ وعليه يجب أن نقر ثانيا وتباعا بأن التوازنات الجيوسياسية تتغير أيضا بشكل مواكب لهذه الوتيرة.

لنرجع عقودا قليلة إلى الوراء، وبالضبط إلى 1989م و1991م، فماذا نجد؟ نجد أن العالم استيقظ على سقوط جدار برلين 1989م وانهيار الاتحاد السوفياتي 1991م. هذا السقوط كان مدويا، بحيث أنهى الصراع الثنائي بين المعسكرين الشرقي الاشتراكي والغربي الرأسمالي بانتصار هذا الأخير قيما وثقافة ومفاهيم على حد زعمه، وأدخل العلاقات الدولية في مسار جديد أطلق عليه “النظام العالمي الجديد”، الذي اتسم بهيمنة القطب الواحد، أي الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت دركي العالم، ومفتاحه الاقتصادي. على أن من مميزات “النظام الدولي” كمفهوم عموما – حسب عدد كبير من الدارسين – أنه ذو طبيعة مرحلية، فغالبا ما يبرز بناء على موازين قوة إستراتيجية قائمة وآنية.

وما نشهده اليوم، وخصوصا في ظل الجو العام الذي أضفاه وباء كوفيد 19 على العلاقات الدولية، بداية تقهقر عدة قوى اقتصادية أوربية كانت تعتبر نفسها القوى المهيمنة التي لا تغلب وبشكل أبدي، وأنها لن تتنازل عن ثوابتها الجيوسياسية في علاقاتها مع دول الجنوب، أي مستعمراتها السابقة، وستستمر في إدارة علاقاتها معها وفقا لقواعد الاستعمار القديم أو قواعد لعبة العلاقات الدولية أثناء مرحلة الثنائية القطبية ما بين 1947م و1991م، أي “قاعدة الهيمنة من أجل الوجود”. طبعا كان هذا المفهوم منطقيا في الماضي، فثروة أوربا الغربية كانت ومازالت تعتمد بشكل وثيق على بلدان الجنوب، خصوصا في ما يتعلق باحتياجاتها من الطاقة والمعادن، ولا وجود لها اقتصاديا بدون الغاز والنفط والذهب والحديد والفوسفاط واليورانيوم، أو حتى العملات مثل الفرنك الإفريقي… وكلها تأتي من دول الجنوب أي المستعمرات السابقة. إذن فكما يبدو أن أوربا قارة تعيش على حساب ثروات الآخرين، ولكي تتمكن من الحفاظ على تفوقها فإنها تجد نفسها ملزمة بإضعاف محاوريها في الجنوب لتكون قادرة على استيراد المواد الأولية بأبخس الأثمان وبيع موادها المصنعة بأغلاها.

وهامش الربح الكبير هذا هو الذي يسمح لأوربا بأن تضمن لسكانها عيشا كريما ومريحا وبمعدل عال لمؤشر التنمية البشرية الذي يفوق مثيله في دول الجنوب بعشرات المرات. ولهذا فالمستعمرون السابقون والعنيدون حريصون على استمرار وضعية التخلف في هذا الجنوب، وتجدهم مهتمين دائما بمؤشرات التنمية لكل بلد من بلدانه. وكدليل على ذلك فأي مشروع هيكلي لأي دولة نامية إفريقية مثلا لا بد له أن يمر عبر الشركات الأوربية، وهذا ما يؤكد التبعية المريرة لهذا الجنوب البئيس لهذا الشمال الغني والمهيمن.. ومن هنا يعمل الأخير على إفشال أي اتحاد اقتصادي أو سياسي بين دول الجنوب لأنه سيصبح ندا له، إذ سيزاحمه في غناه و”يراوغه ويبتزه” في أسعار مواده الأولية، وبالتالي سوف يخل كل ذلك بتوازن القوى بينهما، ويهدد قوة ونفوذ الدول الأوربية الصناعية، بل وربما إزاحتها من المشهد الاقتصادي العالمي؛ ولا أدل على ذلك تدخلها في منطقة شمال إفريقيا وإفشال أي اتحاد بين دولها، مثل تجربة “اتحاد المغرب الكبير” التي تم وضع أسافين عديدة حتى لا تكتمل.

