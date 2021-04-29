"عيد الشغل" يوقف حملة التلقيح ضد "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة أنه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق فاتح ماي، تم تأجيل تلقيح المواطنات والمواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي 2021.

بلاغ صادر عن الوزارة ذكر أن المواعيد ستعاد برمجتها يوم الاثنين الموالي، 3 ماي، بنفس مركز التلقيح المحدد سلفا، والمعنيون سيتوصلون برسالة نصية قصيرة على هواتفهم تخبرهم بذلك.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالمغرب.