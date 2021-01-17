غاز البوتان يقتل امرأة وبناتها الثلاثة في العرائش

لقيت أم وثلاث من بناتها، الأحد، مصرعهن اختناقا جراء تسرب غاز البوتان وسط أرجاء منزلهن الواقع بحي النهضة 2 في مدينة العرائش، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكات فارقن الحياة متأثرات باستنشاق الغاز القاتل. وقد حلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث قصد معاينة جثث الضحايا، وجرى فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثامين الضحايا جرى إيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لالة مريم إلى حين الانتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتهن الحياة.