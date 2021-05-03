عيارات نارية توقع طبيب أسنان في قبضة الأمن

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الاثنين، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان بإطلاق ثلاثة عيارات نارية من بندقية صيد، بشكل تحذيري، لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن تقنيي مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية باشروا عملية تجميع وتفريغ الأشرطة والتسجيلات التي توثق لهذا الحادث، كما تفحصوا الرخصة الخاصة بسلاح الصيد المستعمل في إطلاق العيارات النارية، التي تبين أنها ما زالت سارية المفعول.
يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء استعمال سلاح الصيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
في الحقيقية بعض أصحاب الدرجات النارية
لايراعون حاجة الناس للهدوئ والسكينة
خصوصا بالليل
و ماذا عن سائقي الدراجات النارية الذين يقومون بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه ؟؟؟
أليست هذه الأفعال تشكل هي أيضآ خطرٱ على المارة و إزعاجآ للجيران ؟؟
لا شك أن الطبيب “المسكين” قدم عدة شكاوى للجهات المعنية دون جدوى قبل أن يدفعه يأسه و غضبه إلى التهور بإستعمال الطلقات النارية التحذيرية.
الجريمة الوحيدة هي التي اقترفها الدراجون يجب تقديمهم للعدالة بتهمة الاعتداء على حرمة بيت الطبيب.
هناك من المراهقين وحتى من البالغين ، من يزعحون المواطنين بشتى أنواع الإزعاج ، ويقضون مضاجعهم ، وإذا ما تم الاتصال بالشرطة ، فإنهم لا يحضرون ، بل يستهزئون بطالب النجدة ، وقد يعرضونه للسب والشتم بدعوى أنه يتصل بهم لسبب تافه …. هنا لا يملك المتضرر صبرا ، ولا يضبط نفسه في غالب الأحيان ، فيضطر إلى استعمال وسائله الخاصة للدفاع عن نفسه ، وإنقاذ أسرته …. فهل يلام على ذلك !!!!؟؟؟؟؟؟
صراحة المواطنون يعانون من الضجيج والصخب الذي يتعمد اصحاب الدراجات النارية القيام به وفي عز الليل غير مبالين بما يسببونه للاخرين من تلوث سمعي ومن ازاجهم وهم نيام لا يبالون بالنيام ولا بالمرضى ولا بمعاناة المستخدمينو بحرمانهم من النوم واخذ قسط من الراحة استعدادا لليوم الموالي كان هؤلاء خارجين على القانون ولا يسائلهم احد عن افعالهم الاجرامية وياويل من اعترض سبيلم او اعترض على تصرفاتهم
وماذا عن الذين كانو السبب المباشر في ما وقع اعني اصحاب الدراجات النارية. يجب متابعتهم باءحداث الفوضى و عدم احترام المرفق العام و انزال اشد العقوبات على هؤلاء الذين اصبحوا يقيضوو مضاجع المواطنين بضوضاء خردواتهم ليل نهار.