غاز البوتان يقتل امرأة وبناتها الثلاثة في العرائش

لقيت أم وثلاث من بناتها، الأحد، مصرعهن اختناقا جراء تسرب غاز البوتان وسط أرجاء منزلهن الواقع بحي النهضة 2 في مدينة العرائش، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكات فارقن الحياة متأثرات باستنشاق الغاز القاتل. وقد حلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث قصد معاينة جثث الضحايا، وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن جثامين الضحايا جرى إيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لالة مريم إلى حين الانتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتهن الحياة.
نجدد التحذير للمرة المليار للناس.
السخان يجب ان يكون قرب نافدة وتكون مفتوحة لأن الغاز حينما لا يجد الاوكسجين الكافي للاحتراق يتحول لاحادي اكسيد الكربون القاتل الصامت والذي لا رائحة له.
لاسف نسمع دائما قتلى بسبب غاز مسخنات الماء، خصوصا هذه شهور مع حمامات مغلوقة.
ان لله وان اليه راجعون وصبر للأهل
اللهم ارحمهن و ادخلهن فسيح جنتك .انا لله و انا اليه راجعون .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم. يا من حفظ الذكر الحكيم يارب العالمين، احفظنا واحفظ جميع خلقك. الإنتباه كل الإنتباه أيها الإخوة من هذه الأجهزة القاتلة.
غاز أحادي أكسيد الكربون co هو الغاز السام المسبب للإختناق و ليس غاز البوتان، رحمهم الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.
غاز ثاني أكسيد الكربون او غاز اكسيد الكربون هو القاتل و ليس غاز البوتان.
الموت الرخيص دون سابق إنذار أسرة تنتهي حياتها بسبب الإهمال إن لله و إن إليه راجعون الرحمة و المغفرة لهم
المرجو من الناس ان يستعملو الدوش الكهرباءي بدلا من الغاز فهو ايضا اقتصادي وغير قاتل
لا إله الا الله الله يرحمهم برحمته الواسعة و حلو لينا الحماحم
لا حول ولا قوة الا بالله ، هذه الاخبار والمآسي تتكرر كل سنة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة واشتداد البرودة الى درجة ان الناس لايطيقون انفسهم من شدة البرد .. وهذا الاشكال يتكرر وتحدثت عنه وسائل الاعلام بكثرة وتكلم خبراء الغاز والبوتان عن هذه المخاطر وحذروا منها .. ومع ذلك فذهاب الانفس والارواح هكذا جزافا ومجانا لم يحرك في بلدنا ومسؤولي بلدنا شعرة واحدة لايجاد بدائل التدفئة في هذا الفصل ، وافضلها واحسنها وأأمنها هو تخفيض فاتورة الكهرباءخلال فصل الشتاء والبرد فقط كي يتمكن الناس من استعمال المدفئيات الكهربائية عوض غاز البوتان . انها انفس يا عباد الله تزهق مجانا وكلفة ذلك على الدولة ليست باليسيرة ، فهل من تكريم للانسان في هذه الارض خلال فترة البرد فقط تأسيا بدول اخرى تخفض سعر الكهرباء في الشتاء ثم ترفعه في باقي الفصول . يا عباد الله يا مسؤلين يا من تقضون شهور البرد بجانب المدفئات المدفوعة مسبقا من اموال ضرائب هذا الشعب ، رحمة بنا وبهذا الشعب المغلوب على امره . ولا ننسى الناس في الجبال والبوادي والقفار .. كان الله في عونهم ، من يسأل عنهم ومن يفكر فيهم !!!!
”إنا لله وإنا إليه راجعون”
أيها الناس، إلى متى سنظل نسمع مثل هذه الحوادث المميتة،انا شخصيا نجوت من موت محقق بالغاز بفضل الله وبفضل أختي عام 1994، ومنذ ذاك وأنا أستعمل السخان الكهربائي، يقولون أنه مكلف، لا والله أبدا، بل أرخص من الغاز وأقل خطورة، جربوه وسترون إن شاءالله الفرق..
أظن أن الاختناق جاء نتيجة غاز أحادي الكربون لسوء التهوية و ليس البوتان المنزلي اللذي لديه رائحة يسهل اكتشافها.
مرة أخرى يتسبب غاز اكسيد الكربون في فاجعة. رحم الله الفقيدات. ما يؤلم في الأمر هو الخطىء الشاءع الذي يرجع أسباب الوفاة إلى استنشاق الغز البوطان والدي سقط فيه حتى كاتب المقال. لقد حان الاوان للقيام بحملة توعية جادة في الموضوع. ما يتسبب في الوفاة هو غاز اكسيد الكربون و الناتج عن انعدام التهوية في المنزل و احتراق الأكسجين.
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهن واغفر لهن وألهم أهلهن الصبر والسلوان لا حول ولا قوةً الا بالله