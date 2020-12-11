غالبية الدول تواجه "كوفيد-19" بتدابير مقلقة على صعيد الديمقراطية

في مواجهة وباء كوفيد-19، اتخذت أكثر من ست من كل عشر دول في العالم إجراءات تطرح إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديمقراطية، وفقًا لتقرير نشرته منظمة “إيديا” غير الحكومية الدولية الأربعاء.
وخلصت الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريبًا إلى أن 61% من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل “غير قانونية، وغير متناسبة، وبدون حدود زمنية أو غير ضرورية” في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديمقراطية.
أما الأنظمة التي تعد ديمقراطية فإن 43% منها تقع ضمن هذه الفئة، بينما ترتفع النسبة إلى 90% لدى الأنظمة التي تعد استبدادية، حسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، والمتخصصة في وضع الديمقراطية في العالم.
وصرح الأمين العام للمنظمة كيفين كاساس-زامورا، لوكالة “فرانس برس”، بأنه إذا كانت مثل هذه النتائج متوقعة بالنسبة للأنظمة الاستبدادية “فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من الديمقراطيات اتخذت إجراءات تطرح إشكالية”.
وصُنفت الهند – وهي دولة ديمقراطية – على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد “مثيرة للقلق” في 9 من 22 مجالا تم تحليلها، مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة، وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلادش (في 8 مجالات).
وجاءت بعد ذلك الصين ومصر وماليزيا وكوبا (7). وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.
وقامت المنظمة غير الحكومية بفحص التدابير المختلفة المتخذة في جميع أنحاء العالم لتحديد ما إذا كانت تطرح مشكلة من وجهة نظر ديمقراطية بحتة ودون مراعاة الكفاءة الصحية.
في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ذُكرت خمس دول هي بلغاريا (3 مجالات مثيرة للقلق) والمجر (2) وكذلك بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا (1).
ومن بين الديمقراطيات الغربية الكبرى كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أدرجت في مجالين، بينما حضرت جمهورية الأرجنتين (2) بين الدول ذات الأداء الضعيف.
وقال كاساس-زامورا إن القيود المفروضة على حرية الصحافة باسم مكافحة التضليل والاستخدام المفرط للقوة؛ مثل نشر الجنود لتطبيق التدابير ووضع المرضى داخل تجمعات محددة، وما إلى ذلك، والفساد في عقود التوريد في الحالات الطارئة أو حتى اتهام المهاجرين بأنهم مسؤولون عن نقل الوباء هي من بين المخاوف الأكثر تكراراً.
لكن الدراسة أشادت أيضًا بالبلدان التي عدتها قدوة، وهي تلك التي حققت نتائج صحية جيدة واحترمت القواعد الديمقراطية، وهي أيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا والنروج وكوريا الجنوبية وتايوان وأوروغواي وقبرص واليابان والسنغال وسيراليون.
و المغرب في اي خانة مصنف في هاد التقرير ؟
فينا هوا اللقااااااااااااااااااااااااااااح.مصر البارح شدات حصتها من اللقاح واحنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا في حال كانت هناك ديمقراطية قبل الجاءحة اما في دولة كالمغرب حيث تنعدم الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون فلا يمكن للمواطن ان يلاحظ تعارض الاجراءات المتخذة في ظروف الجائحة مع القواعد الديمقراطية !!فاقد الشيء لا يعطيه
السنغال دولة دموقراطية احترمت حقوق الإنسان في تدبير جائحة كورونا وحققت نتائج صحية يشاد بها.
اما المغرب فهو خارج عن الصفحة لادمقراطية لا احترام حقوق الإنسان في تدبير جائحة كورونا ولا نتائج يمكن القول انها ناجحة
وحتى اللقاح جابوه من الصين…
و هذا هو المغزى من هاد اللعبة الدائرة حاليا المسماة كورونا هو خلق دريعة لإلغاء و محو الديموقراطية و حقوق الإنسان و رجوع استعبآد البشر شيء ا فشيأ حقا ما حقا غانمحيو ليك حقوقك و نستعبدووك باش نحمويك من مرض لي نتا جسمك قادر يتغلب عليه بشكل طبيعي و نبقاو نصعدو فالإجراأت حتى نرجعو للديكتاتورية في أببشع صورها، و تستمر الخديعة..
امر مؤسف صحفي ناضل ضد كورونا والدولة تغض البصر على مايجري في المصانع بالقنيطرة بالنسبة للعاملين المصابين بكورونا
فبعد أسبوع فقط من التحليلة الإيجابية الاولى يتم استدعاؤهم لإجراء التحليلة الثانية في تمارة على الرغم من العياء الذي تسببه الإصابة بكوفيد ١٩ لعودتهم للعمل
وتظهر بعد يوم كل التحاليل للفوج سلبية وهو علميا ومختبرياً غير مقبول أو مقنع بعد أسبوع واحد فقط من الإصابة والأعراض الاؤلى سألت البعض منهم الذين قالوا لي انهم لازالوا مرهقين
يطلب منهم العودة للعمل مباشرة بعد ذالك ودون ان يتوصل العامل او العاملة بنسخة من التحليلة
يكتفي المسيرون بقولها لهم على الهاتف ودون دليل في ما يبدو تواطؤ بين المختبر وارباب العمل ومن حق العامل ان يطالب بنسخة
النتيجة :
قد تتدهور حالاتهم الصحية لانهم لم يمروا بفترة نقاهة
يعرضون عائلاتهم واصدقائهم للإصابة
السلطات المغربية (التي تقول أن اللقاح غير إجباري) أطلقت بكل رعونة وعلى هامش القانون العساكر بكامل زيهم وبرودكاناتهم لا تنقصهم سوى الرشاشات صرخون بالمكبرات في المواطنين البسطاء في القرى ويتوعدونهم بالعقاب إذا لم يتلقحوا…ويقولون لهم أن بطاقة التلقيح ستكون إجبارية وستطلبها السلطات منهم وويل لمن لا يحملها…
هذا ليس كذبا، وهو موثق بالصوت والصورة…
هذا ترهيب خطير تمارسه السلطة على مواطنين عزل وعنف المعنوي وابتزاز وتخويف والتفاف على القانون، ومؤشر آخر على مشروعية تشككات المواطنين وصدقية أسئلتهم…