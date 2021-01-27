عين على "الحملة الوطنية للتلقيح"

بانطلاق عملية توزيع اللقاح على مختلف المراكز الصحية عبر التراب الوطني، سيكون المغاربة على موعد مع أكبر حملة تلقيح على الإطلاق في تاريخ المغرب، اعتبارا لما رصد لها من إمكانات مادية ولوجيستية وتواصلية وبشرية، واستحضارا لحجم الفئات العمرية العريضة المستهدفة منها (المواطنون فوق 18 سنة)، وهي حملة غير مسبوقة في البلاد كما في العالم، تقــوي الإحساس الفردي والجماعي في كبح جماح الجائحة الكورونية، في أفق العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

حملة تلقيح وطنية ستستهدف في مرحلتها الأولى المتواجدين في الجبهات الأولى من الحرب ضد كورونا، وعلى رأسهم العاملون في قطاع الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملون في قطاع التربية الوطنية؛ فضلا عن الأشخاص المتقدمين في السن والفئات الهشة “صحيا”، حسب جدول لقاحي في حقنتين، في انتظار توسيع نطاق الحملة، عبر الاستهداف التدريجي لباقي الفئات العمرية فوق 18 سنة، في أفق كسب رهان “المناعة الجماعية” التي قد تشكل المنعرج الأخير في اتجاه الخلاص من الفيروس العنيد الذي مازال مصرا على إرباك العالم وبعثرة أوراقــه.

حملة وطنية سينخرط فيها المغرب على غرار باقي البلدان، بعدما بات اللقاح آخر أوراق العالم في التحكم في الفيروس المرعب والحد من انتشاره، وهي تشكل اختبارا للدولة التي تتواجد أمام حملة وطنية واسعة النطاق لما تقتضيه من تدبير محكم، ومحكا حقيقيا لعدد من الوزارات والمصالح، خاصة بالنسبة للعاملين في قطاعات الصحة والإدارة الترابية والقوات الأمنية والقوات المسلكة الملكية – وفق المهام المنوطة بها من قبل صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في إطار محاربة كوفيد – 19 -.

هي حملة تلقيح واسعة النطاق، وهي أيضا اختبار ليس بالهين بالنسبة للدولة والمجتمع على حد سواء، سيختبر مؤهلاتنا الذاتية في التفكير والتدبير والتنظيم واتخاذ القرار، وقدراتنا على التعبئة والتعاون والتنسيق والتواصل والإعلام والالتزام، اختبار من اختبارات كورونا، التي بقدر ما علمتنا كيف ندبر أمورنا بأنفسنا ونستثمر قدراتنا الذاتية في التفكير والخلق والإبـــداع وإيجاد الحلول الممكنة والناجعة في ظل الأزمة، بقدر ما قدمت لنا درسا ما بعده درس في أن “الصحة العامة” و”التعليم والبحث العلمي” لا بد أن يكونا على رأس الأولويات في ظل أي سياسة أو إستراتيجية ترمي إلى رسم خارطة طريق “مغرب ما بعد كورونا”.

فإذا كان المغرب نجح في الحصول على “اللقاح” حماية للصحة العامة، فلا يمكن أن يبقى أمننا الصحي مرهونا بالخارج، كما لا يمكن أن نعول على الآخر لحماية صحتنا العامة؛ لذلك آن الأوان لنراهن على التعليم الناجع والفعال وعلى البحث العلمي، خاصة في علوم الصحة والأوبئة، وعلى الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من أجل الوصول إلى “المناعة” الصحية والاقتصادية التي تجعلنا نمشي قدما نحو المستقبل بثقة وتبصـر؛ فقد أبانت الجائحة الكورونية أن أخطر ما يتهدد العالم هو الأوبئة الفتاكة والجوائح الفجائيـة، وهي أوبئة وجوائح لا يمكن التصدي لها إلا بالقطع مع ممارسات العبث والتفاهة ومحاصرة كل مشاهد الريع والفساد، وتملك إستراتيجية ناجعة في تدبير المخاطر والأزمات الفجائية، والرهان على أسلحة العلم والخلق والابتكار والإبــداع، في إطار دولة الحق والقانون والمساواة والعدالة الاجتماعية. ونختم بأن نسأل الله عز وجل أن يشمل برحمته الواسعة كل البشرية، وأن يرفع عنا هذا الوباء المرعب من خلال التلقيح…

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