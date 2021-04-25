عين "السيدة العجوز" تراقب يوسف النصيري

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستوى الكبير الذي أظهره ابن العاصمة العلمية فاس بقميص “الأندلسي” خلال الموسم الكروي الحالي.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن إدارة إشبيلية تنوي الدخول في مفاوضات لبيع مهاجم “أسود الأطلس” يوسف النصيري، في الميركاتو” المقبل، بمبلغ يقارب 45 مليون يورو، وذلك لضخ سيولة مالية في خزينة النادي، نظرا للأزمة التي تعيشها الفرق العالمية جراء انتشار “فيروس” كورونا.

ووفق المصادر ذاتها، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل على الخط للظفر بخدمات النصيري، بحيث يسعى مسؤولو “البيانكونيري” لتعويض ألفارو موراتا المعار من أتلتيكو مدريد.

وفي حال تم انتقال النصيري إلى اليوفي، فسيكون أغلى صفقة انتقال في تاريخ الفريق “الأندلسي”، متقدمًا على داني ألفيس وعلى وسام بن يدير.

يُشار إلى أن النصيري يُقدم عروضا كبيرة خلال الموسم الكروي الحالي، كما توصل بعرض من نادي وست هام الإنجليزي في “الميركاتو” الماضي، غير أنه فضل الاستمرار مع إشبيلية.