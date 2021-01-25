عيون الأجهزة المغربية على لقاح "كورونا"

عيون الأجهزة المغربية على لقاح "كورونا"
صورة: و.م.ع
الإثنين 25 يناير 2021 - 22:05

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس الإلكترونية أن عملية تأمين وحماية الجرعات المتوصل بها من اللقاح المضاد لكورونا تخضع لضوابط صارمة، بمشاركة عدة أجهزة، لتفادي أي تلاعب ممكن.

كما أكدت المصادر نفسها أن جرعات لقاح “أسترازينيكا أوكسفورد”، التي حطت بسلام في الدار البيضاء، وقدرها مليونا جرعة قادمة من الهند، ستخضع لرقابة صارمة خلال عملية التوزيع التي انطلقت اليوم.

وينتظر أن تستمر نفس الحيطة والحذر طيلة الحملة الوطنية للتلقيح.

ولم تستبعد المصادر ذاتها دخول أجهزة القوات المسلحة الملكية على الخط لتأمين عملية التلقيح، التي تكتسي أهمية إستراتيجية كبرى، خاصة أن المغرب نجح في ما فشلت فيه بلدان أخرى قوية، بفضل الالتزام في تنفيذ الأوامر الملكية في هذا الشأن.

يذكر أن عملية التلقيح ينتظر أن تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، على أساس التوصل بدفعات أخرى في وقت لاحق.

الأجهزة المغربية الدار البيضاء حماية الجرعات لقاح كورونا

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