"غاز البوتان" ينهي حياة شابتين بمدينة مراكش

لفظت شابتان، الاثنين، بمقاطعة جليز بمراكش، أنفاسهما إثر اختناقهما بتسرب للغاز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكتين، اللتين كانتا قيد حياتهما طالبتين، عثر عليهما جثتين هامدتين داخل الشقة التي تقيمان بها بحي سيدي عباد.

وأوردت المصادر ذاتها أن عمر الضحيتين يتراوح بين 20 و26 سنة، وتنحدر إحداهما من تارودانت وتنتمي الثانية إلى الأقاليم الصحراوية.

وفور توصل الدائرة الأمنية الـ14 بإخبارية في الموضوع، انتقل أفرادها، رفقة الشرطة العلمية والقضائية والسلطة المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث، لنقل الجثتين إلى مستودع الأموات، لإخضاعهما للتشريح الطبي.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بمراكش، فتحت مصالح الدائرة الأمنية الـ14 بالمدينة الحمراء بحثا في ظروف وملابسات هذه الواقعة.