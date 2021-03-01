"غاز البوتان" ينهي حياة شابتين بمدينة مراكش

"غاز البوتان" ينهي حياة شابتين بمدينة مراكش
صورة: أرشيف
الإثنين 1 مارس 2021 - 20:13

لفظت شابتان، الاثنين، بمقاطعة جليز بمراكش، أنفاسهما إثر اختناقهما بتسرب للغاز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكتين، اللتين كانتا قيد حياتهما طالبتين، عثر عليهما جثتين هامدتين داخل الشقة التي تقيمان بها بحي سيدي عباد.

وأوردت المصادر ذاتها أن عمر الضحيتين يتراوح بين 20 و26 سنة، وتنحدر إحداهما من تارودانت وتنتمي الثانية إلى الأقاليم الصحراوية.

وفور توصل الدائرة الأمنية الـ14 بإخبارية في الموضوع، انتقل أفرادها، رفقة الشرطة العلمية والقضائية والسلطة المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث، لنقل الجثتين إلى مستودع الأموات، لإخضاعهما للتشريح الطبي.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بمراكش، فتحت مصالح الدائرة الأمنية الـ14 بالمدينة الحمراء بحثا في ظروف وملابسات هذه الواقعة.

جليز غاز البوتان مراكش وفاة

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‫تعليقات الزوار

4
  • لا إله إلا الله
    الإثنين 1 مارس 2021 - 20:30

    لاحول ولاقوة الا بالله . الله يرحمهم ويغفر لهم . إنا لله وإنا إليه راجعون . الله يصبر عائلتهم وصافي.

    5
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  • simo
    الإثنين 1 مارس 2021 - 20:47

    أولا نترجم على الهالكين والصبر لدويهم، ثانيا ليس تسرب غاز البروبان هو السبب وإنما أحادي أكسيد الكاربون الناتج عن إحتراق الهواء في السخان وغياب منافذ للتخصص منه، وهو غاز سام وبدون رائحة. فحتى الإعلام يعطي مغالطات حول الموضوع حيث يكتفي المواطن فقط بمراقبة تسرب غاز البروبان وهو غاز له رائحة وقابل للإشتعال ومن السهل الإستشعار بوجوده وبالمقابل يهمل المواطن تهوية السخان.

    6
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  • trek
    الإثنين 1 مارس 2021 - 20:47

    قبل أن يبدأ أحدكم بالمنادات بأن السبب هو إغلاق الحمامات العمومية أقول لك بالدارجة ماشي كلشي موسخ ويغسل من الحمام للحمام

    -4
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  • ميلود
    الإثنين 1 مارس 2021 - 21:11

    رحمهما الله والهم دويهما الصبر
    انا لله وانا اليه راجعون

    3
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