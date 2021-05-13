عيد الفطر بين الأمس واليوم

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‫تعليقات الزوار

1
  • اهل الله
    الخميس 13 ماي 2021 - 12:57

    الحمد لله على نعمة الإسلام زكاة الأموال غير نسبة 0.025 من المال الممتلك للمعوزين والمساكين والله ابعد علينا الفقر واغنينا من حيث لا نحتسب بالتوفيق لكم

    17
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