عودة الاقتصاد المغربي إلى مستوى ما قبل "كوفيد - 19" تتطلب سنوات

توقع خبراء من بنك المغرب وصندوق النقد الدولي أن تستغرق عودة الاقتصاد الوطني إلى مستوى ما قبل “كوفيد-19” سنوات عديدة.
جاء ذلك في ورقة بحثية صدرت مؤخرا حول تأثير أزمة “كورونا” على الاقتصاد الوطني، أعدها كل من الخبراء آية عشور وعمر شفيق من بنك المغرب وآدم روميو وأليس بولير من صندوق النقد الدولي.
وتناولت الورقة الآثار الاقتصادية لضبط أوضاع المالية العمومية والإصلاحات المالية المبرمجة في إطار خط الوقاية والسيولة الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي في 2018.
واعتمدت الدراسة نهجا لمحاكاة المتغيرات الماكرواقتصادية باستخدام “نموذج تحليل السياسة المغربية” المعروف باسم “Morocco Policy Analysis Model” المطور من قبل بنك المغرب، ويعتمد على النظام المرن لصندوق النقد الدولي وتم تعديله حسب الخصائص الرئيسية للاقتصاد المغرب ويحقق التوازن بين النظرية الاقتصادية والسياسات الخصوصية.
وتم استخدام هذا النموذج بناء على سيناريوهين، الأول يحلل الآثار طويلة الأمد للهيكلة المالية، والثاني يقدم تقييما لتأثير وباء “كورونا” ودور التدابير المعتمدة في السياسة المالية.
ففي السيناريو الأول تمت محاكاة تأثير القانون الإطار المقترح ضمن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 والذي يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي بشكل، أخذا بعين الاعتبار تطبيق رفع تصاعدية النظام الضريبي وتبسيط النظام المعقد لمعدلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة وتوسيع الوعاء الضريبي.
وتشير نتائج هذا السيناريو إلى انخفاض في العجز العمومي وانخفاض نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 في المائة، وخفض الدين العام والتحول من الضرائب المباشر إلى غير المباشرة.
أما في السيناريو الثاني، فيعتمد على الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال النصف الأول من سنة 2020، ويضع افتراضات بشأن التطورات على المديين المتوسط والقصير، ويخلص إلى القول إن عودة الناتج الداخلي الخام إلى مستوى ما قبل “كوفيد-19” سيستغرق سنوات عديدة مع زيادة مستمرة للدين العمومي.
وتشمل الافتراضات الأولية لهذا السيناريو انخفاض الطلب واضطرابات في العرض على المدى المتوسط، كما قد يؤدي تباطؤ الإنتاجية والاضطرابات في سلاسل التوريد إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
وتشير الورقة البحثية إلى أن التطورات الخارجية يبقى لها تأثير على تداعيات “كورونا” على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يظل على الواردات المغربية وقطاع السياحة ضعيفا، ومن شأن خطة الإنعاش لسنتي 2020 و2021 أن تزيد الدين العام إلى حوالي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ما يرهق الاقتصاد الوطني قبل الكوفيد هو انعدام دولة المؤسسات قوية لها الشرعية الديمقراطية والحق والقانون ووجود منظومة قضاء مستقل شامل ناجع اما في ظروف السيبة الحالية وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي فمن الصعب التقدم الى الامام خصوصا مع غياب ارادة سياسية من فوق من اجل إصلاح جدي
والله مكين لي خرج علی الاقتصاد المغربي الی الحكومات المتتالية علی امور الشعب كاينة الخيرات في هذا البلاد ولكن صحاب الكروش مخلاو لشعب والو سبحان الله عمر شي حكومة جات وقالت بلي الاقتصاد المغربي مزدهر والله الی الشعب عايش غير مع بعضياتهم كل واحد شاد شي منصب كيفكر غير فراسو شوفو غير اولادهم مكيقراو ولا كيتعلجوا في المغرب كلش علی برا
عودة الاقتصاد المغربي إلى مستوى ما قبل “كوفيد – 19” تتطلب سنوات…..لا لا لا انشاء الله الاقتصاد المغربي سيسترجع قواه في اقرب وقت…..و الله يبعد علينا هذا الوباء و جيران السوء…..
القنوات العالمية كلها تتكلم عن الإعتداء الصهيوني على إخواننا المسلمين العزل سكان حي الجراح في شرق القدس بفلسطين المحتلة من أجل دحيهم وطردهم من ديارهم وديار أجداد أجدادهم إلا الإعلام المغربي المسيّر ولا مقال صغير في هذا الإعتداء الجائر إرضاءاً لأحبابهم الجدد بنو إسرائيل الغتصبين
That’s obvious Sherlock Holmes it doesn’t take a genius economist to predict this fact , my grandma knows this what do you expect,the whole country was shut down for months and many business are gone bankrupt thanks to our brilliant leadership and now you’re telling us the economical situation will not return to normal in the near future
اقتصادنا قبل كرونا كان مطفرو ، اودي الله يلطف ويعطينا الشتا لسنوات متتالية ، مؤهلات الاقتصاد والخيرات والراسمال البشري موجود ولكن فين التسبير والحكامة والنزاهة….
اوا قولوا هادشي الهاديك اللجنة العلمية اللي باغيين تبقا الحدود مغلوقة في وجه السياح والجالية او ما خرجوش ابشي حلول بديلة .ما حدها اتقاقي او هي اتزيد في البيض دول عظمى او كتتقاتل باش تفتح الحدود انتاعها واتحرك عجلة الاقتصاد واحنا اللي الاقتصاد انتاعنا على شفا جرف زايدين امكملين اعليه بالغلاق.
قبل تفكير في اي تخطيط للمستقبل في المغرب
يجب تعميم و انخراط في الضمان الاجتماعي لكل المغاربة واعادة تقييم المعاشات المشوهة لسمعة و كرامة الشعب.
صبرا جميلا اخي
الم تقرا سورة الاسراء:
فقال تعالى: {وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْـمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإنْ عُدتُّمْ عُدْنَا} [الإسراء: ٤ – ٨].
وهل الإقتصاد المغربي له مستوى أصلا , كل ماأعرفه عن المغرب وهو السياحة هي العمود الفقري للمغرب , فلم يبقى للمغرب للخروج من هذه الأزمة وهو أن يتصالح مع الجالية المغربية التي مازالت تطعمكم من جوع وترسل إليكم العملة الصعبة لشراء القمح والشعير لإطعام الذين يسبون
يحتاج لسنوات ضوئية اللهم يا لطيف إلطف بنا في الدنيا والآخرة
عودة الاقتصاد المغربي إلى مستوى ما قبل “كوفيد -19 يتطلب فقط حكومة جديدة أو تفكير مغاير عن أغبياء العدالة والتنمية
السلام عليكم.أصلا سواءا عاد الاقتصاد بسرعة أو تأخر الفقير لا يستفيد منه شيء.كل شيء يذهب الى بطون وجيوب اللذين يتحكمون في البلاد أما الفقير المسكين يكفيه أن يقرأ العناوين فقط هذا إن تركوه يقرؤها
الحل الوحيد إلغاء انتخابات2021 وتتشكيل حكومة تقنوقراطية لا يوجد وجه واحد من هذه الاحزاب الكرطونية ويكون الملك هو ضامنها ولا شخص آخر وسنرى المغرب يقف على رجليه في مدة زمنية سريعة وسريعة جدا جدا ولكم واسع النظر