يبقى السؤال المؤرق لكل الغيورين من أبناء الجنوب متى سيحدث هذا التمرد المنشود؟ أو قل كسر طوق تبعية الجنوب للشمال؟ وهل ملامح هذا التمرد أو الاستقلال بدأت تظهر إلى الوجود؟.

وعلى عكس إفريقيا، تشهد الصين اليوم نهضة اقتصادية جعلتها تغزو العالم في شكل مد اقتصادي جارف بشكل جعلها قوية للغاية على جميع المستويات، فعجزت دول الشمال عن مواجهتها، بل أصبحت تعتمد عليها بشكل لافت في مجال التكنولوجيا العالية؛ ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذا الواقع الجديد تتفاعل معه بشكل جدي، وتعيد ترتيب أوراقها من جديد لتستعيد تفوقها الذي بدأ ينفلت من بين أيديها، وهو ما تشتغل عليه مكاتب الدراسات الإستراتيجية الأمريكية اليوم، التي تعمل على قدم وساق على بلورة نموذج تنموي جديد لها على الصعيد الدولي، بتأسيس تحالفات إقليمية بديلة، تقوم على أسس جديدة، لم تعد فيها الجغرافيا ولا اللغة ولا الثقافة ولا العرق أو الدين… تشكل عوامل أساسية، بل أصبحت الأسس الجديدة تتمحور حول: الاستقرار السياسي والسلام والانفتاح والتأثير أو الإشعاع الإقليمي…وينطبق هذا على دولة إسرائيل، وهي الحليف الرئيسي لها في المنطقة، كما يعتبر المغرب البلد الشمال الإفريقي المرشح الذي تنطبق عليه كل معايير التحالف الجديدة هذه، والمؤهل لكي يكون حليفها الثاني في هذا النموذج التنموي الجديد، على الرغم من أنه سيكون موضع الخلاف الرئيسي بين الأوربيين والأمريكيين.

وبالمناسبة، يمكن للمغرب أن يصبح جزءا من تاريخ العالم الذي سيتم تدريسه مستقبلا في جميع مدارس العالم بالنظر إلى نجاحات دبلوماسيته المبهرة في تدبير قضية وحدته الترابية مؤخرا، وطريقة تدبيره لوباء كورونا مقارنة مع جيرانه، سواء في الشمال أو الشرق أو الجنوب في اتجاه الامتداد الإفريقي؛ ناهيك عن نجاحاته الاقتصادية.

وهدف أمريكا من وراء ذلك هو توليد مناطق جديدة للنفوذ الاقتصادي والاجتماعي، تسمح للأمريكيين بتوسيع مناطق التجارة الحرة الاقتصادية الخاصة بهم.

في الوقت نفسه بدأ الأفارقة في تحرير أنفسهم من التبعية المرضية للقوى الاستعمارية السابقة، برفضهم الاستمرار في التبادلات غير المتكافئة بينهم وبين الدول الصناعية، بعد أن سئموا التجربة الأوربية التي بدت منفرة الآن، خصوصا مع وجود خيارات وبدائل عملية، كالصين والولايات المتحدة التي تعمل على تطبيق المثل القائل: العملة التي تمتلكها أفضل من اثنتين ستحصل عليهما.

إذن ماذا عن أوربا في كل هذا؟ فهي اليوم بصدد إعادة توجيه المصالح الاقتصادية لدول الجنوب لصالحها، إذ تعمل جاهدة على الإطاحة بالصين وحلفائها، وهو أمر بعيد المنال، ما جعلها تبدو مرتبكة ومضطربة، خصوصا فرنسا وألمانيا وإسبانيا؛ بينما إنجلترا فهمت الدرس، وهو ما دفعها إلى طلب الطلاق من أوربا في إطار البريكست، بل وبدأت تجني ثمار هذا الطلاق الآن.

على سيبل الختم، لم يعد من الممكن الاستمرار في إدارة العلاقات المنحازة مع الدول الإفريقية في الخط نفسه مع ترديد قيم التسامح والسلام والديمقراطية بنفاق بارد. ثم من غير المعقول أيضا الاستمرار في رفض سكان الجنوب تحت ستار الهجرة غير الشرعية بينما يستمر اقتصادهم المحلي في الانهيار..الخطاب مزدوج المعايير هذا قد ولى إلى غير رجعة.