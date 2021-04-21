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‫تعليقات الزوار

3
  • أستاذة وطنية
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 13:13

    اطلالة جميلة نتمنى أن يستمر تعافيها وشفاؤها من المرض الخبيث الغادر والصامت

    12
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  • رأي
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 13:26

    كان عليها الاعتزال مادام الله شفاها ، لا شيء يدوم أمام رضى الله

    4
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  • noureddine
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 13:43

    مكان لا بطمة ولا خيرة فنانة بمعنى الكلمة تذكرنا بالزمن الجميل الرائع .

    2
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