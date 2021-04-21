بعد غياب دام 20 عاما.. النجمة المصرية شريهان تعود إلى الشاشة وتحكي قصة معاناتها مع المرض.
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تعليقات الزوار3
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اطلالة جميلة نتمنى أن يستمر تعافيها وشفاؤها من المرض الخبيث الغادر والصامت
كان عليها الاعتزال مادام الله شفاها ، لا شيء يدوم أمام رضى الله
مكان لا بطمة ولا خيرة فنانة بمعنى الكلمة تذكرنا بالزمن الجميل الرائع .