"عيد الشغل" يوقف حملة التلقيح ضد "كورونا"

"عيد الشغل" يوقف حملة التلقيح ضد "كورونا"
صورة: منير امحيمدات
الخميس 29 أبريل 2021 - 11:01

أعلنت وزارة الصحة أنه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق فاتح ماي، تم تأجيل تلقيح المواطنات والمواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي 2021.

بلاغ صادر عن الوزارة ذكر أن المواعيد ستعاد برمجتها يوم الاثنين الموالي، 3 ماي، بنفس مركز التلقيح المحدد سلفا، والمعنيون سيتوصلون برسالة نصية قصيرة على هواتفهم تخبرهم بذلك.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالمغرب.

الحملة الوطنية للتلقيح عيد الشغل فاتح ماي كورونا

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‫تعليقات الزوار

3
  • مغريبي
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:15

    الوزارة أبلغت المواطنين تعليق التلقيح يوم السبت فاتح ماي. ولم تبلغ المواطنين بتعليق التلقيح ليومي الخميس و الجمعة بسبب الاضراب الوطني ،!!!!!!!

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  • المهم
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:22

    المنطق كيقول راحنا فحالة طوارئ ماكاين لا عيد لاوالو حتى نحاربو ااوباء و نعيدو

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  • نيشان
    الخميس 29 أبريل 2021 - 11:23

    كورونا تا هي عندها عطلة فعيد الشغل ؟
    “المواعيد ستعاد برمجتها يوم الاثنين الموالي، 3 ماي، بنفس مركز التلقيح المحدد سلفا ” يعني الإكتظاد و الزحام !!
    راه كا نعيا ما نحاول نفهم .. و لكن مع المغرب ما كانفهم تا وزة !

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