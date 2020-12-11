عُمان تثمّن التواصل بين المغرب وأمريكا وفلسطين

عُمان تثمّن التواصل بين المغرب وأمريكا وفلسطين
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:45

قالت وزارة الخارجية بسلطنة عمان إنها ترحّب بما أعلنه الملك محمد السادس في اتصالاته الهاتفية بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء في بيان صادر عن خارجية سلطنة عمان، من العاصمة مسقط، أنها تأمل أن يعزز ذلك من مساعي وجهود تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

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‫تعليقات الزوار

1
  • نواس المصطفى
    11 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    نشكر اشقائنا بسلطنة عمان على مساندتهم لنا في وحدتنا الوطنية

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